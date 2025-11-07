HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Juez en Brasil rechaza pedido de apelación de Jair Bolsonaro y pide confirmar la sentencia a 27 años de cárcel

Alexandre de Moraes, relator del juicio contra el expresidente brasileño, pidió confirmar la condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

Bolsonaro decidió apelar la condena que se le impuso por intento de golpe de Estado.
Bolsonaro decidió apelar la condena que se le impuso por intento de golpe de Estado. | AFP

El juez Alexandre de Moraes, encargado de llevar el caso de Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado en Brasil, se pronunció este viernes para rechazar las apelaciones del líder de la ultraderecha y pedir la confirmación de la condena por veintisiete años de cárcel dictada en septiembre. Sin embargo, aún falta que los otros cuatro magistrados de la Primera Sala de la Corte Suprema se pronuncien.

De Moraes considera que "no hubo ninguna omisión" en la sentencia que "declara las circunstancias desfavorables" para Jair Bolsonaro, por lo que calificó como "inviable el argumento defensivo". Así lo expresó en el voto público que emitió este viernes.

lr.pe

La fecha límite para la Primera Sala de la Corte Suprema

La Primera Sala de la Corte Suprema tiene como plazo máximo hasta el 14 de noviembre para emitir un veredicto sobre el caso de Jair Bolsonaro. Uno de los magistrados, Luiz Fux, fue el único que aceptó parte de los alegatos presentados por la defensa y optó por no participar en la fase final del proceso, al haber quedado en minoría durante la votación.

Bolsonaro cuenta con este último intercambio con la Corte Suprema como su última oportunidad para presentar una apelación, conocida como "embargo de declaración". Si el recurso es rechazado por la mayoría de magistrados, se procederá a definir el lugar de reclusión del expresidente.

lr.pe

Corte Suprema inicia este viernes sesión clave sobre Bolsonaro

La Corte Suprema de Brasil (STF) inició este viernes 7 de noviembre el juzgamiento de los recursos de apelación presentados por los abogados del expresidente Jair Bolsonaro y de otros seis condenados por su participación en el intento de golpe de Estado ocurrido a fines de 2022, que culminó con la invasión de las sedes de los Tres Poderes en Brasilia, en enero de 2023.

El proceso se desarrolla en sesión plenaria virtual, bajo la relatoría del magistrado Alexandre de Moraes, quien será el primero en emitir su voto. Le siguen en el orden las magistradas Cármen Lúcia Antunes, Cristiano Zanin y Flávio Dino.

