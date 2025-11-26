HOYSuscripcion LR Focus

Dos agentes de la Guardia Nacional de EE. UU. están en estado crítico tras tiroteo cerca a la Casa Blanca, según FBI

Según el jefe del FBI, los oficiales permanecen en estado crítico tras el tiroteo en Washington. Las autoridades locales y federales investigan el caso.

Dos agentes de la Guardia Nacional de EE. UU. fueron baleados cerca de la Casa Blanca, Washington.
Dos agentes de la Guardia Nacional de EE. UU. fueron baleados cerca de la Casa Blanca, Washington. | Composición LR | AFP

Dos militares, agentes de la Guardia Nacional de Estados Unidos, fueron alcanzados por impactos de bala que, según información revelada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), los dejó en estado crítico. Lo impactante, además de las circunstancias, es que esta tragedia ocurrió a inmediaciones de la Casa Blanca. Las autoridades reportaron la captura de un sospechoso.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó sobre el trabajo en conjunto de las autoridades locales y federales para llevar hacia adelante la investigación.

PUEDES VER: Donald Trump tilda de 'enemigo del pueblo' al NYT tras artículo que cuestiona su estado de salud

lr.pe

Ataque a dos agentes de la Guardia Nacional: sospechoso es capturado

Kash Patel, jefe del FBI, desmintió que los dos agentes heridos de gravedad tras un tiroteo cerca a la Casa Blanca hayan muerto. Según la autoridad, a través de una conferencia de prensa, los oficiales de la Guardia Nacional estadounidense se encuentran en estado crítico.

"Los dos guardias nacionales baleados el miércoles cerca de la Casa Blanca en Washington se encuentran gravemente heridos... Dos de nuestros valientes miembros de la Guardia Nacional fueron atacados en un espantoso acto de violencia. Recibieron disparos. Se encuentran en estado crítico", declaró.

Kristi Noem llamó a orar por su salud que, hasta el momento, estaban en estado crítico. "Por favor, únanse a mí para orar por los dos guardias nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington D. C. DHS está trabajando con la policía local para recopilar más información", dijo Noem vía X (antes Twitter).

"Escuchamos disparos. Estábamos esperando en el semáforo en rojo y hubo varios disparos", dijo una testigo a AFP.

Tras el tiroteo, la Fuerza de Tarea Conjunta de D. C. y la Policía Metropolitana tomaron el caso y comenzaron con las investigaciones. El Pentágono anunció el envío de 500 militares más a Washington. Las autoridades cercaron el lugar, entre la intersección de la calle 17 y la calle I, y detuvieron a un sospechoso. Por lo pronto, no se ha confirmado la identidad del detenido ni qué lo habría motivado a llevar a cabo el ataque.

El gobernador del estado, Patrick Morrisey, había confirmado las muertes por medio de sus redes sociales. "Es con gran pesar que confirmo que los dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que fueron baleados más temprano en Washington han muerto a causa de las heridas", dijo. Sin embargo, luego se rectificó.

"Ahora estamos recibiendo informes contradictorios sobre la condición de nuestros dos miembros de la Guardia y proporcionaremos actualizaciones más adelante", expresó.

PUEDES VER: EE.UU. insta a los países de la OEA a exigir elecciones sin interferencias en Honduras

lr.pe

Donald Trump y la Casa Blanca sobre el atentado

El presidente Donald Trump, vía Truth Social, condenó el ataque. "El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto", sentenció.

"Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias. Yo, como presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la Oficina de la Presidencia, ¡estoy con ustedes!", agregó el mandatario.

Por su lado, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que el Ejecutivo seguía las investigaciones y últimas actualizaciones del caso. "La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación. El presidente ha sido informado", señaló.

