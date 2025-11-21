Este país es el principal mercado arrocero de la región y el único latinoamericano que figura entre los 10 grandes consumidores mundiales. | Composición LR

Según el Global Rice Consumption Trends 2025, se estima que 3.500 millones de personas consumen arroz molido a diario, lo que representa más del 60% de la población mundial y dependen de este cereal para cubrir una parte clave de sus necesidades energéticas. En varios países de Asia y África, aporta hasta el 50% de la ingesta calórica diaria, y se consolida como el alimento básico por excelencia.

En América Latina, el arroz forma parte esencial de la dieta cotidiana y se cultiva a gran escala en varios países. Sin embargo, solo una nación de la región alcanza un peso tan grande que logra ubicarse junto a los gigantes asiáticos en el ranking global de producción y consumo, y deja muy atrás a Perú y Colombia.

¿Cuál es el país de América Latina que domina la producción y consumo de arroz?

El país de América Latina con la mayor producción y consumo de arroz es Brasil. En 2025, su demanda interna alcanzó alrededor de 7,1 millones de toneladas, lo que lo convierte en el principal mercado arrocero de la región y el único latinoamericano que figura entre los grandes consumidores mundiales. Este volumen refleja no solo el tamaño de su población, sino también la presencia del arroz como acompañamiento casi obligatorio en la mesa brasileña.

Ese nivel de consumo supera más de tres veces las cifras estimadas para países como Perú y Colombia, que, pese a tener una fuerte tradición de consumo de arroz, se mantienen muy por debajo del gigante sudamericano. Además, Brasil combina un alto consumo interno con una sólida producción agrícola, lo que le permite abastecer su propio mercado y, al mismo tiempo, consolidarse como referente regional en la cadena arrocera.

Los 10 países que más arroz consumen en el mundo en 2025

Según el Global Rice Consumption Trends 2025, el mapa del consumo de arroz está claramente dominado por Asia, aunque Brasil irrumpe como el único no asiático dentro del top 10. China e India, por sí solas, concentran cerca de la mitad del consumo mundial, seguidas por otros grandes mercados asiáticos.