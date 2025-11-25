La autoridad de Aviación Civil de Venezuela (INAC) advirtió a varias aerolíneas internacionales: si no reanudan sus vuelos al país, revocará sus derechos de tráfico en un plazo de 48 horas. La medida apunta a compañías que suspendieron sus operaciones hacia Caracas tras las alertas de seguridad emitidas desde Estados Unidos. En la lista están Iberia, Air Europa, Avianca y otras más que optaron por dejar de sobrevolar el espacio aéreo venezolano.

El INAC recuerda que estos derechos de tráfico son los que otorgan a las aerolíneas posiciones de aterrizaje y despegue en los aeropuertos del país, por lo que amenaza con utilizar su máxima herramienta de presión ante la ola de cancelaciones. La ofensiva venezolana se produce en un contexto de fuerte tensión militar y política, marcado por el despliegue de fuerzas de EE.UU. en el Caribe y las advertencias de la autoridad aeronáutica estadounidense sobre una "situación potencialmente peligrosa" en el espacio aéreo.

Pronunciamiento de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA)

La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), la asociación comercial de las aerolíneas del mundo, reaccionó a la amenaza del INAC y advirtió que, si se concretan las revocaciones, la medida "reducirá aún más la conectividad hacia el país". El organismo llamó al diálogo entre todas las autoridades involucradas en la evaluación de la seguridad del espacio aéreo venezolano para que "cooperen de manera más alineada y brinden mayor claridad a las aerolíneas que operan en la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía".

IATA también subrayó que las suspensiones de vuelos son de carácter temporal y responden a "rigurosos análisis de riesgo para garantizar la seguridad de pasajeros, tripulaciones y aeronaves, de acuerdo con los estándares internacionales". En sus comunicados, la asociación insistió en que las aerolíneas mantienen "el compromiso de restablecer las operaciones hacia y desde Venezuela tan pronto como las condiciones lo permitan" y en que están dispuestas a mantener abiertos los canales de comunicación con las autoridades venezolanas para normalizar la situación.

¿Qué implica perder los derechos de tráfico?

Perder los derechos de tráfico en Venezuela supone que las aerolíneas afectadas ya no podrán utilizar los slots de despegue y aterrizaje asignados en los aeropuertos del país. En la práctica, esto significa la pérdida de sus autorizaciones para operar rutas comerciales hacia y desde Venezuela, con el riesgo de que esos espacios sean reasignados a otros operadores o queden bloqueados por decisiones políticas. Recuperar esos derechos puede ser un proceso lento, complejo y, en algunos casos, imposible si las autoridades deciden vetar a determinadas compañías.

Para Venezuela, IATA advierte que la consecuencia inmediata sería un nuevo golpe a su conectividad internacional, ya severamente reducida en los últimos años. La retirada de más aerolíneas impactaría en la movilidad de pasajeros, el turismo, el comercio y la operación de rutas de conexión entre América y Europa. Además, los pasajeros enfrentarían menos alternativas, mayor encarecimiento de los billetes y más dependencia de pocas compañías, mientras que el país perdería visibilidad y acceso directo a importantes hubs internacionales.

¿Cuáles fueron las aerolíneas que cancelaron sus vuelos hacia Venezuela?

Tras la advertencia emitida por la FAA el 22 de noviembre, varias aerolíneas comenzaron a suspender sus operaciones con Caracas. De acuerdo con la información recogida en los comunicados y notas de prensa, Iberia, Avianca, TAP Air Portugal y Gol cancelaron sus vuelos programados inmediatamente después de la alerta, y a ellas se sumaron más.

Iberia

Air Europa

Avianca

Latam Airlines

Turkish Airlines

TAP Air Portugal

Gol

Air France (ajustes puntuales)

Iberojet

Plus Ultra

Avior (nacional)

La advertencia de la FAA dirigida a aerolíneas internacionales

La Autoridad Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió el 22 de noviembre una advertencia dirigida a las aerolíneas que sobrevuelan o planean operar en el espacio aéreo de Venezuela, alertando sobre una "posible situación de riesgo" vinculado al incremento de acción militar en el país. El aviso no prohíbe los vuelos, pero sí eleva el nivel de alerta en la región. Esta advertencia tiene vigencia hasta el 19 de febrero, según se detalla en el propio aviso.

La FAA recomendó a las aerolíneas "extremar la precaución" al operar en la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía y estableció la obligación de que las compañías que decidan volar en esa zona notifiquen al organismo con 72 horas de antelación cualquier plan de vuelo que ingrese en el espacio aéreo venezolano. Además, la entidad señaló un aumento de interferencias en el sistema de navegación satelital (GNSS) desde septiembre, así como la presencia de "preparativos militares crecientes en Venezuela", factores que, combinados, incrementan significativamente el nivel de riesgo operativo para la aviación civil en la región.