HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     
Mundo

Daniel Noboa reestructura su gabinete ministerial tras fracaso en el referéndum en Ecuador

El Gobierno de Ecuador señaló que los cambios en el gabinete tiene como objetivo fortalecer la función pública "para atender las necesidades del país”.

Daniel Noboa renovó su gabinete ministerial tras el 'No' en el referéndum.
Daniel Noboa renovó su gabinete ministerial tras el 'No' en el referéndum. | AFP

Luego de que la ciudadanía ecuatoriana rechazara las cuatro propuestas presentadas por el Gobierno en el referéndum y consulta popular del último domingo, el presidente Daniel Noboa anunció una reestructuración en distintas carteras ministeriales.

Hasta el momento, Noboa no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el revés electoral. Su única reacción fue un breve mensaje publicado en su cuenta de X, en el que reconoce los resultados. Asimismo, a través de un comunicado oficial, el Ejecutivo justificó los cambios en el gabinete como una medida destinada a “fortalecer la función pública para atender las necesidades del país”.

TE RECOMENDAMOS

SE VIENE EL GRAN BONO NAVIDEÑO EN EL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Ecuador le dice NO al proyecto político de Daniel Noboa en referéndum

lr.pe

Los cambios ministeriales de Noboa

Uno de los principales cambios es la salida de Zaida Rovira del Ministerio de Gobierno, cargo que ahora estará a cargo del radiodifusor Álvaro Rosero. Rovira no se alejará del Ejecutivo, ya que asumirá como nueva ministra de Desarrollo Humano, en lugar de Harold Burbano. A su vez, Burbano asumirá la titularidad del Ministerio de Trabajo, en reemplazo de Ivonne Núñez, quien presentó su renuncia la noche del lunes.

En el sector salud, Noboa aceptó la dimisión de Jimmy Martin y encargó temporalmente las funciones del Ministerio de Salud Pública a la vicepresidenta María José Pinto. También se confirmó el regreso de Juan Carlos Vega al equipo ministerial, esta vez como nuevo titular de Agricultura y Ganadería.

Vega ya había ocupado el cargo de ministro de Economía y Finanzas en los primeros meses del actual Gobierno, y ahora reemplaza a Danilo Palacios. En el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, Alegría Crespo presentó su renuncia y fue reemplazada por la académica Gilda Alcívar, quien asume la conducción de esta importante cartera.

PUEDES VER: Daniel Noboa anuncia inauguración de megacárcel con 300 presos de alta peligrosidad en Ecuador, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas

lr.pe

El fracaso electoral

Con más del 99% de las actas procesadas, los ecuatorianos rechazaron las 4 preguntas planteadas en el referéndum del domingo, con márgenes que oscilaron entre el 53,7% y casi el 62%. La iniciativa del presidente Noboa para convocar una asamblea que redacte una nueva Constitución fue la que recibió menor respaldo en las urnas.

Tras conocerse los resultados, los bonos de deuda ecuatorianos, valorizados en US$15.000 millones, y que se encontraban entre los de mejor rendimiento a nivel global en lo que va del año, registraron una caída generalizada el lunes. En particular, los bonos con vencimiento en 2035 perdieron hasta 3,4 centavos por unidad, marcando su mayor descenso intradía desde febrero. La tendencia negativa continuó en el día siguiente.

PUEDES VER: Ecuador: Daniel Noboa propone instalar una base militar extranjera en Galápagos para combatir el narcotráfico

lr.pe

El viaje de Noboa tras referéndum

El mandatario ecuatoriano viajó a Estados Unidos el último martes, en compañía del secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, y otros integrantes de su equipo. Así lo indica un decreto ejecutivo firmado el día anterior. Aunque el documento oficial no precisa cuál será la agenda de Noboa durante su estadía en ese país, se menciona que uno de los objetivos del viaje "es fortalecer los lazos diplomáticos con sus aliados comerciales".

Este viaje ocurre dos semanas después de la visita a Ecuador de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem. Durante su paso por el país, la funcionaria inspeccionó las bases militares de Manta y Salinas, ubicadas en la costa ecuatoriana, lugares donde se analiza la posibilidad de que Washington retome presencia militar, si es que se aprobaba el referéndum.

Por otro lado, el Gobierno de Estados Unidos anunció recientemente un acuerdo con Ecuador para retirar ciertos aranceles que habían sido impuestos por la administración de Donald Trump. Estas tarifas comenzaron con un 10% en abril y aumentaron hasta el 15% en agosto, afectando diversos productos del país andino.

Notas relacionadas
"Tienen que bajarse de su burbuja": excandidato presidencial arremete contra Daniel Noboa tras su derrota en el referéndum en Ecuador

"Tienen que bajarse de su burbuja": excandidato presidencial arremete contra Daniel Noboa tras su derrota en el referéndum en Ecuador

LEER MÁS
Ecuador celebra la victoria del “No” como triunfo ciudadano y un gran revés para Daniel Noboa en el referéndum

Ecuador celebra la victoria del “No” como triunfo ciudadano y un gran revés para Daniel Noboa en el referéndum

LEER MÁS
Referéndum Ecuador 2025 EN VIVO: el 'No' se impone en el inicio del conteo de votos desde el CNE

Referéndum Ecuador 2025 EN VIVO: el 'No' se impone en el inicio del conteo de votos desde el CNE

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump aprueba operaciones encubiertas en Venezuela mientras evalúa una salida negociada de Maduro, según NYT

Trump aprueba operaciones encubiertas en Venezuela mientras evalúa una salida negociada de Maduro, según NYT

LEER MÁS
China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

LEER MÁS
El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

LEER MÁS
Mark Epstein asegura que los archivos de su hermano están siendo manipulados por el FBI para borrar nombres de figuras republicanas

Mark Epstein asegura que los archivos de su hermano están siendo manipulados por el FBI para borrar nombres de figuras republicanas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Mundo

Tribunal de Bangladesh sentencia a muerte a exprimera ministra por presuntos crímenes durante protestas

Ecuador celebra la victoria del “No” como triunfo ciudadano y un gran revés para Daniel Noboa en el referéndum

Kast y Jara pasan a segunda vuelta: estas son las claves para entender el nuevo mapa político de Chile tras elecciones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025