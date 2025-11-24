El domingo 30 de noviembre se realizarán las elecciones presidenciales y parlamentarias de Honduras 2025. | Composición LR

Las elecciones generales de Honduras, previstas para el 30 de noviembre, llegan tras un cierre de campañas marcado por la tensión política, acusaciones de fraude entre los principales aspirantes y un clima de fuerte polarización. La jornada final, previa a los comicios, estuvo acompañada de discursos cargados, movilizaciones masivas y un accidente carretero que dejó varios fallecidos.

A esta situación se suma la preocupación de Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA, que enviaron misiones de observación para vigilar la transparencia del proceso. Organismos internacionales y civiles advierten riesgos de irregularidades, presiones políticas y posibles intentos de interferencia en el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, lo que elevó la atención global sobre estas elecciones.

Así fueron los cierres de campaña de los candidatos presidenciales en Honduras

La candidata oficialista Rixi Moncada (Libre) cerró su campaña presentando la contienda como una disputa entre "el modelo de la oligarquía" y su propuesta de "socialismo democrático". En Tegucigalpa, defendió la continuidad del proyecto político de la presidenta Xiomara Castro y del exmandatario Manuel Zelaya, y aseguró que enfrenta a los sectores económicos que han buscado frenar su proyecto.

Nasry Asfura (Partido Nacional) reunió a miles de seguidores en actos públicos e instó a votar "sin miedo", prometió estabilidad y rechazó a las "ideologías fracasadas", en referencia al oficialismo. Se presentó como un candidato de orden y de corte empresarial, y pidió llenar los centros de votación para evitar cualquier maniobra que, según él, pudiera poner en duda los resultados.

Por su parte, Salvador Nasralla (Partido Liberal) suspendió su discurso final tras denunciar ataques contra una caravana de sus simpatizantes. Acusó directamente al partido Libre de agresiones, compra de voluntades y preparación de un supuesto fraude, además de afirmar que Moncada recibe apoyo de Cuba y Venezuela. Sus palabras hicieron eco en sus bases en un contexto ya marcado por la desconfianza.

Nelson Ávila (Partido Innovación y Unidad Social Demócrata), economista y académico reconocido por sus propuestas de reforma estructural y su discurso centrado en la transparencia y el desarrollo social, cerró su campaña en Tegucigalpa con una caravana por distintos sectores de la capital y un acto principal en el que llamó a un “cambio profundo” para Honduras. Aseguró que el PINU-SD representa una alternativa real de transformación y pidió frenar la violencia política, resaltando la urgencia de atender áreas como economía, salud y educación.

Acusaciones de fraude previas a las elecciones en Honduras

Nasralla y Asfura acusan al oficialismo de planear un fraude mediante el uso de las Fuerzas Armadas, y advirtieron que podrían intervenir en la custodia del material electoral o en la transmisión de resultados. Ambos sostienen que el gobierno tiene incentivos para manipular el proceso dada la competitividad de la contienda y llaman a una vigilancia estricta el día de los comicios.

Moncada, en cambio, acusa a sus opositores de estar respaldados por el "poder económico" que derrocó a Manuel Zelaya en 2009 y asegura que los candidatos de derecha difunden rumores de fraude para desacreditar los resultados si no les favorecen. La tensión aumentó cuando el CNE inició el traslado del material electoral bajo custodia militar, como lo exige la ley.

¿Quiénes son los candidatos presidenciales de Honduras 2025?

Los principales aspirantes de las elecciones presidenciales 2025 de Honduras son tres:

Rixi Moncada (Libertad y Refundación – izquierda): candidata oficialista, abogada y promotora de la continuidad del proyecto de Castro y Zelaya.

candidata oficialista, abogada y promotora de la continuidad del proyecto de Castro y Zelaya. Nasry Asfura (Partido Nacional – derecha): empresario de la construcción, exalcalde de Tegucigalpa, representa la línea conservadora tradicional.

empresario de la construcción, exalcalde de Tegucigalpa, representa la línea conservadora tradicional. Salvador Nasralla (Partido Liberal – derecha moderada): presentador de televisión e ingeniero industrial, figura popular con discurso anticorrupción.

presentador de televisión e ingeniero industrial, figura popular con discurso anticorrupción. Nelson Ávila ( Partido Innovación y Unidad Social Demócrata / PINU-SD - centro-izquierda) : economista y académico hondureño con un discurso reformista y anticorrupción.

( : economista y académico hondureño con un discurso reformista y anticorrupción. Mario Rivera Callejas (Partido Democracia Cristiana - centro): terminó por declinar su candidatura presidencial y se unió a Salvador Nasralla.

¿Cómo y dónde votar en las elecciones de Honduras?

Los hondureños mayores de 18 años pueden votar en su centro asignado, cuya información puede ser verificada en censo.cne.hn/censo. Solo necesitan su DNI vigente, y las urnas estarán abiertas de 7.00 a.m. a 5.00 p.m.

Pasos principales para votar:

Consultar centro, mesa y número de línea.

Llevar únicamente el DNI .

. Respetar normas: sin propaganda, sin camisetas partidarias, sin fotos a papeletas.

Recibir 3 boletas (presidente, diputados, alcaldía).

Marcar con una X o ✓ dentro del recuadro.

Depositar cada papeleta en su urna correspondiente.

Firmar o colocar huella y recibir tinta indeleble.

El voto en plancha (en línea) en Honduras

El debate sobre el voto en plancha (en línea) vuelve a tomar fuerza en Honduras. Analistas críticos advierten que favorece a los partidos, pero limita la capacidad del ciudadano para evaluar candidatos individualmente. Sostienen que esta modalidad reduce la representación democrática, ya que impulsa a los primeros lugares de la lista —no necesariamente a los más preparados— y amplifica el control partidario sobre el Congreso.

Otros especialistas, según TuNota, señalan que el voto en plancha es una consecuencia del sistema de cociente electoral, que premia la cohesión partidaria y no constituye una violación democrática. Sin embargo, el arrastre presidencial —fortalecido por cambios normativos desde 2017— hace que la figura del candidato a la Presidencia determine significativamente la composición legislativa. En ausencia de una reforma, la responsabilidad del voto consciente recae en los ciudadanos.