El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su rechazo a una posible invasión terrestre de Estados Unidos a Venezuela, un tema que preocupa en la región debido al aumento de las tensiones militares en el Caribe. El mandatario brasileño reiteró su voluntad de intervenir como mediador en el conflicto entre ambos países, en una entrevista en Belém.

En su declaración, enfatizó que el uso de la fuerza no es la solución y que Brasil se ofrece como un actor neutral para ayudar a resolver la situación sin recurrir a la violencia. Lula reitera su compromiso de fomentar una diplomacia de paz frente a los conflictos en la región.

Lula podría mediar en conflicto de EE. UU. a Venezuela

Según el presidente brasileño, las tensiones entre ambos países deben resolverse mediante el diálogo y la diplomacia, sin recurrir a la violencia. Lula subrayó que, en su opinión, un conflicto armado de esa magnitud sería una tragedia para toda América Latina, y aseguró que no quiere que la región se vea atrapada en una guerra como las de otras épocas.

Su enfoque diplomático busca evitar que la situación se agrave y se perjudique la estabilidad de la región, de acuerdo a sus declaraciones. Este planteamiento se presenta como parte de la política exterior de Brasil bajo su liderazgo, enfocada en la cooperación internacional y la resolución pacífica de los conflictos.

¿Quiénes defenderían a Venezuela de un eventual ataque?

Ante una posible invasión de Estados Unidos, Venezuela podría contar con el apoyo de varios aliados internacionales clave. El presidente Nicolás Maduro destacó públicamente la relación estratégica con países como Rusia, China, Cuba e Irán. Además, mencionó específicamente la posesión de misiles antiaéreos de fabricación rusa, los cuales, según él, ayudarían a proteger al país en caso de agresión.

Sin embargo, la ayuda de estos aliados en un escenario de conflicto directo con Estados Unidos sigue siendo incierta. Aunque China y Rusia han mostrado apoyo diplomático y material en el pasado, es dudoso que se involucren directamente en un conflicto militar de tal magnitud. Expertos en relaciones internacionales sugieren que, aunque estos países puedan ofrecer respaldo político, no están dispuestos a arriesgarse a un conflicto militar directo con Estados Unidos.

En América Latina, los países más cercanos a Venezuela, como Cuba, Nicaragua y Bolivia, podrían expresar solidaridad diplomática, pero no se espera que intervengan militarmente.