Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra
Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     
Mundo

Trump respalda la candidatura de Nasry Asfura en las elecciones presidenciales de Honduras y llama a frenar al comunismo

El respaldo de Donald Trump se dio a pocos días de los comicios del 30 de noviembre y busca influir en la decisión de los votantes hondureños.

Trump respalda a Tito Asfura y advierte sobre la influencia comunista en Honduras. Foto: Composición LR
Trump respalda a Tito Asfura y advierte sobre la influencia comunista en Honduras. Foto: Composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su respaldo al candidato conservador Nasry “Tito” Asfura en las elecciones presidenciales de Honduras, programadas para el domingo 30 de noviembre. En un mensaje difundido en la red Truth Social, el mandatario señaló que Asfura es “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras” y afirmó que su victoria permitiría colaborar en la lucha contra los narcocomunistas y brindar ayuda al pueblo hondureño.

Trump mencionó a la candidata del oficialismo, Rixi Moncada, y al presentador Salvador Nasralla, subrayando que considera que no representan la defensa de la libertad. El mandatario estadounidense comparó la situación de Honduras con la de Venezuela y Cuba, advirtiendo sobre la posibilidad de que narcoterroristas influyan en el país centroamericano. Su declaración llegó tras advertencias del subsecretario de Estado, Christopher Landau, sobre la necesidad de que la jornada electoral se desarrolle sin intimidación, fraude ni injerencia política.

PEDRO CASTILLO Y DELIA ESPINOZA: EL CONGRESO DESATA SU PODER | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Dos agentes de la Guardia Nacional de EE. UU. están en estado crítico tras tiroteo cerca a la Casa Blanca, según FBI

lr.pe

¿Qué logros de Tito Asfura destacó Trump para justificar su apoyo?

Trump recordó la gestión de Asfura al frente de la alcaldía de Tegucigalpa, donde el candidato del Partido Nacional promovió proyectos de infraestructura que beneficiaron a millones de habitantes con el suministro de agua. El mandatario estadounidense mencionó estos avances como evidencia del compromiso de Asfura con el bienestar ciudadano y su capacidad de liderazgo en la capital.

El respaldo se fundamentó también en la trayectoria de Asfura como empresario y dirigente político, señalando que su experiencia administrativa le permite ofrecer soluciones concretas a los problemas de Honduras. Trump enfatizó que trabajar con Asfura facilitaría la cooperación bilateral en temas de seguridad y desarrollo social, especialmente en la lucha contra los narcocomunistas.

PUEDES VER: Estados Unidos utilizará aeropuertos de República Dominicana como parte del despliegue militar en el Caribe

lr.pe

¿Qué críticas hizo Trump a los otros candidatos, Moncada y Nasralla, durante la campaña?

El mandatario estadounidense calificó a Rixi Moncada como cercana al comunismo y la vinculó con figuras históricas del socialismo, cuestionando su capacidad para representar la libertad en Honduras. En sus mensajes, Trump advirtió sobre la influencia de Moncada en el electorado y la describió como un riesgo para la continuidad de los valores democráticos.

Sobre Salvador Nasralla, Trump señaló que su participación en la contienda buscaba dividir la oposición. Lo acusó de haber apoyado a la presidenta Xiomara Castro como vicepresidente y de ahora presentarse como anticomunista, pese a su historial político. Según Trump, estas acciones contribuyen a fragmentar el voto y debilitar a quienes defienden la libertad en el país.

¿Cómo respondió "Tito" Asfura tras el apoyo de Trump?

Tras recibir el respaldo del presidente estadounidense, Tito Asfura agradeció públicamente a Donald Trump mediante sus redes sociales. El candidato escribió: “Muchas gracias por el apoyo Presidente Donald Trump. Estamos firmes para defender nuestra democracia, nuestra libertad y los valores que hacen grande nuestro país”.

Asfura reiteró que se mantiene firme en su propósito de competir en las elecciones y promover un gobierno basado en principios de desarrollo y seguridad. Además, destacó que el apoyo recibido representa un reconocimiento a su trayectoria política y administrativa como exalcalde de Tegucigalpa.

