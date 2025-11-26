HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump tilda de 'enemigo del pueblo' al NYT tras artículo que cuestiona su estado de salud

El presidente de Estados Unidos respondió con dureza luego de que The New York Times difundiera un reportaje que cuestiona su estado físico y mental

Trump amenazó que cerraría el The New York Times.
Trump amenazó que cerraría el The New York Times. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfureció por un artículo publicado en The New York Times que señala crecientes signos de fatiga en el mandatario. El republicano dijo que desborda energía y que la autora de la nota es "fea".

"Nunca he trabajado tanto en mi vida. Sin embargo, a pesar de todo esto, los lunáticos de la izquierda radical en NYT, que pronto cerrará, hicieron un artículo diciendo que estoy perdiendo mi energía, a pesar de los hechos que muestran lo contrario", escribió en Truth Social.

Donald Trump es la persona de mayor edad que ha asumido la presidencia de Estados Unidos, y el trabajo claramente ha tenido un impacto en él desde que comenzó su segundo mandato en enero de 2025.

Pero en su extensa publicación en redes sociales, salpicada de palabras en mayúsculas que enfatizan el mensaje, Donald Trump afirmó que el artículo del The New York Times publicado ignoraba sus logros.

También presumió de haberse sometido recientemente a un “examen físico perfecto” y a una “prueba cognitiva integral” que, según él, aprobó con éxito.

Trump sigue siendo una figura omnipresente en los medios, con sesiones maratónicas con periodistas, en marcado contraste con su predecesor Joe Biden, quien dejó el cargo a los 81 años.

Pero mientras la Casa Blanca continúa retratando a Donald Trump a través de imágenes generadas por inteligencia artificial que lo muestran como un superhéroe musculoso, el republicano está visiblemente bajando el ritmo.

El informe del Times señaló que Trump ha reducido drásticamente sus eventos públicos y viajes domésticos en comparación con su primer mandato, y mantiene un horario público entre el mediodía y las cinco de la tarde.

Durante un evento televisado en la Oficina Oval a principios de mes, Trump pareció quedarse dormido brevemente. Hay preguntas sin respuesta sobre su salud, en particular por qué se sometió a una resonancia magnética en octubre.

Fotografías de sus tobillos hinchados y un gran moretón en su mano derecha también han generado especulaciones. Trump calificó al Times como 'enemigo del pueblo' y llamó a la periodista que escribió el artículo "fea, tanto por dentro como por fuera".

A principios de noviembre, el presidente estadounidense llamó a otra periodista "cerdita" y a otra más la calificó como "una persona terrible".

El Times respondió a la publicación de Donald Trump con una declaración en la que señala que su información es precisa y está basada en reportajes de primera mano.

"Los insultos y descalificaciones personales no cambian eso, ni nuestros periodistas dudarán en cubrir esta administración frente a tácticas de intimidación como esta", añadió el influyente diario.

