Daniel Noboa tuvo su primera derrota en las urnas el 16 de noviembre, en sus primeros dos años como presidente de Ecuador. | Composición LR

Daniel Noboa cumplió dos años en el poder en medio de un escenario político adverso, marcado por su primera gran derrota electoral: el 16 de noviembre, los ecuatorianos rechazaron las cuatro propuestas de su referéndum y consulta popular para instalar una nueva Constitución, reducir asambleístas, eliminar el financiamiento estatal a partidos y permitir bases militares extranjeras. La jornada obligó al oficialismo a suspender celebraciones y expuso un creciente malestar ciudadano hacia un gobierno que inició con un fuerte respaldo.

Este desgaste también se refleja en su popularidad. Según el ranking de noviembre de 2025 de CB Consultora Opinión Pública, Noboa cayó del quinto al sexto lugar entre los presidentes sudamericanos con mejor imagen, pasando de 42,9% a 40,8% de aprobación. Por encima de él se ubica ahora el paraguayo Santiago Peña (41,3%), mientras que el listado es liderado por el boliviano Rodrigo Paz (51,7%).

Récord de homicidios y 'conflicto armado interno'

En seguridad, el principal eje del discurso oficial, los resultados fueron insuficientes. Ecuador registró 15.561 asesinatos entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, un promedio de 22 homicidios diarios, de acuerdo con un análisis de Primicias basado en datos del Ministerio del Interior. Proyecciones de estudios académicos estiman que el país podría cerrar el año con 50–52 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más altas de la región.

El Gobierno declaró en enero de 2024 un "conflicto armado interno" para enfrentar a las bandas criminales catalogadas como terroristas, y desplegó a militares en cárceles y territorios estratégicos. Aunque hubo una reducción temporal de homicidios tras las primeras intervenciones, el repunte posterior mostró –como señalan informes de Primicias y organizaciones de seguridad– las limitaciones estructurales del Estado para contener el narcotráfico, las disputas territoriales y la crisis carcelaria que alimenta la violencia.

Economía y crisis carcelaria

En lo económico, Noboa exhibe resultados positivos alineados con el acuerdo crediticio con el FMI, que asciende a US$5.000 millones entre 2024 y 2028. La economía creció 4,8% interanual en septiembre de 2025, impulsada por servicios, manufactura, comercio y petróleo, según cifras oficiales citadas por Ecuavisa y agencias internacionales. Además, el Gobierno destacó la reducción del riesgo país (de 1.915 a 677 puntos), el incremento de reservas internacionales y la contención de la inflación. Sin embargo, estas mejoras se vieron acompañadas de medidas impopulares: alza del IVA al 15 %, eliminación del subsidio al diésel y despido de 5.000 funcionarios.

Paralelamente, la crisis carcelaria se mantiene como uno de los puntos más críticos de su administración. Pese al control militar y policial de las prisiones, las masacres y enfrentamientos entre bandas continúan. El traslado de reos "de alta peligrosidad" a la llamada cárcel del Encuentro –aun en construcción– no ha solucionado el problema de fondo. Los centros penitenciarios siguen siendo focos de violencia y extorsión, lo que refuerza la percepción de un sistema penitenciario desbordado.

Tensiones políticas y relaciones internacionales

En el plano político interno, Noboa protagonizó choques constantes con la Corte Constitucional, a la que acusó de frenar leyes "clave contra la criminalidad". Según reportaron El Universo y Primicias, el mandatario lideró incluso dos marchas contra los jueces, mientras su Gobierno enfrentaba señalamientos por acusaciones no probadas de sabotaje, golpismo o responsabilidades ajenas en casos de crisis eléctrica, desastres ambientales o disputas internas. La reciente derrota en las urnas terminó de evidenciar una erosión en el capital político del Ejecutivo.

En el ámbito internacional, Noboa profundizó la alianza con Estados Unidos en materia de seguridad, cooperación y lucha contra el crimen organizado, pero también buscó proyectar a Ecuador como un país con mayor apertura global. Impulsó vínculos con Europa y Asia, buscó financiamiento multilateral y enfrentó tensiones diplomáticas, como la grave crisis con México tras el asalto policial a su embajada en Quito en abril de 2024. Aunque ha fortalecido relaciones estratégicas, estas controversias agregaron presión a una gestión ya debilitada por la inseguridad interna.