Lula podría reunirse con Trump este fin de semana en Malasia durante la cumbre ASEAN. | AFP

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó este viernes su interés en reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que se celebrará este fin de semana en Kuala Lumpur, en Malasia.

"Estoy plenamente interesado en ese encuentro. Y estoy plenamente dispuesto a defender los intereses de Brasil y mostrar que hubo un error en los aranceles a Brasil", declaró Lula ante la prensa en Yakarta.

Lula busca poner fin a aranceles de EE.UU. tras posible encuentro con Trump

Durante su primera parada en la gira por el Sudeste Asiático, el presidente Lula da Silva se refirió a los aranceles del 50% que Estados Unidos impuso a Brasil, una medida adoptada por Donald Trump en respuesta al juicio contra el exmandatario Jair Bolsonaro. “Quiero probar con números que se trata de un error”, afirmó el mandatario.

"Todo el mundo sabe que yo solía decir que, cuando el presidente Trump quiere hablar, Brasil está listo para negociar”, señaló Lula, quien añadió que no hay temas “vetados” en las conversaciones y que está abierto a hablar sobre “Gaza, Ucrania, Rusia, Venezuela, minerales críticos, tierras raras...”.

La crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos

Brasil y Estados Unidos atraviesan una crisis diplomática sin precedentes tras la decisión del presidente estadounidense de aplicar un arancel del 50% a gran parte de los productos brasileños, como respuesta al proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

Lula da Silva y Donald Trump coincidirán este domingo en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en Kuala Lumpur, aunque la Casa Blanca aún no ha confirmado si mantendrán una reunión privada.

El mandatario brasileño expresó su confianza en que ambos países "podamos avanzar y volver a tener una relación civilizada con Estados Unidos. Lula no especificó qué concesiones estaría Brasil dispuesto a ofrecer en sus negociaciones, pero se mostró optimista en obtener resultados. “Si no creyera posible llegar a un acuerdo, no habría aceptado este encuentro”, afirmó.

Las actividades de Lula da Silva en Malasia

Lula tiene programado reunirse este sábado 25 de octubre por la mañana con el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim. Ambos encabezarán una ceremonia para firmar varios acuerdos bilaterales y luego ofrecerán declaraciones a la prensa.

Durante esta gira, que anteriormente lo llevó a Indonesia, el mandatario brasileño viaja acompañado por varios de sus ministros con el objetivo de ampliar las relaciones comerciales de su país y atraer nuevas inversiones.

En Kuala Lumpur, también tomará parte en la cumbre de líderes de la ASEAN en su calidad de presidente del grupo de economías emergentes BRICS. “Bienvenido, Lula”, publicó el Ministerio de Exteriores de Malasia en su cuenta de X, junto a una fotografía del mandatario a su llegada al aeropuerto de la capital.