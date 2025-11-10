Al menos 31 presos muertos y más de 40 heridos deja nuevo motín armado en cárcel de Ecuador

Un violento motín armado registrado en la cárcel de Machala, ubicado en la provincia de El Oro, al suroeste de Ecuador, dejó un saldo trágico de al menos 31 presos fallecidos. Según informaron las autoridades, 27 de ellos fueron hallados sin vida por asfixia durante la tarde del domingo, mientras que los otros cuatro murieron durante la madrugada del mismo día. El violento episodio también dejó más de 40 personas heridas

El incidente se desencadenó a las 3 de la madrugada del último domingo luego de que el personal del penal alertara sobre un amotinamiento dentro de las instalaciones. Ante ello, un equipo táctico de la Policía Nacional del Ecuador intervino y logró retomar el control total del recinto carcelario. De acuerdo con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI), el levantamiento se originó como protesta frente a una medida de reorganización interna, en la que varios presos serían trasladados a un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad.

Disparos y explosivos tras nuevo motín

Vecinos de la zona cercana al penal de Machala grabaron con sus celulares los angustiantes sonidos que provenían del interior de la cárcel. Se escucharon disparos, explosiones y gritos desesperados de auxilio, lo que expuso la gravedad de lo que ocurría dentro del penal.

Unidades de élite de la policía ingresaron de forma inmediata y lograron recuperar el control del lugar. Como parte de la intervención, 7 personas fueron detenidas y enfrentarán un proceso judicial. Según informó el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), mediante un comunicado, "equipos operativos y personal médico forense continúan trabajando en el lugar”.

Las autoriades penitenciarias explicaron que los traslados de internos a cárceles de máxima seguridad forman parte de una estrategia diseñada para debilitar las estructuras criminales que operan dentro del sistema penitenciario. Sin embargo, en la práctica, esta política enfrenta serias dificultades debido a la falta de recursos, limitaciones de tiempo y problemas de coordinación interinstitucional.

No es la primera vez

En septiembre de este año, un enfrentamiento entre bandas criminales dentro la cárcel de Machala dejó al menos 14 muertos, entre ellas un agente penitenciario. La disputa duró aproximadamente 40 minutos. Durante ese tiempo, los reclusos utilizaron armas de fuego y granadas, Este antecedente refuerza la señal de alerta sobre la profunda crisis carcelaria que atraviesa Ecuador y que, hasta ahora, no encuentra una salida efectiva.

La provincia de El Oro, ubicada en la región costera y fronteriza con Perú, se ha convertido en uno de los focos frecuentes de motines en Ecuador. La situación en las cárceles de esta zona refleja un problema estructural: el hacinamiento extremo y la creciente influencia de organizaciones criminales que han logrado tomar el control de los centros penitenciarios ante la limitada presencia del Estado.

Una estrategia para desarticular bandas criminales

La nueva prisión de máxima seguridad viene siendo construida en la zona costera. Según las autoridades penitenciarias, esta reubicación forma parte de una estrategia para debilitar las redes criminales que operan dentro de los centros de reclusión.

Cabe recordar que, en enero de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró que Ecuador enfrentaba un “conflicto armado interno” provocado por el crimen organizado. Como respuesta, autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios con el objetivo de restablecer el orden.