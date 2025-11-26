Irán denuncia actitud 'intimidante' de EE.UU. hacia Venezuela por su despliegue militar en el Caribe

Irán está sometido a sanciones internacionales debido a su programa nuclear. | Foto: AFP

Irán está sometido a sanciones internacionales debido a su programa nuclear. | Foto: AFP

El régimen de Irán, aliado de Venezuela, denunció la actitud intimidante de Estados Unidos hacia el país sudamericano, en plena escalada de tensión en el Caribe por el temor a una posible intervención armada de Washington.

Desde agosto, Estados Unidos ha ido desplegando en el Caribe una ingente fuerza militar, que incluye cazas, buques de guerra y el mayor portaviones del mundo, oficialmente para combatir el narcotráfico.

El gobierno de Donald Trump acusa a Nicolás Maduro de liderar el supuesto Cartel de los Soles, una afirmación que el presidente venezolano califica de “vil mentira”. Recientemente, Estados Unidos designó a ese cartel como “grupo terrorista.

Además, Estados Unidos efectuó una veintena de ataques aéreos en el Caribe y el Pacífico contra lo que presentó como narcolanchas. En estos operativos murieron más de 80 personas.

En una llamada telefónica con su homólogo venezolano Yván Gil, el Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, condenó la actitud intimidatoria de Estados Unidos hacia Venezuela.

Abás Araqchi fustigó también el "unilateralismo agresivo de Estados Unidos" en la entrevista, que su oficina difundió el miércoles.

Irán, sometido a sanciones internacionales por su programa nuclear, es un aliado histórico de Venezuela, también bajo sanciones de Europa y Estados Unidos.

Nicolás Maduro visitó Irán por última vez en 2022, una ocasión en la que ambas naciones petroleras firmaron un acuerdo de cooperación por veinte años.

Al año siguiente, el entonces presidente iraní Ebrahim Raisi visitó Caracas como parte de una gira regional que incluyó también Cuba y Nicaragua.