HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Mundo

El país de América Latina con mayor producción y consumo de arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú

En 2025, su demanda interna alcanzó 7,1 millones de toneladas, lo que lo convierte en el único país latinoamericano en el top 10 del mundo.

Este país es el principal mercado arrocero de la región y el único latinoamericano que figura entre los 10 grandes consumidores mundiales.
Este país es el principal mercado arrocero de la región y el único latinoamericano que figura entre los 10 grandes consumidores mundiales. | Composición LR

Según el Global Rice Consumption Trends 2025, se estima que 3.500 millones de personas consumen arroz molido a diario, lo que representa más del 60% de la población mundial y dependen de este cereal para cubrir una parte clave de sus necesidades energéticas. En varios países de Asia y África, aporta hasta el 50% de la ingesta calórica diaria, y se consolida como el alimento básico por excelencia.

En América Latina, el arroz forma parte esencial de la dieta cotidiana y se cultiva a gran escala en varios países. Sin embargo, solo una nación de la región alcanza un peso tan grande que logra ubicarse junto a los gigantes asiáticos en el ranking global de producción y consumo, y deja muy atrás a Perú y Colombia.

TE RECOMENDAMOS

RUTH LUQUE EXPONE BLINDAJE DEL CONGRESO Y SAGASTI EN ENTREVISTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: El país de América Latina donde es más caro comprar un auto, según informe: se necesita más de 5 sueldos anuales

lr.pe

¿Cuál es el país de América Latina que domina la producción y consumo de arroz?

El país de América Latina con la mayor producción y consumo de arroz es Brasil. En 2025, su demanda interna alcanzó alrededor de 7,1 millones de toneladas, lo que lo convierte en el principal mercado arrocero de la región y el único latinoamericano que figura entre los grandes consumidores mundiales. Este volumen refleja no solo el tamaño de su población, sino también la presencia del arroz como acompañamiento casi obligatorio en la mesa brasileña.

Ese nivel de consumo supera más de tres veces las cifras estimadas para países como Perú y Colombia, que, pese a tener una fuerte tradición de consumo de arroz, se mantienen muy por debajo del gigante sudamericano. Además, Brasil combina un alto consumo interno con una sólida producción agrícola, lo que le permite abastecer su propio mercado y, al mismo tiempo, consolidarse como referente regional en la cadena arrocera.

Top 10 de los mayores consumidores de arroz en el mundo. Foto: Straits Research<br>

Top 10 de los mayores consumidores de arroz en el mundo. Foto: Straits Research

PUEDES VER: Las 5 ciudades de América Latina con el metro cuadrado más caro para comprar un departamento: Lima entre ellas, según RIAL

lr.pe

Los 10 países que más arroz consumen en el mundo en 2025

Según el Global Rice Consumption Trends 2025, el mapa del consumo de arroz está claramente dominado por Asia, aunque Brasil irrumpe como el único no asiático dentro del top 10. China e India, por sí solas, concentran cerca de la mitad del consumo mundial, seguidas por otros grandes mercados asiáticos.

  • China – 192,8 millones de toneladas
  • India – 140,3 millones de toneladas
  • Indonesia – 51,8 millones de toneladas
  • Bangladesh – 42,2 millones de toneladas
  • Filipinas – 22,5 millones de toneladas
  • Vietnam – 22,4 millones de toneladas
  • Myanmar – 15,1 millones de toneladas
  • Tailandia – 12,8 millones de toneladas
  • Japón – 9,1 millones de toneladas
  • Brasil – 7,1 millones de toneladas
Notas relacionadas
El país de América Latina donde es más caro comprar un auto, según informe: se necesita más de 5 sueldos anuales

El país de América Latina donde es más caro comprar un auto, según informe: se necesita más de 5 sueldos anuales

LEER MÁS
La ciudad de América Latina que tiene la calle más ‘cool’ del mundo en 2025, según la revista Time Out

La ciudad de América Latina que tiene la calle más ‘cool’ del mundo en 2025, según la revista Time Out

LEER MÁS
Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

LEER MÁS
Las ciudades futuristas que 7 de las personas más ricas del mundo quieren construir con inversiones millonarias

Las ciudades futuristas que 7 de las personas más ricas del mundo quieren construir con inversiones millonarias

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

LEER MÁS
Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

LEER MÁS
China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

LEER MÁS
Trump sugiere pena de muerte para legisladores demócratas que llamaron a la desobediencia militar

Trump sugiere pena de muerte para legisladores demócratas que llamaron a la desobediencia militar

LEER MÁS
Régimen de Maduro denuncia que Estados Unidos quiere convertir a Venezuela en su estado 51

Régimen de Maduro denuncia que Estados Unidos quiere convertir a Venezuela en su estado 51

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 20 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Mundo

Cronología del caso Epstein: amistad con Trump, los correos filtrados y archivos desclasificados que revelarán la verdad

Donald Trump firma ley "para divulgar los archivos de Epstein" tras fuerte presión de demócratas y republicanos

Sheik Hasina, la ex primera ministra de Bangladesh, fue condenada a muerte por la represión durante las protestas en su contra

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025