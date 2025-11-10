Las 5 ciudades de América Latina con el metro cuadrado más caro para comprar un departamento: Lima entre ellas, según RIAL

Revisa el listado de las ciudades con los departamentos más caros en América Latina. | Composición LR

El mercado inmobiliario en América Latina continúa mostrando señales de recuperación en varias de sus principales ciudades. Un reciente informe del Relevamiento Inmobiliario de América Latina (RIAL), elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella junto a la plataforma Zonaprop, presentó un ranking con las ciudades que tienen el metro cuadrado más caro para adquirir vivienda en la región.

El estudio, basado en avisos publicados en septiembre de 2025, analizó propiedades ubicadas en barrios residenciales habitados por jóvenes profesionales. Entre las urbes con precios más elevados aparece Lima, que alcanzó un valor de USD 2.243 por metro cuadrado, ubicándose dentro del top 10 de América Latina.

¿Cuáles son los países de América Latina con el metro cuadrado más caro para comprar un departamento?

México y Brasil concentran varias de las ciudades con los precios inmobiliarios más altos del continente. Ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, San Pablo y Río de Janeiro registraron valores superiores a los 2.400 dólares por metro cuadrado, impulsadas por una fuerte demanda y una recuperación sostenida del sector.

En el caso de Perú, Lima mostró un crecimiento del 4,4% respecto a marzo de este año, consolidándose como una de las plazas más caras para adquirir vivienda en la región. Su valor se sitúa por encima del promedio regional de 2.339 dólares, según el informe del RIAL.

Top 10 del ránking de América Latina

Estas son las diez ciudades con el metro cuadrado más caro para la compra de un departamento en la región, de acuerdo con el Relevamiento Inmobiliario de América Latina (RIAL):

Ciudad de México (México) – USD 2.909/m² Monterrey (México) – USD 2.787/m² Guadalajara (México) – USD 2.717/m² Buenos Aires (Argentina) – USD 2.622/m² San Pablo (Brasil) – USD 2.578/m² Río de Janeiro (Brasil) – USD 2.440/m² Santiago (Chile) – USD 2.310/m² (estimado) Lima (Perú) – USD 2.243/m² Ciudad de Panamá (Panamá) – USD 1.881/m² Rosario (Argentina) – USD 1.733/m²

El RIAL también destacó que ciudades como Guadalajara, San Pablo y Río de Janeiro registraron los mayores incrementos en dólares durante el último semestre, con subas superiores al 9%. En contraste, algunas capitales de la región evidenciaron caídas leves o valores estables.

Con estos datos, Lima reafirma su posición entre las ciudades más caras de América Latina, superando a muchas otras capitales y manteniendo una tendencia de crecimiento sostenido.