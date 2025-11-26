HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

EE.UU. insta a los países de la OEA a exigir elecciones sin interferencias en Honduras

Los comicios en Honduras están marcados por acusaciones de fraude, un clima que llevó a Estados Unidos a pedir a la OEA que exija un proceso electoral transparente y libre de interferencias.

El subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, pidió proceso transparente, libre de fraude y de violencia.
El subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, pidió proceso transparente, libre de fraude y de violencia. | Foto: AFP

Estados Unidos instó a los demás miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a exigir unas elecciones en Honduras libres de interferencias y violencia, durante una reunión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo.

Los comicios se celebrarán en un clima de fuerte crispación, marcado por acusaciones de fraude entre el gobierno izquierdista y la oposición de derecha, y sin un árbitro independiente, debido a que los tres principales partidos se reparten el control de las autoridades electorales.

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: ¿Quién es Nelson Ávila, el economista que busca la presidencia con un plan de empleo juvenil e industria en Honduras 2025?

lr.pe

Las Fuerzas Armadas, cuya cúpula es cercana a la presidenta Xiomara Castro, aumentaron la tensión al solicitar las actas electorales para verificar el recuento de votos. La petición, rechazada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), ha despertado temores de una posible intromisión a favor del oficialismo.

"Parece que Honduras ya está en crisis. Los miembros del Consejo Nacional Electoral se han visto amedrentados por amenazas, y las fuerzas armadas han empezado a hacer ruido", declaró el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, durante esta reunión convocada por Washington, Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador y Paraguay.

"Los miembros de la OEA deben alzar la voz ahora, antes de las elecciones. Sin sus voces reclamando un proceso transparente, libre de fraude y de violencia, temo que Honduras se enfrente a un futuro incierto", añadió Landau.

El alto funcionario estadounidense insistió además en la necesidad de garantizar la independencia de todas las autoridades electorales y de que el ejército no intervenga en el recuento de votos.

PUEDES VER: ¿Quién es Rixi Moncada, la aspirante oficialista que busca profundizar la refundación del Estado en Honduras?

lr.pe

Roberto Quesada, el embajador hondureño ante la OEA, rechazó la convocatoria del Consejo Permanente cuando no se ha cometido delito, ni se ha violado ninguna ley en su país.

Y el vicecanciller Gerardo Torres afirmó que el gobierno hondureño está determinado a garantizar que las elecciones sean un modelo de transparencia, libertad y legitimidad.

La disputa por la presidencia se anticipa reñida en una elección a una sola vuelta y sin un claro favorito entre los tres aspirantes con opción de ganar (de un total de cinco), según encuestas.

El izquierdista partido Libertad y Refundación (Libre) busca conservar el poder con la abogada Rixi Moncada, que afronta a dos derechistas: el comunicador Salvador Nasralla del Partido Liberal (PL) y el empresario Nasry Asfura del Partido Nacional (PN).

Notas relacionadas
Chile eleva tensión diplomática con Estados Unidos tras ataque de nuevo embajador a Gabriel Boric

Chile eleva tensión diplomática con Estados Unidos tras ataque de nuevo embajador a Gabriel Boric

LEER MÁS
Estados Unidos exige en sesión extraordinaria de la OEA que Honduras garantice la transparencia en las elecciones

Estados Unidos exige en sesión extraordinaria de la OEA que Honduras garantice la transparencia en las elecciones

LEER MÁS
Donald Trump pone en marcha la 'Misión Génesis' para impulsar investigación científica con IA

Donald Trump pone en marcha la 'Misión Génesis' para impulsar investigación científica con IA

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Golpe de Estado a Guinea-Bissau: militares arrestan a presidente tras sacar ventaja en elecciones presidenciales

Golpe de Estado a Guinea-Bissau: militares arrestan a presidente tras sacar ventaja en elecciones presidenciales

LEER MÁS
Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

LEER MÁS
China revoluciona la industria minera al descubrir un elemento clave formado por tierras raras

China revoluciona la industria minera al descubrir un elemento clave formado por tierras raras

LEER MÁS
Francia desmantela red de espionaje acusada de apoyar a Rusia y sabotear el envío de armas a Ucrania

Francia desmantela red de espionaje acusada de apoyar a Rusia y sabotear el envío de armas a Ucrania

LEER MÁS
Científicos chinos implantan chip que eliminó en solo 4 horas el deseo de beber en alcohólico con más de 20 años de adicción

Científicos chinos implantan chip que eliminó en solo 4 horas el deseo de beber en alcohólico con más de 20 años de adicción

LEER MÁS
Fiscalía italiana pide pena de cárcel para influencer Chiara Ferragni por acusación de fraude

Fiscalía italiana pide pena de cárcel para influencer Chiara Ferragni por acusación de fraude

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Mundo

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Muere el piloto Lurrique Ferrari tras una maniobra en un espectáculo de acrobacias en moto en Brasil

Israel acusa a Maduro de ser nexo de Hezbolá y Hamás en Sudamérica: "Están construyendo alianzas de narcoterrorismo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025