Daniel Noboa reestructura su gabinete ministerial tras fracaso en el referéndum en Ecuador

Luego de que la ciudadanía ecuatoriana rechazara las cuatro propuestas presentadas por el Gobierno en el referéndum y consulta popular del último domingo, el presidente Daniel Noboa anunció una reestructuración en distintas carteras ministeriales.

Hasta el momento, Noboa no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el revés electoral. Su única reacción fue un breve mensaje publicado en su cuenta de X, en el que reconoce los resultados. Asimismo, a través de un comunicado oficial, el Ejecutivo justificó los cambios en el gabinete como una medida destinada a “fortalecer la función pública para atender las necesidades del país”.

Los cambios ministeriales de Noboa

Uno de los principales cambios es la salida de Zaida Rovira del Ministerio de Gobierno, cargo que ahora estará a cargo del radiodifusor Álvaro Rosero. Rovira no se alejará del Ejecutivo, ya que asumirá como nueva ministra de Desarrollo Humano, en lugar de Harold Burbano. A su vez, Burbano asumirá la titularidad del Ministerio de Trabajo, en reemplazo de Ivonne Núñez, quien presentó su renuncia la noche del lunes.

En el sector salud, Noboa aceptó la dimisión de Jimmy Martin y encargó temporalmente las funciones del Ministerio de Salud Pública a la vicepresidenta María José Pinto. También se confirmó el regreso de Juan Carlos Vega al equipo ministerial, esta vez como nuevo titular de Agricultura y Ganadería.

Vega ya había ocupado el cargo de ministro de Economía y Finanzas en los primeros meses del actual Gobierno, y ahora reemplaza a Danilo Palacios. En el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, Alegría Crespo presentó su renuncia y fue reemplazada por la académica Gilda Alcívar, quien asume la conducción de esta importante cartera.

El fracaso electoral

Con más del 99% de las actas procesadas, los ecuatorianos rechazaron las 4 preguntas planteadas en el referéndum del domingo, con márgenes que oscilaron entre el 53,7% y casi el 62%. La iniciativa del presidente Noboa para convocar una asamblea que redacte una nueva Constitución fue la que recibió menor respaldo en las urnas.

Tras conocerse los resultados, los bonos de deuda ecuatorianos, valorizados en US$15.000 millones, y que se encontraban entre los de mejor rendimiento a nivel global en lo que va del año, registraron una caída generalizada el lunes. En particular, los bonos con vencimiento en 2035 perdieron hasta 3,4 centavos por unidad, marcando su mayor descenso intradía desde febrero. La tendencia negativa continuó en el día siguiente.

El viaje de Noboa tras referéndum

El mandatario ecuatoriano viajó a Estados Unidos el último martes, en compañía del secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, y otros integrantes de su equipo. Así lo indica un decreto ejecutivo firmado el día anterior. Aunque el documento oficial no precisa cuál será la agenda de Noboa durante su estadía en ese país, se menciona que uno de los objetivos del viaje "es fortalecer los lazos diplomáticos con sus aliados comerciales".

Este viaje ocurre dos semanas después de la visita a Ecuador de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem. Durante su paso por el país, la funcionaria inspeccionó las bases militares de Manta y Salinas, ubicadas en la costa ecuatoriana, lugares donde se analiza la posibilidad de que Washington retome presencia militar, si es que se aprobaba el referéndum.

Por otro lado, el Gobierno de Estados Unidos anunció recientemente un acuerdo con Ecuador para retirar ciertos aranceles que habían sido impuestos por la administración de Donald Trump. Estas tarifas comenzaron con un 10% en abril y aumentaron hasta el 15% en agosto, afectando diversos productos del país andino.