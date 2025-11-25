EE.UU. revoca visa de funcionario de Haití acusado de apoyar pandillas y obstaculizar esfuerzos para combatirlas

Haití es uno de los países más inseguros, debido a que está controlado por pandillas que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros. | Foto: AFP

Estados Unidos anunció sanciones contra un funcionario del gobierno de Haití, quien ha sido acusado de apoyar a bandas criminales de su país y obstaculizar los esfuerzos para combatirlas.

Aunque Estados Unidos no quiso revelar la identidad del funcionario ni a los grupos criminales en cuestión, indicó que revocará cualquier visa que posea actualmente el involucrado.

"El Departamento de Estado está tomando medidas para imponer restricciones de visa a un funcionario del gobierno haitiano por apoyar pandillas y otras organizaciones criminales, y obstruir la lucha del gobierno de Haití contra bandas terroristas", indicó en un comunicado.

En mayo, la administración de Donald Trump designó a las bandas criminales haitianas "Viv Ansanm" y "Gran Grif" como organizaciones terroristas extranjeras.

"Estados Unidos sigue comprometido con apoyar la estabilidad de Haití y espera un progreso tangible hacia elecciones libres y justas", añade el comunicado.

En setiembre, el hombre de negocios haitiano Dmitri Vorbe, acusado de financiar bandas violentas en su país, fue detenido en Estados Unidos y enfrenta la deportación.

Otro importante hombre de negocios haitiano, Pierre Reginald Boulos, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 17 de julio, acusado de contribuir a la desestabilización del país caribeño.

Haití, el país más empobrecido de América, sufre desde hace largo tiempo la violencia de las bandas criminales, con asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros frecuentes, en un contexto de inestabilidad política crónica.

La situación empeoró significativamente a principios de 2024, cuando las bandas obligaron a Ariel Henry, entonces primer ministro, a renunciar.