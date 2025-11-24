HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Mundo

Honduras cierra campañas presidenciales con acusaciones de fraude y preocupación de EE.UU. y la UE por sus elecciones

Rixi Moncada, Nasry Asfura y Salvador Nasralla se enfrentan el domingo 30 de noviembre por la presidencia de Honduras en medio de una tensión política.

El domingo 30 de noviembre se realizarán las elecciones presidenciales y parlamentarias de Honduras 2025.
El domingo 30 de noviembre se realizarán las elecciones presidenciales y parlamentarias de Honduras 2025. | Composición LR

Las elecciones generales de Honduras, previstas para el 30 de noviembre, llegan tras un cierre de campañas marcado por la tensión política, acusaciones de fraude entre los principales aspirantes y un clima de fuerte polarización. La jornada final, previa a los comicios, estuvo acompañada de discursos cargados, movilizaciones masivas y un accidente carretero que dejó varios fallecidos.

A esta situación se suma la preocupación de Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA, que enviaron misiones de observación para vigilar la transparencia del proceso. Organismos internacionales y civiles advierten riesgos de irregularidades, presiones políticas y posibles intentos de interferencia en el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, lo que elevó la atención global sobre estas elecciones.

TE RECOMENDAMOS

RUTH LUQUE EXPONE BLINDAJE DEL CONGRESO Y SAGASTI EN ENTREVISTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: ¿Qué pasa si no voto en las elecciones 2025 en Honduras?: multas, excusas válidas y reglas del CNE

lr.pe

Así fueron los cierres de campaña de los candidatos presidenciales en Honduras

La candidata oficialista Rixi Moncada (Libre) cerró su campaña presentando la contienda como una disputa entre "el modelo de la oligarquía" y su propuesta de "socialismo democrático". En Tegucigalpa, defendió la continuidad del proyecto político de la presidenta Xiomara Castro y del exmandatario Manuel Zelaya, y aseguró que enfrenta a los sectores económicos que han buscado frenar su proyecto.

Rixi Moncada es la candidata de Libre que busca ser la sucesora de Xiomara Castro. Foto: AFP<br>

Rixi Moncada es la candidata de Libre que busca ser la sucesora de Xiomara Castro. Foto: AFP

Nasry Asfura (Partido Nacional) reunió a miles de seguidores en actos públicos e instó a votar "sin miedo", prometió estabilidad y rechazó a las "ideologías fracasadas", en referencia al oficialismo. Se presentó como un candidato de orden y de corte empresarial, y pidió llenar los centros de votación para evitar cualquier maniobra que, según él, pudiera poner en duda los resultados.

Nasry Asfura busca la presidencia de Honduras con el Partido Nacional. Foto: AFP<br>

Nasry Asfura busca la presidencia de Honduras con el Partido Nacional. Foto: AFP

Por su parte, Salvador Nasralla (Partido Liberal) suspendió su discurso final tras denunciar ataques contra una caravana de sus simpatizantes. Acusó directamente al partido Libre de agresiones, compra de voluntades y preparación de un supuesto fraude, además de afirmar que Moncada recibe apoyo de Cuba y Venezuela. Sus palabras hicieron eco en sus bases en un contexto ya marcado por la desconfianza.

Salvador Nasralla aspira a ser el nuevo presidente de Honduras con el Partido Liberal. Foto: AFP<br>

Salvador Nasralla aspira a ser el nuevo presidente de Honduras con el Partido Liberal. Foto: AFP

Nelson Ávila (Partido Innovación y Unidad Social Demócrata), economista y académico reconocido por sus propuestas de reforma estructural y su discurso centrado en la transparencia y el desarrollo social, cerró su campaña en Tegucigalpa con una caravana por distintos sectores de la capital y un acto principal en el que llamó a un “cambio profundo” para Honduras. Aseguró que el PINU-SD representa una alternativa real de transformación y pidió frenar la violencia política, resaltando la urgencia de atender áreas como economía, salud y educación.

Nelson Ávila es el economista que busca la presidencia de Honduras con el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata. Foto: El Heraldo<br>

Nelson Ávila es el economista que busca la presidencia de Honduras con el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata. Foto: El Heraldo

PUEDES VER: Elecciones en Honduras 2025: así se elegirá al presidente, vicepresidenta y el Parlamento

lr.pe

Acusaciones de fraude previas a las elecciones en Honduras

Nasralla y Asfura acusan al oficialismo de planear un fraude mediante el uso de las Fuerzas Armadas, y advirtieron que podrían intervenir en la custodia del material electoral o en la transmisión de resultados. Ambos sostienen que el gobierno tiene incentivos para manipular el proceso dada la competitividad de la contienda y llaman a una vigilancia estricta el día de los comicios.

