Los 2 destinos más populares de América Latina para visitar en 2026, según Booking.com: ninguno está en Perú
Booking.com presentó la lista de "must‑visit" para 2026. Uno de los destinos populares de América Latina es parte de una famosa canción.
En 2026 se vislumbra un cambio de paradigma en el turismo: los viajeros ya no se conforman con destinos tradicionales, sino que buscan experiencias más auténticas, personalizadas y menos masificadas. Así lo recoge Booking.com en su informe "Travel Predictions 2026", donde destaca que el espíritu del viaje pasa por "hacerlo a tu manera".
Dentro de ese contexto global, América Latina aparece también en el radar de los destinos emergentes y de moda para 2026: la región, con su combinación de naturaleza, ciudades en transformación y riqueza cultural, empieza a captar la mirada de los turistas que buscan algo distinto.
Philadelphia (EE.UU.) es uno de los destinos más populares para viajar en 2026. Foto: Visit the USA
¿Cuáles son los 2 destinos de América Latina populares para viajar en 2026?
En los hallazgos de Booking.com para 2026 se identifican al menos dos destinos latinoamericanos que llaman la atención:
1. Manaus, Brasil
Este destino se perfila como uno de los más populares para 2026, principalmente por su ubicación en la vasta Amazonía. La ciudad es conocida por su acceso a la naturaleza virgen, y ofrece una combinación única de urbanismo y aventuras selváticas. Los viajeros pueden sumergirse en la jungla para actividades como trekking, pesca de pirañas y compartir comidas con familias locales, lo que lo convierte en el destino ideal para celebrar pequeños logros.
Manaus es el destino brasileño elegido por combinar urbanismo y aventuras selváticas. Foto: CroisiEurope River Cruises
2. Barranquilla, Colombia
La ciudad caribeña de Barranquilla también está en la lista de destinos destacados para 2026. Reconocida por su vibrante Carnaval, un evento cultural que atrae a miles de visitantes cada año, este lugar ofrece una mezcla de cultura festiva, playas serenas y un ambiente acogedor. Su proximidad al río Magdalena y la tradición de su carnaval la convierten en un lugar ideal para disfrutar de un viaje lleno de color y festividad.
Barranquilla es el destino colombiano seleccionado por sus carnavales y ambiente acogedor. Foto: Tripadvisor
Los 10 destinos populares para viajar en 2026, según Booking.com
Aquí tienes un listado representativo de los destinos destacados por Booking.com en su previsión para 2026 (aunque no todos tienen el mismo nivel de detalle público):
- Mũi Né, Vietnam
- Bilbao, España
- Barranquilla, Colombia
- Philadelphia, EE.UU.
- Guangzhou, China
- Sal, Cabo Verde
- Port Douglas, Australia
- Kochi, India
- Münster, Alemania
- Manaus, Brasil
Los 10 destinos de moda para viajar en 2026, según Booking.com. Foto: Statista