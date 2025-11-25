EE.UU. revoca visa de funcionario de Haití acusado de apoyar pandillas y obstaculizar esfuerzos para combatirlas
El gobierno de Estados Unidos aseguró que mantiene su compromiso con apoyar la estabilidad de Haití, el país más pobre de América, y expresó su expectativa de que pronto se celebren elecciones libres y justas.
- Elecciones en Honduras 2025: así se elegirá al presidente, vicepresidenta y el Parlamento
- EE. UU. y líderes europeos tienen reunión productiva en Suiza respecto al plan de paz para Ucrania
Estados Unidos anunció sanciones contra un funcionario del gobierno de Haití, quien ha sido acusado de apoyar a bandas criminales de su país y obstaculizar los esfuerzos para combatirlas.
Aunque Estados Unidos no quiso revelar la identidad del funcionario ni a los grupos criminales en cuestión, indicó que revocará cualquier visa que posea actualmente el involucrado.
TE RECOMENDAMOS
DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Juez en EEUU prohíbe a Trump poner fin al TPS para inmigrantes haitianos: “No tiene autoridad legal para anularlo”
"El Departamento de Estado está tomando medidas para imponer restricciones de visa a un funcionario del gobierno haitiano por apoyar pandillas y otras organizaciones criminales, y obstruir la lucha del gobierno de Haití contra bandas terroristas", indicó en un comunicado.
En mayo, la administración de Donald Trump designó a las bandas criminales haitianas "Viv Ansanm" y "Gran Grif" como organizaciones terroristas extranjeras.
"Estados Unidos sigue comprometido con apoyar la estabilidad de Haití y espera un progreso tangible hacia elecciones libres y justas", añade el comunicado.
PUEDES VER: Haití en crisis: pandillas asaltan una cárcel en Mirebalais, liberan a 500 presos y desatan el caos
En setiembre, el hombre de negocios haitiano Dmitri Vorbe, acusado de financiar bandas violentas en su país, fue detenido en Estados Unidos y enfrenta la deportación.
Otro importante hombre de negocios haitiano, Pierre Reginald Boulos, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 17 de julio, acusado de contribuir a la desestabilización del país caribeño.
Haití, el país más empobrecido de América, sufre desde hace largo tiempo la violencia de las bandas criminales, con asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros frecuentes, en un contexto de inestabilidad política crónica.
La situación empeoró significativamente a principios de 2024, cuando las bandas obligaron a Ariel Henry, entonces primer ministro, a renunciar.