Moncada, en cambio, acusa a sus opositores de estar respaldados por el "poder económico" que derrocó a Manuel Zelaya en 2009 y asegura que los candidatos de derecha difunden rumores de fraude para desacreditar los resultados si no les favorecen. La tensión aumentó cuando el CNE inició el traslado del material electoral bajo custodia militar, como lo exige la ley.

PUEDES VER: Elecciones 2025: ¿quiénes son los candidatos que se disputan la Presidencia de Honduras?

lr.pe

¿Quiénes son los candidatos presidenciales de Honduras 2025?

Los principales aspirantes de las elecciones presidenciales 2025 de Honduras son tres:

  • Rixi Moncada (Libertad y Refundación – izquierda): candidata oficialista, abogada y promotora de la continuidad del proyecto de Castro y Zelaya.
  • Nasry Asfura (Partido Nacional – derecha): empresario de la construcción, exalcalde de Tegucigalpa, representa la línea conservadora tradicional.
  • Salvador Nasralla (Partido Liberal – derecha moderada): presentador de televisión e ingeniero industrial, figura popular con discurso anticorrupción.
  • Nelson Ávila (Partido Innovación y Unidad Social Demócrata / PINU-SD - centro-izquierda): economista y académico hondureño con un discurso reformista y anticorrupción.
  • Mario Rivera Callejas (Partido Democracia Cristiana - centro): terminó por declinar su candidatura presidencial y se unió a Salvador Nasralla.

¿Cómo y dónde votar en las elecciones de Honduras?

Los hondureños mayores de 18 años pueden votar en su centro asignado, cuya información puede ser verificada en censo.cne.hn/censo. Solo necesitan su DNI vigente, y las urnas estarán abiertas de 7.00 a.m. a 5.00 p.m.

Pasos principales para votar:

  • Consultar centro, mesa y número de línea.
  • Llevar únicamente el DNI.
  • Respetar normas: sin propaganda, sin camisetas partidarias, sin fotos a papeletas.
  • Recibir 3 boletas (presidente, diputados, alcaldía).
  • Marcar con una X o ✓ dentro del recuadro.
  • Depositar cada papeleta en su urna correspondiente.
  • Firmar o colocar huella y recibir tinta indeleble.

PUEDES VER: Elecciones 2025: ¿quiénes son los candidatos que se disputan la Presidencia de Honduras?

lr.pe

El voto en plancha (en línea) en Honduras

El debate sobre el voto en plancha (en línea) vuelve a tomar fuerza en Honduras. Analistas críticos advierten que favorece a los partidos, pero limita la capacidad del ciudadano para evaluar candidatos individualmente. Sostienen que esta modalidad reduce la representación democrática, ya que impulsa a los primeros lugares de la lista —no necesariamente a los más preparados— y amplifica el control partidario sobre el Congreso.

Otros especialistas, según TuNota, señalan que el voto en plancha es una consecuencia del sistema de cociente electoral, que premia la cohesión partidaria y no constituye una violación democrática. Sin embargo, el arrastre presidencial —fortalecido por cambios normativos desde 2017— hace que la figura del candidato a la Presidencia determine significativamente la composición legislativa. En ausencia de una reforma, la responsabilidad del voto consciente recae en los ciudadanos.

Notas relacionadas
Estados Unidos designa oficialmente al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera

Estados Unidos designa oficialmente al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera

LEER MÁS
Netanyahu advierte que no necesita "aprobación" externa para atacar a Hamás y Hezbolá tras recientes bombardeos de Israel

Netanyahu advierte que no necesita "aprobación" externa para atacar a Hamás y Hezbolá tras recientes bombardeos de Israel

LEER MÁS
Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

LEER MÁS
El país de América Latina donde se necesita más de 5 sueldos anuales para comprar un auto: el segundo más caro del mundo

El país de América Latina donde se necesita más de 5 sueldos anuales para comprar un auto: el segundo más caro del mundo

LEER MÁS
China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

LEER MÁS
Frente Institucional Militar de Venezuela y oficiales retirados piden al régimen de Maduro una "transición democrática"

Frente Institucional Militar de Venezuela y oficiales retirados piden al régimen de Maduro una "transición democrática"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 20 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Mundo

Cronología del caso Epstein: amistad con Trump, los correos filtrados y archivos desclasificados que revelarán la verdad

Donald Trump firma ley "para divulgar los archivos de Epstein" tras fuerte presión de demócratas y republicanos

Sheik Hasina, la ex primera ministra de Bangladesh, fue condenada a muerte por la represión durante las protestas en su contra

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025