Mundo

Estados Unidos exige en sesión extraordinaria de la OEA que Honduras garantice la transparencia en las elecciones

Durante una reunión de la OEA, el subsecretario de Estado de Estados Unidos enfatiza la crisis en Honduras y pide compromiso para asegurar elecciones libres, destacando la importancia de la presión internacional ante posibles irregularidades.

El diplomático cerró su mensaje en español, mostrando un ejemplar de la Carta Democrática Interamericana. Foto: AFP.
El diplomático cerró su mensaje en español, mostrando un ejemplar de la Carta Democrática Interamericana. Foto: AFP.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Chris Landau, lanzó un firme llamado al gobierno de Xiomara Castro y a las Fuerzas Armadas de Honduras para garantizar la transparencia de las elecciones del próximo 30 de noviembre. Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, Landau advirtió que la comunidad internacional y los propios ciudadanos hondureños requieren señales claras de que el proceso se desarrollará bajo los estándares legales y democráticos del país.

En su intervención, Landau pidió compromisos específicos: respetar los requisitos legales hondureños, asegurar la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), evitar que comités selectos interfieran en funciones que corresponden al Congreso pleno, y garantizar que las Fuerzas Armadas se limiten al resguardo de materiales electorales, sin participar en el conteo de votos.

El diplomático cerró su mensaje en español, mostrando un ejemplar de la Carta Democrática Interamericana. “Al pueblo de Honduras, les dejo este mensaje. Los escuchamos y estamos con ustedes. Salgan todos a votar el 30 de noviembre para ser parte del futuro democrático de su país y del hemisferio”, afirmó.

"Honduras ya está en crisis"

Landau advirtió ante el Consejo Permanente de la OEA que “Honduras ya está en crisis”, señalando que los miembros del Consejo Nacional Electoral fue objeto de amenazas y que las Fuerzas Armadas “han empezado a hacer ruido” previo a las elecciones. Sus declaraciones se dieron durante una reunión urgente convocada por EE. UU. junto a Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador y Paraguay.

Además, el subsecretario instó a los países miembros de la OEA a pronunciarse de inmediato para exigir garantías de transparencia, al alertar que el silencio podría agravar la situación. “Sin sus voces reclamando un proceso transparente, libre de fraude y de violencia, temo que Honduras se enfrente a un futuro incierto”, afirmó, subrayando la necesidad de una presión internacional coordinada.

Embajador de Honduras niega alguna "violación de ley" en las elecciones

El embajador de Honduras ante la OEA, Roberto Quesada, rechazó la convocatoria del Consejo Permanente al considerar que no existe “delito” ni “violación de la ley” que justifique la intervención del organismo en los asuntos internos de su país. En la misma línea, el vicecanciller Gerardo Torres aseguró que el gobierno está comprometido a garantizar que las elecciones del 30 de noviembre “sean un modelo de transparencia, libertad y legitimidad”, pese a las alertas expresadas por Estados Unidos y otros Estados miembros.

La contienda presidencial se perfila altamente competitiva en un proceso a una sola vuelta y sin un claro favorito entre los principales aspirantes, según las encuestas más recientes. El escenario aumenta la tensión política en un país que afronta cuestionamientos sobre la independencia del Consejo Nacional Electoral y el rol de las Fuerzas Armadas en la logística del proceso.

