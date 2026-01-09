Con 52 votos a favor y 47 en contra, el Senado de Estados Unidos aprobó en primera instancia una resolución bipartidista que limitaría los poderes de guerra de Donald Trump. De aprobarse la medida, el presidente estadounidense necesitaría la autorización del Congreso para realizar nuevos ataques militares contra Venezuela. La iniciativa fue impulsada por el demócrata Timothy Michael Kaine, quien forma parte del Comité de Fuerzas Armadas del Senado. Entre los senadores que apoyaron el proyecto se encuentran los republicanos Rand Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins, Todd Young y Josh Hawley, quienes, según Trump, "no deberían volver a ser elegidos para ningún cargo". A través de Truth Social, el mandatario afirmó que la medida "obstaculiza enormemente la autodefensa y la seguridad nacional de Estados Unidos".

Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria interina Delcy Rodríguez y presidente de una Asamblea Nacional que la oposición considera inconstitucional, anunció la aprobación del Senado estadounidense durante una sesión ordinaria. "Se decidió remover las fuerzas armadas de Estados Unidos de cualquier forma de unidad dentro o contra Venezuela", dijo. La votación se produjo luego de que Washington ejecutara la Operación Resolución Absoluta para capturar a Nicolás Maduro, quien actualmente enfrenta en Nueva York cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con el uso de armas automáticas.

¿Qué cambiaría para Venezuela si el Senado de Estados Unidos frena los poderes de guerra de Donald Trump?

Tras el derrocamiento de Maduro, el presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos gobernaría Venezuela durante años mientras reconstruye el sector petrolero de Caracas. En ese contexto, se aprobó la iniciativa de Timothy Michael Kaine para frenar los poderes de guerra de Trump.

En declaraciones a La República, el exdiputado venezolano y constituyente de 1999, Froilán Barrios, afirmó que si el Senado estableciera un límite a los poderes de Trump, esa restricción podría prolongar la crisis en Venezuela. Explicó que, bajo esa limitación, las decisiones estratégicas, como las relacionadas con la política económica y el manejo del petróleo venezolano, tendrían que tomar en cuenta la soberanía de Venezuela y no podrían imponerse de manera unilateral desde Washington. "Es evidente que todo se circunscribe a la transición", expresó.

Asimismo, el presidente de la Unión de Venezolanos en Perú (UVP), Óscar Pérez, mencionó que la resolución bipartidista de Kaine no "necesariamente" debilita la presión contra Venezuela. "Significa que Estados Unidos está dejando claro que cualquier acción debe ser justificada, transparente y con respaldo político. Y si el objetivo es una transición democrática verdadera, no un cambio cosmético, entonces el mensaje es que Estados Unidos quiere evitar una guerra abierta, pero no está renunciando a la determinación de enfrentar a Maduro y a las estructuras que sostienen su poder", alegó. Incluso indicó que Estados Unidos está tomando a Caracas como "un tema de alto interés estratégico" y que la Casa Blanca no está dispuesto a normalizar un régimen criminal.

"¿Qué ocurrirá ahora? ¿Desplegará el presidente nuestras tropas para proteger a los manifestantes iraníes? ¿Para hacer cumplir el frágil alto el fuego en Gaza? ¿Para combatir a los terroristas en Nigeria? ¿Para apoderarse de Groenlandia o del Canal de Panamá? ¿Para reprimir a los estadounidenses que se reúnen pacíficamente para protestar contra sus políticas? Trump ha amenazado con hacer todo esto y más, y no ve la necesidad de solicitar autorización legal a la legislatura electa por el pueblo antes de poner en riesgo a los militares", declaró Kaine.

Poderes de guerra en Estados Unidos

La abogada Maricé Morales, exmiembro de la Cámara de Delegados de Maryland, comentó a La República que existe una fragmentación de los poderes de guerra entre el Congreso y el presidente. "La Constitución establece de manera clara e indiscutible que la declaración o iniciación de la guerra es una facultad que le corresponde al Congreso, no al Presidente. La Constitución también señala que el Presidente es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, el presidente se encuentra a cargo de la ejecución de la guerra una vez que esta haya sido aprobada por el Congreso. Entonces Trump no tiene un poder autónomo ni ilimitado para iniciar guerras", argumentó.

En ese sentido, Morales comentó que, desde una perspectiva constitucional, la medida de Kaine no cambiará significativamente las leyes existentes, pero sí "tendrá un peso político, institucional e interpretativo significativo". "Además, podría activar mecanismos como la War Powers Resolution (Resolución de Poderes de Guerra), que permitiría restringir el uso unilateral de la fuerza por parte del presidente, exigir el retiro parcial de tropas, imponer restricciones al presupuesto militar e incluso modificar aspectos diplomáticos", apostilló.

Sin embargo, los legisladores no han declarado formalmente una guerra desde la Segunda Guerra Mundial. La medida de Kaine tiene pocas probabilidades de convertirse en ley, ya que Trump debería promulgarla si pasa la votación en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos. Para revocar un posible veto, se necesitaría el respaldo de dos tercios de ambas cámaras, actualmente bajo control republicano. Dos intentos previos de limitar los poderes de guerra de Trump fueron bloqueados en el Senado el año pasado por legisladores de su propio partido.

Para Morales, este cuestionamiento debilita la imagen tradicional del presidente Trump como el "comandante en Jefe" y crea una nueva narrativa en la que se muestra al mandatario actuando en contra de la voluntad del Congreso.