Con la incorporación de Ana Lucía Urbina y Susana Alvarado, Corazón Serrano llegó a Ecuador con su delantera completa para ofrecer un gran concierto el viernes 21 de noviembre en el Coliseo General Rumiñahui, como parte de su espectáculo ‘Acceso al corazón 3’. Sin embargo, las cantantes no se imaginaron que iban a pasar un mal momento en plena gira.

Antes del concierto en el Coliseo General Rumiñahui, Ana Lucía Urbina, Susana Alvarado, Briela Cirilo, Kiara Lozano y el resto de las vocalistas de Corazón Serrano llegaron muy felices a una cabina radial para promocionar su show en Ecuador, pero cuando el presentador le hizo una pregunta sugerente a Cielo Fernández, las peruanas no pudieron ocultar su incomodidad.

Presentador ecuatoriano incomoda a Cielo Fernández y a sus compañeras



El comunicador del vecino país le preguntó a Cielo Fernández qué canción de Corazón Serrano le gusta escuchar y cantar cuando está sola en su habitación y totalmente desnuda. La exvocalista de Son del Duke no supo qué decir y se quedó callada por varios segundos. Luego, el presentador extendió la misma interrogante al resto de las peruanas.

“Oye, pero bien fea tu pregunta”, dijo segundos después Cielo Fernández. Por otro lado, Susana Alvarado fue la más expresiva al mostrar su molestia con el comunicador. Pero la que no quiso quedarse callada fue Briela Cirilo y le respondió: “Muy morbosa tu pregunta, la verdad”.

Presentador ecuatoriano recibe críticas por pregunta a Cielo Fernández

Al final, ninguna respondió a la pregunta y todas dejaron notar su incomodidad con el ecuatoriano. Lo mismo pasó en redes sociales, los fans de Corazón Serrano lanzaron duros cuestionamientos al hombre de prensa y se solidaron con las cumbiamberas.

“¿Qué clase de pregunta fue esa? Increíble, ahora cualquiera se vuelve entrevistador. Lo bueno es que Briela supo cómo detener la tontería que preguntaba”, “Qué terrible que les hagan preguntas así, se hubieran parado y retirado. Falta de profesionalismo”, “Es una falta de respeto”, “asta yo sentí incomodidad” y “La cara de Susanita me representa”; fueron algunas de las reacciones en Tiktok.

A pesar del mal momento en Ecuador, las cantantes de Corazón Serrano dieron todo de sí para ofrecer un espectáculo de primera. Con una puesta en escena de alto nivel, iluminación inmersiva y visuales diseñados para elevar cada presentación, el grupo hizo bailar al público y ofreció una noche cargada de alegría, energía, sensualidad y sentimiento en el Coliseo General Rumiñahui.



