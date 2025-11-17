Ecuador registró un resultado contundente en la Consulta Popular y el Referéndum impulsados por el presidente Daniel Noboa, luego de que la mayoría del electorado optó por negar los cambios planteados. Las cifras publicadas por el Consejo Nacional Electoral mostraron que, con casi la totalidad de actas procesadas, el "No" superó el 53% en todas las preguntas y alcanzó hasta el 61,65% en algunas de ellas.

Cientos de ecuatorianos celebraron en Quito y otras ciudades tras el cierre del proceso. El jefe de Estado aceptó los resultados mediante un mensaje en la plataforma X, “consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado”, dijo el mandatario, aunque no acudió al pronunciamiento público anunciado por su equipo. Dentro del país, la votación se interpretó como una señal que reflejó la respuesta de sectores sociales movilizados desde meses anteriores y una postura crítica frente al programa gubernamental.

La victoria del "No" representó “un reconocimiento al paro nacional y a la movilización social que despertaron al país y dejaron en evidencia lo que estaba en juego”, según Marlon Vargas, titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Ese señalamiento destacó la influencia de protestas previas y la defensa de agendas históricas ligadas a derechos colectivos y soberanía nacional. Varios participantes de esas organizaciones consideraron que la consulta no atendió prioridades urgentes y que las reformas planteadas no resolvían las preocupaciones inmediatas de la población.

Asimismo el abogado Joffre Campaña mencionó que gran parte de la población entendió que los problemas del país no dependen de nuevas leyes, sino de la ejecución de políticas públicas. Andrés Obando, consultor de comunicación, difundió observaciones en redes sociales donde afirmó que las medidas gubernamentales, incluidos bonos de asistencia y adelantos de remuneraciones, no lograron generar el apoyo esperado para las preguntas del referéndum. Desde ese enfoque, los resultados mostraron un límite claro a la estrategia del Ejecutivo y un nivel de malestar extendido.

¿Cómo interpretaron los líderes políticos, sociales y analistas el triunfo del “No” en la consulta popular?

El resultado del referéndum generó reacciones diversas entre representantes de la sociedad y expertos en política. Varias autoridades destacaron la importancia del "No" como expresión de la opinión ciudadana y su impacto sobre la gestión del Gobierno. Viviana Veloz, presidenta de la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional, señaló que el rechazo mostró que el Ejecutivo no logró atender las demandas sociales más urgentes y calificó la jornada como “el triunfo del pueblo ecuatoriano, de un país que decidió frenar el autoritarismo y el abandono”. De la misma forma, Fernando Yépez Lasso, ex vicecanciller, resaltó: “triunfó el pueblo que defiende sus derechos y soberanía".

Desde el oficialismo, el asambleísta Andrés Guschmer destacó que el resultado refleja la democracia. Además aseguró que esta situación “no debilita a un gobierno ni rompe a un país: lo forja” y remarcó que su bancada mantendrá el compromiso de trabajar “con fuerza, valentía e incluso más empatía en beneficio de todos los ecuatorianos”. Simón Pachano, editorialista, afirmó que la consulta careció de claridad y que la población sintió temor sobre una posible Asamblea Constituyente en un periodo “muy convulso”. El politólogo, Santiago Basabes, instó al Gobierno a considerar el resultado como un aviso importante.

¿Qué efectos tiene este resultado para el gobierno de Noboa?

El rechazo del electorado bloqueó por ahora los planes de Noboa. Las preguntas que buscaban autorizar bases militares extranjeras y cambiar la Constitución no recibieron respaldo, lo que limita la posibilidad de implementar estas reformas. Además, la reducción de legisladores y la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos quedaron detenidas.

El resultado también tiene un significado simbólico sobre las demandas sociales. María Sol Baraja, periodista, advirtió que “existe el riesgo de que en las urnas entreguemos sin darnos cuenta, las pocas garantías que nos quedan” y señaló que la violencia y la desigualdad siguen presentes en sectores donde el Estado no actúa de forma constante. En su columna para Primicias, explicó que la Constitución actual no impide la construcción de políticas efectivas contra la criminalidad y que la falta de atención estatal permite que los delitos se reproduzcan en barrios olvidados. Santiago Basabes señaló que “el NO da cuenta de los cambios urgentes que debe propiciar el gobierno. Si no lo hace, las derrotas políticas volverán pronto”.