Yaku Pérez, exlíder de la Conaie, brindó declaraciones a La República tras el rechazo ciudadano al referéndum impulsado por el presidente Noboa. | Composición LR | Betsabeth De Los Santos

Este domingo 16 de noviembre, Ecuador celebró una jornada electoral vinculada al referéndum, impulsado por el presidente Daniel Noboa a través de una consulta popular. Aunque él mismo reconoció su derrota, persiste la incertidumbre sobre cómo se desarrollará su gestión tras el rechazo ciudadano a la propuesta que planteaba la instalación de bases militares extranjeros, la eliminación del financiamiento a partidos políticos, la reducción del número de asambleístas y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

La Constitución de 2008, promulgada durante el gobierno de Rafael Correa, fue blanco de un intento de modificación por parte del actual mandatario, quien argumentó que dicha carta magna favorece la inseguridad. Sin embargo, para Yaku Pérez, la solución no pasa por convocar a una Asamblea Constituyente, ya que el problema principal radica en el liderazgo del Ejecutivo, cuyo principal integrante —según advierte— "tiene que bajarse de su burbuja".

- ¿Qué representa el triunfo del "No" en el referéndum para el movimiento indígena?

- Este resultado es una tendencia clara que no va a cambiar. Es un llamado de atención al Gobierno nacional, que no ha sabido sintonizar con las grandes demandas sociales. Se impulsa un modelo extractivista minero y petrolero, se intenta privatizar sectores estratégicos como la salud, educación y seguridad social.

El Gobierno ha sido ciego, sordo y mudo frente a estos problemas, y la ciudadanía fue contundente al decir: “Así no, señor presidente”. Ha fracasado en seguridad, en economía y en cumplir sus propias promesas: dijo que bajaría el IVA y lo subió, que bajaría el diésel y lo subió, que no explotaría el Yasuní y lo explotó. Su palabra se ha devaluado, y el referéndum lo refleja.

- ¿Cuál es su posición respecto a la propuesta de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución?

- No es el momento oportuno para una nueva Constitución. Antes de cambiarla, el gobernante debe cumplir lo que ya establece. La actual reconoce los derechos de la naturaleza, un hito pionero en el mundo que ha sido replicado por muchos países. En 2008, Ecuador fue declarado Estado constitucional de derechos, no de derecho, porque reconoce las culturas, justicias, medicinas y cosmovisiones de quince nacionalidades.

Esta Constitución es garantista, surgida de un proceso social amplio, y no puede ser desechada. Puede ser modificada, sí, pero no reemplazada. Lo que hace falta son políticas públicas eficaces en salud, educación, seguridad y apoyo al campo.

- ¿Qué se espera para el país tras este referéndum, especialmente en materia de seguridad?

- El Gobierno actual no tiene rumbo. Prometió el Plan Fénix para combatir la inseguridad y fracasó. Pretende instalar bases militares estadounidenses en Galápagos, patrimonio de la humanidad, lo cual no resolverá el problema.

El narcotráfico es un fenómeno transnacional. Traer militares extranjeros no es la solución. Hay ejemplos como México, Colombia y EE. UU., que han invertido miles de millones en seguridad sin resultados. La única solución es la inversión en educación, cultura, deporte y trabajo digno. Hay que reabrir escuelas, universidades, crear academias artísticas y deportivas. Si no se invierte en lo social, solo habrá más violencia.

- ¿Qué políticas públicas recomendaría al presidente para enfrentar la inseguridad?

- Hay que invertir en el campo para evitar la migración hacia las ciudades. Se necesita una reforma agraria integral que incluya tierras, créditos e infraestructura. En educación, es urgente reabrir las escuelas cerradas. Se requiere un paquete de políticas a corto, mediano y largo plazo.

Medellín, por ejemplo, logró superar una época crítica con inversión social, no con militarización. Solo con políticas públicas integrales se podrá avanzar; de lo contrario, es un salto al vacío.

- ¿Qué impacto tendrá el resultado del referéndum en la inversión extranjera?

- Mientras no haya seguridad jurídica, no llegará inversión extranjera. La corrupción, la desinstitucionalización y la fuga de capitales hacia paraísos fiscales ahuyentan a los inversionistas. No hay un compromiso con el país por parte de los grandes empresarios. Según la CEPAL, se pierden 7.600 millones de dólares al año por corrupción. Así no se puede atraer inversión.

- ¿Cuál era su posición frente a la propuesta de eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos?

- Si se elimina el financiamiento estatal, solo los banqueros, mineras y grandes empresarios podrían sostener a los partidos. Los movimientos pequeños quedarían sin recursos y se abriría la puerta al financiamiento ilícito, como el del narcotráfico. Eso es un grave riesgo para la democracia.

- ¿Qué puede hacer el presidente tras este revés? ¿Podría convocar otro referéndum o impulsar reformas?

- El presidente nunca pensó llegar al poder. Está rodeado de asesores sin experiencia en lo público. Un ejemplo es el nombramiento de la contadora de su empresa como directora del Servicio de Rentas Internas, quien condonó 96 millones de dólares a su empresa. Este es un punto de inflexión: si quiere terminar su mandato con estabilidad, debe cambiar radicalmente su gestión. De lo contrario, se avecina una explosión social de consecuencias impredecibles.