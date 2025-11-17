HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Mundo

Ecuador celebra la victoria del “No” como triunfo ciudadano y un gran revés para Daniel Noboa en el referéndum

La mayoría de los ecuatorianos rechazó las reformas de Daniel Noboa, frenando la nueva Constitución, bases militares y cambios legislativos que proponía su gobierno.

Ecuador votó mayoritariamente “No” y frenó las reformas propuestas por Noboa. Foto: Composición LR
Ecuador votó mayoritariamente “No” y frenó las reformas propuestas por Noboa. Foto: Composición LR

Ecuador registró un resultado contundente en la Consulta Popular y el Referéndum impulsados por el presidente Daniel Noboa, luego de que la mayoría del electorado optó por negar los cambios planteados. Las cifras publicadas por el Consejo Nacional Electoral mostraron que, con casi la totalidad de actas procesadas, el "No" superó el 53% en todas las preguntas y alcanzó hasta el 61,65% en algunas de ellas.

Cientos de ecuatorianos celebraron en Quito y otras ciudades tras el cierre del proceso. El jefe de Estado aceptó los resultados mediante un mensaje en la plataforma X, “consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado”, dijo el mandatario, aunque no acudió al pronunciamiento público anunciado por su equipo. Dentro del país, la votación se interpretó como una señal que reflejó la respuesta de sectores sociales movilizados desde meses anteriores y una postura crítica frente al programa gubernamental.

TE RECOMENDAMOS

MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Daniel Noboa busca cambiar la Constitución de Ecuador en el referéndum de este domingo: ¿qué otras propuestas están en juego?

lr.pe

Ecuatorianos rechazan las propuestas de Noboa en el referéndum

La victoria del "No" representó “un reconocimiento al paro nacional y a la movilización social que despertaron al país y dejaron en evidencia lo que estaba en juego”, según Marlon Vargas, titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Ese señalamiento destacó la influencia de protestas previas y la defensa de agendas históricas ligadas a derechos colectivos y soberanía nacional. Varios participantes de esas organizaciones consideraron que la consulta no atendió prioridades urgentes y que las reformas planteadas no resolvían las preocupaciones inmediatas de la población.

Asimismo el abogado Joffre Campaña mencionó que gran parte de la población entendió que los problemas del país no dependen de nuevas leyes, sino de la ejecución de políticas públicas. Andrés Obando, consultor de comunicación, difundió observaciones en redes sociales donde afirmó que las medidas gubernamentales, incluidos bonos de asistencia y adelantos de remuneraciones, no lograron generar el apoyo esperado para las preguntas del referéndum. Desde ese enfoque, los resultados mostraron un límite claro a la estrategia del Ejecutivo y un nivel de malestar extendido.

PUEDES VER: Yaku Pérez, líder indígena, rechaza propuesta de nueva Constitución en Ecuador: "Se van a desbaratar los derechos sociales"

lr.pe

¿Cómo interpretaron los líderes políticos, sociales y analistas el triunfo del “No” en la consulta popular?

El resultado del referéndum generó reacciones diversas entre representantes de la sociedad y expertos en política. Varias autoridades destacaron la importancia del "No" como expresión de la opinión ciudadana y su impacto sobre la gestión del Gobierno. Viviana Veloz, presidenta de la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional, señaló que el rechazo mostró que el Ejecutivo no logró atender las demandas sociales más urgentes y calificó la jornada como “el triunfo del pueblo ecuatoriano, de un país que decidió frenar el autoritarismo y el abandono”. De la misma forma, Fernando Yépez Lasso, ex vicecanciller, resaltó: “triunfó el pueblo que defiende sus derechos y soberanía".

Desde el oficialismo, el asambleísta Andrés Guschmer destacó que el resultado refleja la democracia. Además aseguró que esta situación “no debilita a un gobierno ni rompe a un país: lo forja” y remarcó que su bancada mantendrá el compromiso de trabajar “con fuerza, valentía e incluso más empatía en beneficio de todos los ecuatorianos”. Simón Pachano, editorialista, afirmó que la consulta careció de claridad y que la población sintió temor sobre una posible Asamblea Constituyente en un periodo “muy convulso”. El politólogo, Santiago Basabes, instó al Gobierno a considerar el resultado como un aviso importante.

PUEDES VER: Ecuador rumbo al referéndum 2025: claves y posibles escenarios antes del 16 de noviembre

lr.pe

¿Qué efectos tiene este resultado para el gobierno de Noboa?

El rechazo del electorado bloqueó por ahora los planes de Noboa. Las preguntas que buscaban autorizar bases militares extranjeras y cambiar la Constitución no recibieron respaldo, lo que limita la posibilidad de implementar estas reformas. Además, la reducción de legisladores y la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos quedaron detenidas.

El resultado también tiene un significado simbólico sobre las demandas sociales. María Sol Baraja, periodista, advirtió que “existe el riesgo de que en las urnas entreguemos sin darnos cuenta, las pocas garantías que nos quedan” y señaló que la violencia y la desigualdad siguen presentes en sectores donde el Estado no actúa de forma constante. En su columna para Primicias, explicó que la Constitución actual no impide la construcción de políticas efectivas contra la criminalidad y que la falta de atención estatal permite que los delitos se reproduzcan en barrios olvidados. Santiago Basabes señaló que “el NO da cuenta de los cambios urgentes que debe propiciar el gobierno. Si no lo hace, las derrotas políticas volverán pronto”.

Notas relacionadas
Referéndum Ecuador 2025 EN VIVO: el 'No' se impone en el inicio del conteo de votos desde el CNE

Referéndum Ecuador 2025 EN VIVO: el 'No' se impone en el inicio del conteo de votos desde el CNE

LEER MÁS
Referéndum Ecuador 2025 resultado por regiones: cómo votaron la Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos

Referéndum Ecuador 2025 resultado por regiones: cómo votaron la Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos

LEER MÁS
Ecuador le dice NO al proyecto político de Daniel Noboa en referéndum

Ecuador le dice NO al proyecto político de Daniel Noboa en referéndum

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina que está último en el ranking de esperanza de vida de la OCDE: no es Colombia ni Chile

El país de América Latina que está último en el ranking de esperanza de vida de la OCDE: no es Colombia ni Chile

LEER MÁS
China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

LEER MÁS
El país de América Latina con la mayor producción de oro con 130 toneladas: ¿qué puesto ocupa Perú?

El país de América Latina con la mayor producción de oro con 130 toneladas: ¿qué puesto ocupa Perú?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Metro de Línea 1 no descarta subir pasaje para aumentar la cantidad de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Shakira en Lima: crónica de la visita de una estrella del pop

Economía de Estados Unidos resiste, pero con caída de empleo y presión del costo de vida

Mundo

Kast y Jara pasan a segunda vuelta: estas son las claves para entender el nuevo mapa político de Chile tras elecciones

Hackers prorrusos atacan páginas web de partidos políticos de Dinamarca en vísperas de elecciones

Donald Trump no descarta dialogar con Nicolás Maduro en medio de la presión militar en el Caribe: “Ellos quieren hablar”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza rechaza comparación con Patricia Benavides: "No se puede igualar la situación, estaba destituida"

Navidad en el Congreso: legisladores recibirán hasta S/46.900 en diciembre y este es el detalle de cada beneficio

Delia Espinoza acudió al Ministerio Público y denuncia desacato de la JNJ

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025