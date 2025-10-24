Hijo de Jair Bolsonaro pide a EE.UU. bombardear lanchas del narcotráfico en Brasil, como lo hace en el Caribe

Flávio Bolsonaro sugirió esta idea en su cuenta de X. | Foto: AFP

Flávio Bolsonaro sugirió esta idea en su cuenta de X. | Foto: AFP

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, sugirió que Estados Unidos bombardee embarcaciones en Rio de Janeiro para combatir el narcotráfico, como lo ha hecho en el Caribe y en el Pacífico.

Desde septiembre, el gobierno de Donald Trump ha desplegado una flota de destructores, un submarino y barcos de guerra en el Caribe con el argumento de impedir la llegada de estupefacientes a través de lanchas a su país.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Flávio Bolsonaro quiere que EE.UU. ataque las lanchas de narcos en Brasil

"He oído que hay estas lanchas en Río de Janeiro, en la bahía de Guanabara, inundando Brasil de droga. ¿No les gustaría pasar unos meses ayudándonos a combatir a estas organizaciones terroristas?", escribió Bolsonaro en X.

Su mensaje respondía a una publicación del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, con un video del momento en que una lancha es alcanzada por un misil lanzado por la Armada estadounidense y queda en llamas.

La publicación de Flávio Bolsonaro en X generó diversas reacciones, en su mayoría negativas. Una de ellas fue la del diputado estatal de São Paulo, Guilherme Cortez, afiliado al Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

"Gracioso cómo tu padre creó una verdadera banda de parias. Insatisfechos con pedir a EE.UU. que castigue a todo Brasil con impuestos, ahora piden acciones militares en nuestro país. ¿Por qué no se mudan todos a EE.UU. y van a competir en elecciones allá?", señaló.

PUEDES VER: Lula da Silva confirma su candidatura para un cuarto mandato presidencial en las elecciones de Brasil 2026

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, denuncian las operaciones estadounidenses como ejecuciones extrajudiciales e intentos de desestabilizar la región.

La corte suprema de Brasil condenó en septiembre a Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado contra su sucesor, el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, en 2022.

El cabildeo en Washington de uno de los otros hijos del expresidente, el diputado Eduardo Bolsonaro, desembocó en aranceles punitivos de 50% a productos brasileños y sanciones contra jueces de la corte suprema y otros funcionarios.