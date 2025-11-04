HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más
Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más     Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más     Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más     
Mundo

Lula rechaza eventual ataque terrestre de Estados Unidos a Venezuela: "No quiero que lleguemos a una invasión"

Según el presidente brasileño, las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela deben resolverse mediante el diálogo y la diplomacia.

Lula se refirio al conflicto entre Estados Unidos y Venezuela.
Lula se refirio al conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. | Composición LR

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su rechazo a una posible invasión terrestre de Estados Unidos a Venezuela, un tema que preocupa en la región debido al aumento de las tensiones militares en el Caribe. El mandatario brasileño reiteró su voluntad de intervenir como mediador en el conflicto entre ambos países, en una entrevista en Belém.

En su declaración, enfatizó que el uso de la fuerza no es la solución y que Brasil se ofrece como un actor neutral para ayudar a resolver la situación sin recurrir a la violencia. Lula reitera su compromiso de fomentar una diplomacia de paz frente a los conflictos en la región.

TE RECOMENDAMOS

CANDIDATOS EN CARRERA E INTERCAMBIO DE AGRAVIOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Elecciones en Nueva York 2025 EN VIVO: Zohran Mamdani y Andrew Cuomo se disputan la alcaldia de "La Gran Manzana"

lr.pe

Lula podría mediar en conflicto de EE. UU. a Venezuela

Según el presidente brasileño, las tensiones entre ambos países deben resolverse mediante el diálogo y la diplomacia, sin recurrir a la violencia. Lula subrayó que, en su opinión, un conflicto armado de esa magnitud sería una tragedia para toda América Latina, y aseguró que no quiere que la región se vea atrapada en una guerra como las de otras épocas.

Su enfoque diplomático busca evitar que la situación se agrave y se perjudique la estabilidad de la región, de acuerdo a sus declaraciones. Este planteamiento se presenta como parte de la política exterior de Brasil bajo su liderazgo, enfocada en la cooperación internacional y la resolución pacífica de los conflictos.

PUEDES VER: Muere Dick Cheney, uno de los exvicepresidentes más poderosos de EE.UU. y defensor de la invasión de Irak, a los 84 años

lr.pe

¿Quiénes defenderían a Venezuela de un eventual ataque?

Ante una posible invasión de Estados Unidos, Venezuela podría contar con el apoyo de varios aliados internacionales clave. El presidente Nicolás Maduro destacó públicamente la relación estratégica con países como Rusia, China, Cuba e Irán. Además, mencionó específicamente la posesión de misiles antiaéreos de fabricación rusa, los cuales, según él, ayudarían a proteger al país en caso de agresión.

Sin embargo, la ayuda de estos aliados en un escenario de conflicto directo con Estados Unidos sigue siendo incierta. Aunque China y Rusia han mostrado apoyo diplomático y material en el pasado, es dudoso que se involucren directamente en un conflicto militar de tal magnitud. Expertos en relaciones internacionales sugieren que, aunque estos países puedan ofrecer respaldo político, no están dispuestos a arriesgarse a un conflicto militar directo con Estados Unidos.

En América Latina, los países más cercanos a Venezuela, como Cuba, Nicaragua y Bolivia, podrían expresar solidaridad diplomática, pero no se espera que intervengan militarmente.

Notas relacionadas
Elecciones en Nueva York 2025 EN VIVO: Zohran Mamdani y Andrew Cuomo se disputan la alcaldia de "La Gran Manzana"

Elecciones en Nueva York 2025 EN VIVO: Zohran Mamdani y Andrew Cuomo se disputan la alcaldia de "La Gran Manzana"

LEER MÁS
EE.UU. elogió la contribución de España en la OTAN pese a las advertencias de Donald Trump

EE.UU. elogió la contribución de España en la OTAN pese a las advertencias de Donald Trump

LEER MÁS
Muere Dick Cheney, uno de los exvicepresidentes más poderosos de EE.UU. y defensor de la invasión de Irak, a los 84 años

Muere Dick Cheney, uno de los exvicepresidentes más poderosos de EE.UU. y defensor de la invasión de Irak, a los 84 años

LEER MÁS
Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

LEER MÁS
Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

LEER MÁS
Estudio científico advierte que ingerimos 90.000 microplásticos en nuestro organismo al tomar agua embotellada

Estudio científico advierte que ingerimos 90.000 microplásticos en nuestro organismo al tomar agua embotellada

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina con el mejor pan y top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Brasil y Chile en 2025

El país de América Latina con el mejor pan y top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Brasil y Chile en 2025

LEER MÁS
Este país de América Latina es el mayor productor de paltas en el mundo en 2025: Perú, Chile y Colombia buscan superarlo

Este país de América Latina es el mayor productor de paltas en el mundo en 2025: Perú, Chile y Colombia buscan superarlo

LEER MÁS
Venezuela denuncia que 5 aviones cazas de Estados Unidos se acercaron a sus costas en el Caribe

Venezuela denuncia que 5 aviones cazas de Estados Unidos se acercaron a sus costas en el Caribe

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Izamiento de banderas fue dedicado a sedes judiciales de aniversario

"El 50% de mercados en el país son extorsionados": comerciantes anuncian paro para este 6 de noviembre

Edwin Sierra revela por primera vez lo que hizo para que Susana Alvarado y Paco Bazán se enamoren: “Le dije ‘quiero presentarte una amiga’”

Mundo

Cómo se eligen diputados y senadores en las elecciones parlamentarias de Chile 2025: claves del sistema electoral

¿Cómo van las encuestas presidenciales en Chile 2025? Estas son las predicciones para la primera vuelta

Donald Trump dice que Xi Jinping sabe las consecuencias de invadir Taiwán, pero no aclara si EE UU intervendrá

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

Jefe del INPE niega ser autor de presunto audio donde pediría US$80.000 a policía sentenciado: “No es mi voz”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025