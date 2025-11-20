HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?
Mundo

Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

China conserva importantes reservas de soja, y aunque recientemente redujo los aranceles, el grano proveniente de Estados Unidos sigue siendo menos competitivo en comparación con el de un país de América Latina.

América Latina empieza a ser clave para que China compre maíz, trigo y soja.
América Latina empieza a ser clave para que China compre maíz, trigo y soja.

El más reciente informe WASDE del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), provocó más dudas que respuestas. En el caso del maíz y el trigo, el reporte fue interpretado como negativo, ya que reveló niveles de inventario superiores a los esperados. En contraste, las cifras de la soja mostraron una reducción de stocks mayor a lo previsto. Sin embargo, estos datos no lograron revertir la tendencia a la baja en los precios, debido a que las miradas del mercado volvieron a dirigirse hacia China.

Las ventas "flash", aquellas que superan las 100.000 toneladas, evidenciaron que los envíos de soja a China fueron limitados. En total, no alcanzaron los 1,5 millones de toneladas, y apenas 300.000 toneladas tuvieron como destino ese país. A esto se suma un dato clave: China mantiene altos niveles de reservas de soja, y pese a la reciente reducción de aranceles, el grano estadounidense sigue siendo menos competitivo frente al brasileño por su mayor precio. Además, el fortalecimiento del acuerdo comercial entre China y Brasil para el intercambio de granos podría reducir aún más la presencia de Estados Unidos en ese mercado estratégico.

Esto se sabe sobre la venta de maíz y cereal

A nivel mundial, el maíz atraviesa un momento más favorable para Estados Unidos. Las exportaciones desde ese país se mantienen dinámicas, mientras que los stocks internacionales siguen disminuyendo. Esta baja se debe, en parte, a la reducción de reservas en China, que si bien conserva un volumen considerable, este ya no es tan alto como en años anteriores.

En el caso de Brasil, las estimaciones de CONAB apuntan a una menor cosecha en comparación con la campaña pasada, acompañada de un aumento en el consumo interno. A esto se suma que China ha autorizado la compra de subproductos como DDG y sorgo brasileño, lo que genera una nueva competencia en el mercado.

En cuanto al trigo, la demanda global sigue mostrando solidez, impulsada por compras desde países como Egipto y Argelia. Sin embargo, la oferta sigue siendo abundante. El USDA pronosticó un incremento en la producción de los principales países exportadores, aunque advirtió que Rusia podría registrar una caída en la próxima campaña, debido a una disminución en el área destinada al cultivo.

El acuerdo preliminar entre China y Estados Unidos

Las conversaciones económicas y comerciales entre representantes de China y Estados Unidos, realizadas a finales de octubre, mostraron señales de progreso, de acuerdo con declaraciones oficiales de los funcionarios involucrados. Uno de los temas abordados fue el control a las exportaciones, tema sensible en la relación bilateral.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anticipó que el Gobierno chino podría retomar la compra a gran escala de soja proveniente de EE. UU. en los próximos años. Además, se estaría considerando una postergación de un año en la implementación del nuevo sistema de licencias para exportar tierras raras, mientras las autoridades de Beijing revisan su política al respecto.

Cabe recordar que a mediados de octubre, China endureció las restricciones comerciales sobre estos minerales estratégicos. En respuesta, el presidente de Estados Unidos advirtió que, de no revertirse esta medida, se aplicaría un incremento arancelario del 100% a las importaciones chinas a partir del 1 de noviembre.

La situación de la soja en otra zona de América Latina

En Argentina, la siembra de soya avanza a paso firme, aunque con algunos retrasos provocados por las lluvias recientes. A pesar de estas demoras, aún se mantiene abierta la ventana óptima para completar la implantación. En paralelo, las ventas del grano disponible se mantienen activas, impulsadas por la firme demanda de harina de soya y los buenos márgenes obtenidos por la industria a lo largo del año.

En cuanto al maíz, los compradores interesados en la nueva campaña validaron precios elevados, lo que incentivó un repunte en las operaciones. Sin embargo, la rapidez del movimiento generó cierta cautela entre los productores, quienes han optado por evaluar con más cuidado sus próximas decisiones. A pesar de ello, las proyecciones apuntan a una producción muy abundante en el próximo ciclo agrícola.

Por su parte, la cosecha de trigo experimenta avances, aunque intermitentes, debido a las lluvias. Esta situación podría reducir la presión sobre el mercado. La llegada de buques para carga podría generar una cierta descoordinación logística que, en términos comerciales, favorecería una mejora en los precios.

