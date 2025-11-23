¿Qué pasa si no voto en las elecciones 2025 en Honduras?: multas, excusas válidas y reglas del CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras enfatiza que el voto es obligatorio en las elecciones generales de 2025. Foto: AFP

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó que el voto es obligatorio en las elecciones generales Honduras 2025 y que todo ciudadano inscrito debe presentarse con su DNI en el centro asignado. No votar, señalaron autoridades del organismo, deja al ciudadano expuesto a sanciones administrativas según la normativa electoral vigente. “El respeto a la participación ciudadana es un mandato legal”, expresó el CNE en recientes comunicaciones públicas.

El CNE también reiteró que cada votante debe conocer con anticipación su mesa asignada, ejercer un voto libre, sin presiones, y acatar las instrucciones de la Junta Receptora de Votos (JRV). Más de 6.5 millones de hondureños están habilitados este año, en un proceso que definirá la contienda entre Rixi Moncada, Nasry Asfura, Salvador Nasralla, Nelson Ávila y Mario Rivera.

Prohibiciones clave para el día de la votación: Ley Seca y propaganda

El día de la votación existen restricciones estrictas. La Ley Seca entra en vigencia desde las 6:00 a.m. del día anterior hasta las 6:00 p.m. del día siguiente a los comicios. Su incumplimiento puede derivar en multas de cuatro a diez salarios mínimos, según el artículo 246. El CNE recordó que esta medida busca evitar incidentes y garantizar un ambiente seguro.

También está prohibido ingresar a los centros de votación armas, distintivos partidarios o cualquier tipo de propaganda política. Llegar en estado de ebriedad o bajo efectos de sustancias implica expulsión inmediata. Ningún miembro de la JRV puede impedir que el conteo sea público, tal como lo establece el artículo 46. Agredir, intimidar u obstruir el voto de terceros forma parte de las prohibiciones elecciones Honduras señaladas en la ley.

Silencio electoral en Honduras: qué está permitido y qué no

El silencio electoral Honduras inicia el 25 de noviembre y se extiende hasta el 29 de noviembre, cinco días antes de las elecciones. Conforme al artículo 223, durante este periodo se prohíben caravanas, mítines, propaganda y difusión de encuestas. Sin embargo, los candidatos pueden exponer propuestas y planes de gobierno sin solicitar el voto.

Las sanciones por infringir el silencio electoral alcanzan hasta cincuenta salarios mínimos, de acuerdo con la normativa. El CNE advirtió que aún existen vacíos respecto a la publicidad digital, un punto que, según el organismo, requiere ajustes legales para garantizar equidad.

¿Quiénes no pueden votar y las multas por infringir la ley electoral?

La ley establece un listado de votantes inhabilitados, entre ellos:

Miembros activos de las Fuerzas Armadas

Personal de la Policía Nacional

Personas con condenas firmes emitidas por el Poder Judicial

Las sanciones electorales también aplican para quienes interfieran con las autoridades, obstaculicen el proceso o incumplan los periodos establecidos para propaganda y silencio. El CNE tiene la potestad de imponer multas y emitir reglamentos complementarios para asegurar el cumplimiento de la ley.