HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     
Mundo

El país de América Latina que tiene territorio en 3 continentes y acceso a 3 océanos: su volcán es el más alto del mundo

Además de abarcar más de 8.000 kilómetros de costa, este país de América Latina posee el volcán y el lago más altos del mundo.

Este país de América Latina tiene el lago más alto del mundo, aparte de ser tricontinental.
Este país de América Latina tiene el lago más alto del mundo, aparte de ser tricontinental. | Composición LR

Desde las selvas del Amazonas hasta los desiertos del norte de México, América Latina ofrece una variedad de paisajes y ecosistemas únicos en el mundo. Dentro de la región, existe un país que destaca por su condición geográfica excepcional: es el único con presencia en tres continentes y acceso a tres océanos.

Además de su gran longitud, que abarca más de 8.000 kilómetros de costa, este país posee territorios en Oceanía y en la Antártida. Su geografía abarca desde el desierto más árido del mundo hasta los hielos eternos del Polo Sur, pasando por islas volcánicas en el Pacífico. Este país latinoamericano también resalta por poseer el volcán más alto del mundo.

TE RECOMENDAMOS

BETSSY CHÁVEZ ASILADA Y NOTICIAS POLICIALES DE POLÍTICOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Esta familia real supera 4 veces la riqueza de Elon Musk y Bill Gates juntos: fortuna se debe al petróleo e inversiones

lr.pe

El país de América Latina que tiene territorio en 3 continentes y acceso a 3 océanos

El país latinoamericano que cumple con estas características es Chile, reconocido oficialmente como una nación tricontinental y trioceánica. Su territorio se distribuye en tres continentes: Sudamérica, Oceanía y la Antártida, con costas que lo conectan con el océano Pacífico, Atlántico y Antártico. El territorio continental chileno se extiende desde el desierto de Atacama, al norte, hasta la región de Magallanes y la Antártica Chilena, al sur. A ello se suman las islas de Pascua y Salas y Gómez, ubicadas en la Polinesia, lo que lo vincula directamente con el continente oceánico.

Según el sitio oficial del Congreso Nacional de Chile, el país "limita al norte con Perú, al este con Bolivia y Argentina, al sur con el Polo Sur (Territorio Chileno Antártico) y al oeste con el océano Pacífico, el cual baña sus costas en una extensión de más de 8.000 km". Esta diversidad territorial consolida al país como una nación única en América Latina y una de las pocas en el mundo con presencia efectiva en tres continentes.

PUEDES VER: Este país de América Latina triplicaría su producción de oro, hierro y cobre para 2030: no es Perú ni Venezuela

lr.pe

¿Cómo podría Chile aprovechar esa condición tricontinental y trioceánica?

Chile podría capitalizar su condición tricontinental y trioceánica mediante una estrategia de desarrollo geopolítico, comercial y científico que le permita fortalecer su influencia en Sudamérica, Oceanía y la Antártida. Su acceso simultáneo al Pacífico, Atlántico y Antártico le da una ventaja significativa en términos de comercio marítimo internacional. Además, su cercanía con el continente blanco ofrece oportunidades únicas en investigación polar, preservación ambiental y cooperación internacional en temas climáticos.

Por otro lado, Chile podría reforzar su identidad cultural y turística. Desde los paisajes desérticos del norte hasta las islas polinésicas del Pacífico y las tierras antárticas del sur, el país puede posicionarse como un destino global de turismo sostenible y ciencia aplicada. A través de inversiones en infraestructura marítima, puertos, investigación y energías limpias, puede transformar su ubicación geográfica en una plataforma para el desarrollo sustentable y la integración internacional.

PUEDES VER: El país de América Latina que supera a Perú con mayor producción de carne de pollo: top 3 del mundo con EE.UU. y China

lr.pe

¿Cuál es el volcán más alto del mundo?

El volcán más alto del mundo es el 'Ojos del Salado', ubicado en la cordillera de los Andes, en la frontera entre Chile y Argentina. Con una altitud de 6.893 metros sobre el nivel del mar, es también la segunda cumbre más alta del hemisferio occidental, solo superada por el Aconcagua.

Este coloso andino se caracteriza por ser un volcán activo y albergar en su cima el lago de mayor altitud del mundo, a unos 6.390 metros, lo que lo convierte en un punto de gran interés para científicos y montañistas de todo el mundo.

El 'Ojos del Salado' es una de las joyas geológicas de Chile y símbolo de su imponente geografía. Su entorno desértico y árido, en pleno Desierto de Atacama, contrasta con los glaciares y paisajes nevados que lo rodean. Más allá de su relevancia natural, el volcán representa un emblema del carácter extremo del territorio chileno, donde se conjugan desiertos, montañas, océanos y hielos antárticos.

Notas relacionadas
Evo Morales acusa a Milei de pedirle a Rodrigo Paz "deshacerse" de él: "Dice que soy un peligro para América Latina"

Evo Morales acusa a Milei de pedirle a Rodrigo Paz "deshacerse" de él: "Dice que soy un peligro para América Latina"

LEER MÁS
Este país de América Latina prepara el mejor pan y es top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Chile y Brasil en 2025

Este país de América Latina prepara el mejor pan y es top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Chile y Brasil en 2025

LEER MÁS
Este país de América Latina es el mayor productor de paltas en el mundo en 2025: Perú, Chile y Colombia buscan superarlo

Este país de América Latina es el mayor productor de paltas en el mundo en 2025: Perú, Chile y Colombia buscan superarlo

LEER MÁS
Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

LEER MÁS
Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

LEER MÁS
Estudio científico advierte que ingerimos 90.000 microplásticos en nuestro organismo al tomar agua embotellada

Estudio científico advierte que ingerimos 90.000 microplásticos en nuestro organismo al tomar agua embotellada

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Zohran Mamdani es elegido como nuevo alcalde de Nueva York en medio de amenazas de Donald Trump

Zohran Mamdani es elegido como nuevo alcalde de Nueva York en medio de amenazas de Donald Trump

LEER MÁS
Este país de América Latina desafía a la ingeniería con el túnel más largo y es clave para la economía: conecta ciudades

Este país de América Latina desafía a la ingeniería con el túnel más largo y es clave para la economía: conecta ciudades

LEER MÁS
Las 10 ciudades de América Latina con los centros históricos más hermosos del mundo, según informe de TourLane: Lima fuera del top

Las 10 ciudades de América Latina con los centros históricos más hermosos del mundo, según informe de TourLane: Lima fuera del top

LEER MÁS
Este país de América Latina prepara el mejor pan y es top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Chile y Brasil en 2025

Este país de América Latina prepara el mejor pan y es top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Chile y Brasil en 2025

LEER MÁS
Este país de América Latina es el mayor productor de paltas en el mundo en 2025: Perú, Chile y Colombia buscan superarlo

Este país de América Latina es el mayor productor de paltas en el mundo en 2025: Perú, Chile y Colombia buscan superarlo

LEER MÁS
Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Japón despliega militares al norte del país ante ola de ataques de osos que han dejado 12 muertos

Alonso Cueto: "Yo siempre había querido escribir sobre Sendero y la época de Sendero"

Mundo

Japón despliega militares al norte del país ante ola de ataques de osos que han dejado 12 muertos

Justicia de Bolivia anula sentencia contra expresidenta Jeanine Añez por golpe de Estado y ordena su liberación

Colombiano sobreviviente a ataque de EE.UU. en el Caribe sale del hospital y queda en libertad

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025