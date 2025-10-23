HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Lula da Silva confirma su candidatura para un cuarto mandato presidencial en las elecciones de Brasil 2026

Lula da Silva, quien cumplirá 80 años en unos días, afirmó que tiene la misma energía que cuando tenía 30 y que está listo para competir nuevamente tras finalizar su mandato presidencial en 2026.

Lula confirmó su candidatura para un cuarto mandato presidencial en Brasil.
Lula confirmó su candidatura para un cuarto mandato presidencial en Brasil. | AFP

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó este jueves 23 de octubre que postulará nuevamente a la presidencia en las elecciones de octubre de 2026, con el objetivo de alcanzar un cuarto mandato.

“Voy a disputar un cuarto mandato en Brasil”, expresó Lula durante una conversación con su par indonesio, Prabowo Subianto, al finalizar una reunión bilateral en Yakarta. El encuentro formó parte de su visita oficial al país asiático, según el discurso difundido por la presidencia brasileña.

ESTADO DE EMERGENCIA Y NOS HABÍAMOS T3RRUQU34D0 TANTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Lula pide a Trump levantar aranceles impuestos como sanción a Brasil tras meses de tensión

"Tengo la misma energía que cuando tenía 30", dice Lula

“Mi mandato termina en 2026, al final del año, pero estoy preparado para disputar otras elecciones”, declaró el presidente brasileño, quien celebrará su cumpleaños número 80 la próxima semana. "Estoy con la misma energía de cuando tenía 30”, añadió.

Según la Constitución de Brasil, los mandatarios solo pueden ejercer dos periodos consecutivos. Lula ya había ocupado la presidencia en dos ocasiones seguidas, entre 2003 y 2011, y regresó al poder tras imponerse en las elecciones de 2022 frente a Jair Bolsonaro. Este último fue inhabilitado por la Justicia en 2023 para postular hasta 2030.

Asimismo, antes de alcanzar la victoria electoral en 2002, el dirigente del Partido de los Trabajadores se presentó sin éxito en tres oportunidades: en 1989, 1994 y 1998. En 2018 no pudo participar en la contienda debido a una condena por corrupción, la cual fue anulada por el Tribunal Supremo en 2021, permitiéndole volver al escenario político.

El precio del café se dispara en EE.UU. tras aranceles de Donald Trump a Brasil y crisis climática

Lula ya había dejado abierta la chance de postular nuevamente

Lula da Silva ya había dejado entrever que volvería a postularse si tenía buen estado de salud. Aún no se conoce quién será su principal contrincante desde el sector de la derecha, aunque ya han mostrado interés en competir figuras como el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, y el de Goiás, Ronaldo Caiado.

Cabe recordar que antes de vencer a Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022 y obtener un tercer mandato no consecutivo, Lula había afirmado que esa sería su última campaña, bajo el argumento de que su edad y la necesidad de una renovación política en Brasil lo llevaban a pensar en el retiro.

Considerado una figura clave de la izquierda, el actual presidente brasileño se ha convertido en el mandatario con más tiempo en el poder desde el regreso de la democracia hace cuatro décadas. A finales del año pasado, debió someterse a una cirugía de emergencia para tratar una hemorragia cerebral provocada por una caída en el baño.

Cura brasileño es sorprendido junto a la novia de un devoto dentro de una parroquia: fue suspendido temporalmente

La reunión entre Lula y el presidente de Indonesia

El mandatario reafirmó su decisión de postular nuevamente a la presidencia durante su encuentro con el mandatario indonesio, Prabowo Subianto, asegurando que su continuidad contribuirá a estrechar los lazos entre ambas naciones. "Nos veremos muchas veces más y haré que la relación entre Indonesia y Brasil sea más valiosa", expresó.

El anuncio tuvo lugar luego de la firma de varios acuerdos de cooperación en áreas como energía, minería, agricultura y tecnología, durante una ceremonia celebrada en el Palacio Presidencial de Indonesia. Lula y Subianto también coincidieron en impulsar la firma de un Acuerdo de Comercio Preferencial entre el Mercosur e Indonesia, con el objetivo de concretarlo antes de diciembre de este año.

Después de su paso por Indonesia, el presidente de Brasil tiene previsto dirigirse a Malasia para asistir a la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). En ese evento podría concretarse un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

