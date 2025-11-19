La calle Rua do Senado de Brasil fue considerada como la más genial del mundo en 2025. | O Globo

En la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, se fusionan de manera única la arquitectura histórica, el arte local, bares animados, restaurantes innovadores y una vibrante energía de samba, todo en un solo lugar. Es allí donde la famosa calle Rua do Senado ha sido reconocida como la más "cool" de todo el mundo en 2026, según la publicación de la revista Time Out.

Esta clasificación anual se elabora gracias a la contribución de editores y expertos locales, quienes seleccionan las calles que mejor representan lo mejor de cada ciudad. El equipo internacional de viajes clasifica estas calles tomando en cuenta aspectos como la gastronomía, las bebidas, la cultura, las actividades de ocio y el espíritu de la comunidad.

Así es la calle Rua do Senado, elegida como la más genial del mundo

Este año, Rua do Senado se coronó como la mejor calle, ya que se destaca por su oferta gastronómica, su vibrante escena cultural y artística, y por ser un lugar que invita a la diversión y el disfrute en cada rincón. Esta calle es un verdadero espejo del espíritu brasileño: curiosa, creativa, alegre, orgullosa y, sobre todo, absolutamente fascinante.

Dentro de los rincones recomendados por Lívia Breves, editora de Time Out Rio de Janeiro, se encuentran el restaurante Lilia, dirigido por el chef Lucio Vieira, y su bar hermano, Labuta, donde se pueden disfrutar caipiriñas refrescantes y deliciosas, perfectas para acompañar una experiencia única en este vibrante barrio.

Más diversión en Rua do Senado

En la Rua do Senado, los visitantes también pueden disfrutar de espectáculos llenos de creatividad en espacios como el Ateliê Bonifácio o el Solar dos Abacaxis, donde la imaginación y el arte se fusionan para ofrecer experiencias únicas. Además, los sábados, la calle se convierte en un punto de encuentro para los cariocas, quienes se agrupan para bailar y gozar de las animadas sesiones de samba en el histórico Armazém Senado.

Pero eso no es todo. La Rua do Senado está a punto de dar un paso más hacia la modernidad con la inauguración de un nuevo Mercado Central. Este se ubicará en el antiguo edificio de la fábrica Granado, una construcción de 113 años de antigüedad, de llamativo color amarillo. Pronto, el lugar abrirá sus puertas para ofrecer más de 40 nuevas opciones que incluyen una variada selección de comida, bebida, tiendas y entretenimiento.

¿Qué calles siguen después de Rua do Senado como las más geniales del mundo?

En el segundo lugar de las calles más geniales está la Calle Naranja en Osaka. Antiguamente, este lugar era conocido por sus numerosas tiendas de antigüedades, pero a principios de la década del 2010, sufrió una transformación para convertirse en un epicentro de moda y streetwear. Hoy en día, puedes encontrar una mezcla única de tiendas vintage, boutiques de diseñadores japoneses de renombre, cafeterías especializadas y, por supuesto, los populares puestos de takoyaki.

Por otro lado, la Rua de Bonjardim en Oporto se sitúa en el tercer puesto de la lista. Aunque está en el centro de la ciudad, se encuentra lo suficientemente alejada de las zonas más turísticas, lo que le permite mantener un equilibrio perfecto entre locales y visitantes. Aquí, las tradicionales tiendas de ultramarinos conviven con restaurantes de barrio que recuerdan a los años 70, hoteles boutique independientes y modernos establecimientos como Otto.

¿Quiénes conforman las 10 calles más 'cool' del mundo, según Time Out?