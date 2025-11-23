HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?
Mundo

Elecciones en Honduras 2025: así se elegirá al presidente, vicepresidenta y el Parlamento

Las elecciones generales en Honduras se llevarán a cabo el 30 de noviembre de 2025, con más de 6 millones de votantes habilitados, según el Consejo Nacional Electoral.

Más de 6.5 millones de hondureños votarán el 30 de noviembre. Foto: AFP
Más de 6.5 millones de hondureños votarán el 30 de noviembre. Foto: AFP

Las elecciones generales en Honduras 2025 se realizarán el 30 de noviembre y definirán los cargos de elección popular más relevantes del país. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), más de 6 millones de ciudadanos están habilitados para votar. “Es una cita clave para la democracia y requiere participación informada”, señaló el consejero Marlon Ochoa en declaraciones oficiales.

Cinco partidos competirán por el poder: Partido Liberal, Partido Nacional, Libertad y Refundación (Libre), Democracia Cristiana (DC) y Pinu-Sd. Las candidaturas presidenciales confirmadas son las de Salvador Nasralla, Nasry Asfura, Rixi Moncada, Jorge Ávila y Mario Rivera Callejas. El CNE informó que más de 19,000 Juntas Receptoras de Votos recibirán a los electores a nivel nacional, mientras 400,000 hondureños en EE. UU. solo podrán participar de los comicios

¿Qué se elige en las elecciones generales Honduras 2025?

Los votantes elegirán al presidente de la República y a tres designados para el periodo 2026–2030. El Congreso Nacional se renovará por completo con 128 diputados propietarios y 128 suplentes. A nivel municipal se elegirán 298 alcaldes, 298 vicealcaldes y 2,168 regidores. También se votará por los 20 diputados del PARLACEN.

El CNE confirmó un presupuesto electoral de 1,492 millones de lempiras para organizar el proceso. Cada cargo asumirá funciones el 25 de enero de 2026. La autoridad electoral destacó que el voto es universal, directo y secreto, disponible para todos los mayores de 18 años inscritos en el censo.

¿Cómo se eligen los diputados al Congreso Nacional en Honduras?

La asignación de curules utiliza el sistema de cociente electoral, complementado por residuos. Efraín Farach, presentador de TSi, explicó que el mecanismo divide el total de marcas por la cantidad de diputaciones disponibles en cada departamento. “Por cada cociente completo, el partido obtiene un diputado de forma automática”, indicó.

Después del reparto inicial, los escaños restantes se asignan según los residuos más altos. Este método busca representación proporcional y es aplicado en los 18 departamentos. El CNE utiliza software especializado para calcular cocientes y residuos, con el fin de garantizar precisión y transparencia.

¿Qué deben saber los votantes antes de acudir a las urnas?

El CNE recomienda consultar el centro de votación y la Junta Receptora de Votos en su sitio oficial. Para sufragar se debe presentar el Documento Nacional de Identificación, validar datos en el sistema biométrico, recibir las papeletas y marcar solo un recuadro por cada nivel electivo. Las urnas operarán de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Las autoridades piden evitar fotografías dentro de las mesas y verificar que las papeletas estén en buen estado. Además, solicitan confiar únicamente en los resultados difundidos en los canales oficiales para prevenir desinformación.

