Comisión de Congreso aprueba ampliar el Reinfo
Mundo

Justicia de Brasil condena a 9 de los 10 acusados de planear el asesinato de Lula da Silva con hasta 24 años de cárcel

El Supremo brasileño declaró culpables a ocho militares y un policía por planificar el magnicidio contra Lula da Silva, conspiración vinculada con el proceso de Jair Bolsonaro.

La condena por planear el asesinato de Lula da Silva fue vinculado al proceso del expresidente Jair Bolsonaro.
El Tribunal Supremo de Brasil, el martes 18 de noviembre, resolvió el juicio contra los 10 acusados de planificar el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de los cuales solo nueve fueron condenados con penas que van desde uno a 24 años de cárcel. El restante fue absuelto por unanimidad debido a que no se presentaron pruebas suficientes que lo relacionen con los planes de magnicidio.

Este caso está relacionado con el proceso del expresidente Jair Bolsonaro, quien fue condenado el pasado 11 de septiembre a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado contra el recién elegido Lula y que también permanece en prisión domiciliaria desde agosto por incumplir diversas medidas cautelares.

8 militares y 1 policía condenados por planear magnicidio contra Lula da Silva

La Primera Sala de la Corte Suprema dio desenlace al proceso contra las personas que planearon asesinar al actual presidente de Brasil, Lula da Silva, en 2022, año en el que se anunció su victoria en las elecciones presidenciales frente a Jair Bolsonaro, quien se aferró a la narrativa de un presunto fraude electoral.

Dentro de estos planes, según las investigaciones de la Policía Federal, los nueve reos también organizaron el asesinato del vicepresidente Geraldo Alckmin y al magistrado Alexandre de Moraes, entonces presidente del Tribunal Superior Electoral. "—Los condenados— elaboraron un plan para la neutralización de autoridades públicas brasileñas... Neutralización es un término eufemístico. Es asesinato, homicidio, muerte de autoridades", enfatizó Moraes al presentar su voto en la sentencia.

Tres de los ocho militares condenados fueron señalados como altos mandos: los tenientes coroneles del ejército Rodrigo Bezerra de Azevedo (21 años de cárcel), Rafael Martins de Oliveira (21) y Hélio Ferreira Lima (24). Mientras que el agente policial fue identificado como Wladimir Matos Soares (21), quien, en un audio, dijo que "Moraes debería haber sido decapitado". Estos cuatro individuos, según afirmó Moraes, realizaron el seguimiento tanto al magistrado como al presidente.

Los otros cinco implicados son los coroneles Bernardo Corrêa (17), Fabrício Moreira (16), Márcio Nunes (3) y los tenientes coroneles Sérgio Cavaliere (17) y Ronald Ferreira (1).

PUEDES VER: Lula rechaza eventual ataque terrestre de Estados Unidos a Venezuela: "No quiero que lleguemos a una invasión"

lr.pe

Plan de asesinato contra Lula y su relación con Bolsonaro

De acuerdo con lo argumentado por el Supremo, el plan de asesinato contra las autoridades brasileñas era tan sencillo como macabro. Por un lado, a Moraes planificaron matarlo a tiros, mientras que por Lula vieron la opción de envenenamiento con medicamentos. La mayoría de los condenados por este delito pertenecían a las fuerzas especiales del ejército brasileño, conocidos como los "kids pretos".

Este caso fue vinculado directamente con el proceso de Bolsonaro por liderar una "organización criminal" para evitar la investidura de Lula, ya que, según la Fiscalía, los planes de los atentados se le fueron presentados en noviembre de 2022, cuando aún era presidente.

De acuerdo con información compartida por la agencia AFP, esta conspiración no se consolidó debido a la "falta de apoyo de los comandantes del ejército y la fuerza aérea".

