HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

EE.UU: legisladores demócratas acusan a Donald Trump de usar al FBI para 'intimidarlos'

Los legisladores revelaron que el FBI intentó contactarlos tras sus críticas al presidente Donald Trump y por instar al personal militar y de inteligencia a rechazar presuntas órdenes ilegales.

Trump calificó de 'traidores' a los legisladores demócratas.
Trump calificó de 'traidores' a los legisladores demócratas. | Foto: AFP

Legisladores demócratas de Estados Unidos acusaron al presidente Donald Trump de usar al FBI para "intimidar" a miembros del Congreso y dijeron que la policía federal habían buscado entrevistarlos tras sus críticas al mandatario.

Esos legisladores están entre los seis que este mes instaron en un video al personal militar y de inteligencia a rechazar cualquier "orden ilegal" de Trump. El presidente los calificó de "traidores" y dijo que habían cometido "sedición".

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Putin recibiría al enviado especial de Trump la próxima semana para discutir el plan de paz con Ucrania

lr.pe

"El presidente Trump está utilizando al FBI como una herramienta para intimidar y acosar a los miembros del Congreso", manifestaron Jason Crow, Chris Deluzio, Maggie Goodlander y Chrissy Houlahan, todos demócratas de la Cámara de Representantes.

"Ninguna intimidación o acoso nos detendrá jamás de hacer nuestro trabajo y honrar nuestra Constitución", agregaron los legisladores en un comunicado, tras informar que el FBI se contactó con funcionarios del Congreso solicitando entrevistas con ellos.

Los legisladores no aclaran en la grabación a qué órdenes se refieren, pero Trump es cuestionado por el despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades y por los ataques en el Caribe contra presuntas lanchas de narcotraficantes, que han dejado más de 80 muertos.

PUEDES VER: Trump asegura que logró "enormes avances" para el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania: "Solo quedan unos pocos puntos"

lr.pe

El FBI declinó hacer comentarios. La Casa Blanca no respondió de inmediato a consultas sobre el tema.

El Pentágono anunció que evaluaba someter a una corte marcial al senador demócrata Mark Kelly, un exastronauta y expiloto de la Marina que también apareció en el video.

Mark Kelly, una de las figuras emergentes hacia las presidenciales de 2028, respondió que no sería intimidado ni "silenciado por matones".

Donald Trump inicialmente acusó al grupo de legisladores de "conducta sediciosa, castigable con la muerte".

El fin de semana, dijo en sus redes sociales que los "traidores" que pidieron a las tropas que lo desobedecieran "deberían estar en la cárcel".

Notas relacionadas
Putin recibiría al enviado especial de Trump la próxima semana para discutir el plan de paz con Ucrania

Putin recibiría al enviado especial de Trump la próxima semana para discutir el plan de paz con Ucrania

LEER MÁS
Israel acusa a Maduro de ser nexo de Hezbolá y Hamás en Sudamérica: "Están construyendo alianzas de narcoterrorismo"

Israel acusa a Maduro de ser nexo de Hezbolá y Hamás en Sudamérica: "Están construyendo alianzas de narcoterrorismo"

LEER MÁS
Maduro refuerza su seguridad personal y reduce apariciones públicas ante amenaza de ataques de EE.UU., según Financial Times

Maduro refuerza su seguridad personal y reduce apariciones públicas ante amenaza de ataques de EE.UU., según Financial Times

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quiénes están detrás de Maduro en Venezuela? Así se conforma la cúpula chavista que mantiene al país en profunda crisis

¿Quiénes están detrás de Maduro en Venezuela? Así se conforma la cúpula chavista que mantiene al país en profunda crisis

LEER MÁS
Golpe de Estado en Guinea-Bissau: militares arrestan a presidente tras sacar ventaja en elecciones presidenciales

Golpe de Estado en Guinea-Bissau: militares arrestan a presidente tras sacar ventaja en elecciones presidenciales

LEER MÁS
China revoluciona la industria minera al descubrir un elemento clave formado por tierras raras

China revoluciona la industria minera al descubrir un elemento clave formado por tierras raras

LEER MÁS
Fiscalía italiana pide pena de cárcel para influencer Chiara Ferragni por acusación de fraude

Fiscalía italiana pide pena de cárcel para influencer Chiara Ferragni por acusación de fraude

LEER MÁS
Francia desmantela red de espionaje acusada de apoyar a Rusia y sabotear el envío de armas a Ucrania

Francia desmantela red de espionaje acusada de apoyar a Rusia y sabotear el envío de armas a Ucrania

LEER MÁS
Xi Jinping presiona a Trump sobre Taiwán y pide acuerdo de paz en Ucrania en llamada telefónica tras tregua comercial

Xi Jinping presiona a Trump sobre Taiwán y pide acuerdo de paz en Ucrania en llamada telefónica tras tregua comercial

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Municipalidad de Surco recupera terreno ocupado por más de 20 años en Vía Expresa Sur: conectará importantes avenidas del distrito

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Caja Huancayo marca un nuevo record: s/ 200.2 millones de utilidad a octubre 2025

Mundo

Golpe de Estado a Guinea-Bissau: militares arrestan a presidente tras sacar ventaja en elecciones presidenciales

Francia desmantela red de espionaje acusada de apoyar a Rusia y sabotear el envío de armas a Ucrania

El gigante informático HP reducirá hasta 6.000 empleos y adoptará la IA para aumentar productividad

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial dicta sentencia contra expresidente por caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Rutas de Lima anuncia que dejará de operar la concesión vial el 2 de diciembre tras suspensión del cobro de peajes

Sada Goray: Exdirector de Pesca niega pagos ilícitos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025