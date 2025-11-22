HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Presentador ecuatoriano recibe duras críticas por incomodar a las cantantes de Corazón Serrano: "Falta de respeto"

Durante una promoción en radio, las integrantes del grupo enfrentaron un incómodo momento tras una pregunta inapropiada del presentador a Cielo Fernández, lo que generó críticas en redes sociales.

Cantantes de Corazón Serrano en shock tras incómoda pregunta de presentador ecuatoriano. Fotos: captura TikTok
Cantantes de Corazón Serrano en shock tras incómoda pregunta de presentador ecuatoriano. Fotos: captura TikTok | Fotos: captura TikTok

Con la incorporación de Ana Lucía Urbina y Susana Alvarado, Corazón Serrano llegó a Ecuador con su delantera completa para ofrecer un gran concierto el viernes 21 de noviembre en el Coliseo General Rumiñahui, como parte de su espectáculo ‘Acceso al corazón 3’. Sin embargo, las cantantes no se imaginaron que iban a pasar un mal momento en plena gira.

Antes del concierto en el Coliseo General Rumiñahui, Ana Lucía Urbina, Susana Alvarado, Briela Cirilo, Kiara Lozano y el resto de las vocalistas de Corazón Serrano llegaron muy felices a una cabina radial para promocionar su show en Ecuador, pero cuando el presentador le hizo una pregunta sugerente a Cielo Fernández, las peruanas no pudieron ocultar su incomodidad.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

PUEDES VER: Kiara Lozano descarta tener pareja tras rumores de romance con Edwin Guerrero, dueño de Corazón Serrano, pero aclara: 'Soltera, pero sola no'

lr.pe

Presentador ecuatoriano incomoda a Cielo Fernández y a sus compañeras

El comunicador del vecino país le preguntó a Cielo Fernández qué canción de Corazón Serrano le gusta escuchar y cantar cuando está sola en su habitación y totalmente desnuda. La exvocalista de Son del Duke no supo qué decir y se quedó callada por varios segundos. Luego, el presentador extendió la misma interrogante al resto de las peruanas.

“Oye, pero bien fea tu pregunta”, dijo segundos después Cielo Fernández. Por otro lado, Susana Alvarado fue la más expresiva al mostrar su molestia con el comunicador. Pero la que no quiso quedarse callada fue Briela Cirilo y le respondió: “Muy morbosa tu pregunta, la verdad”.

PUEDES VER: Susana Alvarado de Corazón Serrano muestra cómo luce su renovada nariz y enseña paso a paso su cuidado postoperatorio: 'Va excelente'

lr.pe

Presentador ecuatoriano recibe críticas por pregunta a Cielo Fernández

Al final, ninguna respondió a la pregunta y todas dejaron notar su incomodidad con el ecuatoriano. Lo mismo pasó en redes sociales, los fans de Corazón Serrano lanzaron duros cuestionamientos al hombre de prensa y se solidaron con las cumbiamberas.

“¿Qué clase de pregunta fue esa? Increíble, ahora cualquiera se vuelve entrevistador. Lo bueno es que Briela supo cómo detener la tontería que preguntaba”, “Qué terrible que les hagan preguntas así, se hubieran parado y retirado. Falta de profesionalismo”, “Es una falta de respeto”, “asta yo sentí incomodidad” y “La cara de Susanita me representa”; fueron algunas de las reacciones en Tiktok.

A pesar del mal momento en Ecuador, las cantantes de Corazón Serrano dieron todo de sí para ofrecer un espectáculo de primera. Con una puesta en escena de alto nivel, iluminación inmersiva y visuales diseñados para elevar cada presentación, el grupo hizo bailar al público y ofreció una noche cargada de alegría, energía, sensualidad y sentimiento en el Coliseo General Rumiñahui.


Notas relacionadas
Susana Alvarado de Corazón Serrano muestra cómo luce su renovada nariz y enseña paso a paso su cuidado postoperatorio: "Va excelente"

Susana Alvarado de Corazón Serrano muestra cómo luce su renovada nariz y enseña paso a paso su cuidado postoperatorio: "Va excelente"

LEER MÁS
Nickol Sinchi ya sería parte de Son del Duke: compañera comparte revelador video de la exvocalista de Corazón Serrano

Nickol Sinchi ya sería parte de Son del Duke: compañera comparte revelador video de la exvocalista de Corazón Serrano

LEER MÁS
Kiara Lozano descarta tener pareja tras rumores de romance con Edwin Guerrero, dueño de Corazón Serrano, pero aclara: "Soltera, pero sola no"

Kiara Lozano descarta tener pareja tras rumores de romance con Edwin Guerrero, dueño de Corazón Serrano, pero aclara: "Soltera, pero sola no"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alejandra Baigorria sorprende con su disciplina al dirigir sus 2 empresas y recibe elogios: "Mis respetos"

Alejandra Baigorria sorprende con su disciplina al dirigir sus 2 empresas y recibe elogios: "Mis respetos"

LEER MÁS
Magaly Medina responde ‘La manada’ por insinuar que canales de TV colocarían bots para perjudicar podcast: "No le han ganado a nadie"

Magaly Medina responde ‘La manada’ por insinuar que canales de TV colocarían bots para perjudicar podcast: "No le han ganado a nadie"

LEER MÁS
Alejandra Baigorria se pronuncia tras viajar de urgencia a Pisco por accidente de su hermana Thamara Medina: "Dios es grande"

Alejandra Baigorria se pronuncia tras viajar de urgencia a Pisco por accidente de su hermana Thamara Medina: "Dios es grande"

LEER MÁS
Silvia Núñez del Arco encaró a Jaime Bayly tras acusarla de infidelidad frente a su hija: “Mentiroso y malhablado”

Silvia Núñez del Arco encaró a Jaime Bayly tras acusarla de infidelidad frente a su hija: “Mentiroso y malhablado”

LEER MÁS
Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, reporta su estado de salud tras grave accidente vehicular: "Las costillas rotas"

Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, reporta su estado de salud tras grave accidente vehicular: "Las costillas rotas"

LEER MÁS
Josi Martínez revela que fue víctima de discriminación dentro de restaurante: “Me insultaron”

Josi Martínez revela que fue víctima de discriminación dentro de restaurante: “Me insultaron”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Espectáculos

Esposa de Luigui Carbajal revela por qué él fue a una habitación de hotel para entrevista de pódcast: “Algo de una conexión”

Melissa Klug reaparece y da sensible respuesta sobre una posible reconciliación con Jesús Barco: “Es difícil toda la situación”

Ely Yutronic anuncia, conmovida, su pausa de la conducción de 'ATV Noticias Edición Central': "Muchas gracias"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025