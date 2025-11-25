HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Mundo

Donald Trump pone en marcha la 'Misión Génesis' para impulsar investigación científica con IA

La iniciativa busca consolidar el dominio de Estados Unidos en tecnología de IA, evitando que los estados impongan regulaciones propias y amenazando con retirar financiación federal.

El plan forma parte de la estrategia de la administración republicana para mantener la ventaja sobre China en la IA.
El plan forma parte de la estrategia de la administración republicana para mantener la ventaja sobre China en la IA. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que establece la "Misión Génesis", una iniciativa que busca multiplicar las capacidades del gobierno en materia de inteligencia artificial (IA) para acelerar la investigación y los descubrimientos científicos.

El plan forma parte de la estrategia de la administración republicana para impulsar la carrera en grandes tecnologías y mantener la ventaja sobre China en la IA, y consolidar el dominio de Estados Unidos en este campo de rápido crecimiento.

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Xi Jinping presiona a Trump sobre Taiwán y pide acuerdo de paz en Ucrania en llamada telefónica tras tregua comercial

lr.pe

La Casa Blanca también busca formas de impedir legalmente que los estados implementen sus propias regulaciones sobre IA y ha amenazado con retirar la ayuda federal a quienes lo hagan.

La orden encarga al Departamento de Energía construir una plataforma integrada de IA que combinará las supercomputadoras del país, los conjuntos de datos científicos federales e instalaciones de investigación para acelerar los descubrimientos en campos que van desde la fusión nuclear hasta la fabricación de semiconductores.

"Estados Unidos está en una carrera por el dominio tecnológico global en el desarrollo de inteligencia artificial", dice la orden que describe la IA como "una frontera importante para el descubrimiento científico y el crecimiento económico".

El eje de la iniciativa es la "Plataforma Americana de Ciencia y Seguridad", que proporcionará a los investigadores acceso a recursos de computación de alto rendimiento, herramientas de modelado de IA y conjuntos de datos federales para automatizar las investigaciones.

PUEDES VER: Jueza de EE.UU. desestima casos contra exjefe del FBI y fiscal de Nueva York, enemigos de Donald Trump

lr.pe

La plataforma tiene como objetivo demostrar una capacidad operativa inicial en un plazo de nueve meses. El Departamento de Energía deberá elaborar una lista con 20 prioridades en un lapso de 60 días para los principales desafíos científicos.

Los dominios prioritarios incluyen manufactura avanzada, biotecnología, materiales críticos, energía nuclear, computación cuántica y semiconductores, todos ellos áreas donde Estados Unidos enfrenta una creciente competencia de China.

La orden contempla asociaciones con empresas privadas, universidades y laboratorios nacionales, mientras que exige estrictas medidas de ciberseguridad para proteger investigaciones sensibles.

Notas relacionadas
Xi Jinping presiona a Trump sobre Taiwán y pide acuerdo de paz en Ucrania en llamada telefónica tras tregua comercial

Xi Jinping presiona a Trump sobre Taiwán y pide acuerdo de paz en Ucrania en llamada telefónica tras tregua comercial

LEER MÁS
"Estamos a punto de entrar": congresista del partido de Trump minimiza a Maduro y sugiere incursión militar en Venezuela

"Estamos a punto de entrar": congresista del partido de Trump minimiza a Maduro y sugiere incursión militar en Venezuela

LEER MÁS
Jueza de EE.UU. desestima casos contra exjefe del FBI y fiscal de Nueva York, enemigos de Donald Trump

Jueza de EE.UU. desestima casos contra exjefe del FBI y fiscal de Nueva York, enemigos de Donald Trump

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

LEER MÁS
Estados Unidos designa oficialmente al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera

Estados Unidos designa oficialmente al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera

LEER MÁS
¿Qué pasará tras la designación del Cártel de los Soles como terrorista por EE. UU.? Alarmas ante posible armada justificada en Venezuela

¿Qué pasará tras la designación del Cártel de los Soles como terrorista por EE. UU.? Alarmas ante posible armada justificada en Venezuela

LEER MÁS
China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

LEER MÁS
Alemania investiga a hombre de 100 años sospechoso de haber sido guardia en campo de concentración

Alemania investiga a hombre de 100 años sospechoso de haber sido guardia en campo de concentración

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Casa de Todos en el Cercado de Lima luce abandonada y con estructuras oxidadas tras reabrirse como refugio para mujeres luego de dos años

River Plate vs Racing EN VIVO HOY: horario y posibles alineaciones del partido por los octavos de final de la liga argentina 2025

Nuevo hallazgo arqueológico en Perú supera en antigüedad al observatorio solar de Chankillo, según el Ministerio de Cultura

Mundo

China revoluciona la industria minera al descubrir un elemento clave formado por tierras raras

El presidente de Sudamérica con mayor aprobación ya no es de Uruguay, según ranking de noviembre 2025: lo desplazó con casi 52%

Xi Jinping presiona a Trump sobre Taiwán y pide acuerdo de paz en Ucrania en llamada telefónica tras tregua comercial

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de José Jerí insiste en proyecto de ley que crea el delito de información reservada

Wilson Soto justifica proyecto que exige título profesional a influencers: "En China ya se regula este tema"

Jefe del INPE no pasará por prueba del polígrafo pese a denuncia de cobro de coimas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025