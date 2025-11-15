China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China impuso prioridad absoluta para el suministro de litio destinado a clientes de su país dentro del acuerdo entre la empresa estatal de cobre de Chile (Codelco) y una compañía privada chilena dedicada a la producción de litio, fertilizantes y químicos industriales (SQM).

El proyecto contempla la explotación de litio en el Salar de Atacama, área que reúne las mayores reservas conocidas del mineral en Chile y un volumen considerado central dentro de la industria global, mediante una empresa china llamada Tianqi, accionista con presencia en SQM. Esta iniciativa corresponde al plan del gobierno chileno para ampliar el control estatal sobre un recurso considerado estratégico ante la demanda internacional de minerales críticos.

¿Cuáles son las condiciones impuestas por el regulador chino para el acuerdo entre Codelco y SQM?

La Administración Estatal de China para la Regulación del Mercado (SAMR), estableció que Codelco y SQM deberán aplicar todos los esfuerzos razonables para asegurar continuidad en la entrega de carbonato de litio destinado a clientes de su país en caso de alteraciones relevantes en el suministro. La instrucción eliminó la posibilidad de rechazar, restringir o retrasar envíos hacia ese mercado.

El organismo informó que incorporó consultas a entidades gubernamentales, actores industriales, competidores y consumidores intermedios. El regulador chino detalló estas instancias en su comunicado oficial, difundido tras finalizar su evaluación del proyecto y además registró estos aportes dentro del expediente que sustenta la resolución emitida sobre la asociación entre Codelco y SQM.

¿Por qué la aprobación de China era clave para el proyecto conjunto de litio entre Codelco y SQM?

Las autoridades de competencia de Chile concedieron autorización a la iniciativa antes de la evaluación china, al igual que los reguladores de la Unión Europea, Brasil, Japón, Corea del Sur y Arabia Saudita. La definición de la autoridad del país asiático quedó como el último pronunciamiento pendiente dentro del conjunto de revisiones internacionales, dado el rol de China como destino central del litio producido por Chile.

El anuncio del ministro de Economía chileno apuntó a concretar la estructura definitiva de la empresa conjunta antes del fin del actual periodo presidencial. Paralelamente, la propuesta generó cuestionamientos de parte de parlamentarios chilenos y se enfrentó a demandas presentadas por Tianqi, empresa china con participación accionaria en SQM, dentro de los procesos asociados al desarrollo del proyecto.