Golpe de Estado a Guinea-Bissau: militares arrestan a presidente tras sacar ventaja en elecciones presidenciales

El presidente de Guinea-Bissáu, Umaro Sissoco Embaló, fue arrestado este miércoles mientras se encontraba en su despacho del palacio presidencial. Afuera del edificio se escucharon intensos disparos. Esto a tres días de haberse realizado las elecciones presidenciales y legislativas en las que ganaría por reelección el actual gobierno.

El actual presidente compite contra su principal rival, Fernando Dias, y dos de ellos lograron la victoria en la primera vuelta en esta semana de las elecciones. Dias cuenta con el apoyo del ex primer ministro Domingos Simoes Pereira, a quien se le prohibió postularse con el principal partido de oposición, el PAIGC.

Se esperaba que Embalo ganara las elecciones, que hasta el miércoles se habían desarrollado pacíficamente. "En Bissau ya estamos acostumbrados", declaró aun transeúnte que huía del caos.

Crisis en elecciones de Guinea-Bissau

Pereira y Embalo son archirrivales políticos: las últimas elecciones presidenciales de 2019 estuvieron marcadas por una crisis poselectoral de cuatro meses, durante la cual ambos hombres proclamaron su victoria.

El jefe de la misión de observación de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), Issifu Baba Braimah Kamara, acababa de elogiar el martes "el desarrollo pacífico de las elecciones".

Guinea-Bissau es uno de los países más pobres del mundo y también un centro de tráfico de drogas entre América Latina y Europa, un comercio facilitado por la larga historia de inestabilidad política del país.