Lula da Silva cuestiona a la ONU y asegura que 'dejó de funcionar' ante la guerra en Gaza

Declaraciones fueron brindadas durante la visita de Lula da Silva a Malasia.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que la ONU y otras instituciones multilaterales "dejaron de funcionar" en su misión de evitar el sufrimiento de las víctimas de conflictos como el de Gaza.

El mandatario brindó estas declaraciones en Malasia, tras reunirse con el primer ministro, Anwar Ibrahim, en la víspera de que inicie la cumbre regional asiática (ASEAN) en la que espera reunirse con Donald Trump.

Lula da Silva arremetió contra la ONU

"¿Quién puede conformarse con el genocidio perpetrado en la Franja de Gaza durante tanto tiempo, y no solo con la violencia de los disparos, las guerras y las bombas, sino con la violencia de utilizar el hambre?", cuestionó Lula.

A finales de agosto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró oficialmente la hambruna en varias partes del territorio palestino devastado por la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás.

"Las instituciones multilaterales que se crearon para intentar evitar que estas cosas ocurrieran dejaron de existir. Hoy en día, el Consejo de Seguridad de la ONU y la ONU dejaron de funcionar"", advirtió el mandatario.

Envió una indirecta a Donald Trump

Durante su discurso, y sin mencionarlo directamente, Lula da Silva pareció hacer una alusión velada a Donald Trump, con quien mantiene una relación tensa que ambos intentan restablecer desde hace meses.

"Siempre digo que lo más fácil para un hombre que gobierna una nación es saber de dónde viene. Que no olvide sus orígenes, no olvide su cuna y no se avergüence de las cosas que ha hecho. Para un gobernante, caminar con la cabeza alta es más importante que un Premio Nobel", consideró.

Como se sabe, Donald Trump reclamó ese galardón durante meses porque asegura que ha cumplido un papel como mediador en conflictos como el de Gaza o Ucrania.

Incluso la Casa Blanca arremetió contra el Comité Noruego del Nobel después de que le otorgaran el premio de la paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado y pasara por alto al mandatario.

"Para un gobernante, cuidar de las personas más humildes es casi una obligación bíblica. Es un mandamiento de Dios. Porque para eso hemos venido a gobernar", matizó Lula.

Ambos mandatarios intentan resolver sus diferencias después de que Donald Trump impusiera aranceles punitivos del 50% a Brasil por el juicio y la condena del expresidente, Jair Bolsonaro.

A bordo del avión presidencial rumbo a Asia, Donald Trump dijo que espera reunirse con Lula en Malasia. El brasileño aseguró que tiene "todo el interés" de mostrarle al presidente republicano que la imposición de los gravámenes a su país fue "un error".