Lula da Silva defiende la independencia del Tribunal Supremo de Brasil y responde a Donald Trump tras la condena a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. Foto: AFP

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió de forma contundente a las críticas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien denunció una "caza de brujas" tras la condena a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. En un artículo de opinión publicado este domingo en el New York Times, Lula defendió la independencia del Tribunal Supremo Federal (STF) y afirmó que la democracia en Brasil "no es negociable". La réplica se produce en medio de una fuerte crisis diplomática entre ambos países.

Trump impuso aranceles del 50% a una amplia gama de productos brasileños y sancionó a magistrados del STF tras la sentencia que condenó a Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión. El exmandatario fue hallado culpable de liderar una organización armada para impedir la asunción de Lula tras las elecciones de 2022, un plan que incluía supuestos "planes para asesinarme", según reveló el mandatario.

Lula defiende la soberanía de Brasil y rechaza aranceles de EE. UU. en el New York Times

En su columna, Lula da Silva desglosó los argumentos económicos para refutar la medida proteccionista de Estados Unidos. Señaló que Washington acumula un superávit comercial de 410.000 millones de dólares en los últimos 15 años en su comercio bilateral con Brasil. "Casi el 75% de las exportaciones estadounidenses a Brasil entran libres de aranceles", precisó el líder izquierdista, añadiendo que el arancel efectivo medio para los productos de EE.UU. es de solo el 2,7%.

Lula calificó los aranceles de "ilógicos" y afirmó que la verdadera motivación de la Casa Blanca es política. Citó declaraciones del subsecretario de Estado, Christopher Landau, para argumentar que Estados Unidos utiliza estas herramientas económicas y la Ley Magnitsky para "buscar la impunidad" de Bolsonaro. "Recurrir a medidas unilaterales contra Estados individuales es prescribir el remedio equivocado. El multilateralismo ofrece soluciones más justas", escribió.

Aranceles del 50% y sanciones: Trump presiona a Brasil en plena crisis diplomática

La tensión diplomática escaló con la imposición de sanciones personales a varios jueces del Tribunal Supremo Federal por su manejo del caso contra Bolsonaro. Esta medida, combinada con los aranceles punitivos, representa una presión sin precedentes del gobierno de Trump sobre la justicia y la economía brasileñas. El expresidente brasileño cumple prisión domiciliaria en Brasilia y fue sometido recientemente a una biopsia de piel, según reportes médicos.

Lula también rechazó las acusaciones de Trump sobre una supuesta persecución política y censura a empresas tecnológicas estadounidenses en Brasil. "Todas las plataformas digitales, nacionales o extranjeras, están sujetas a las mismas leyes", afirmó, negando que la regulación local equivalga a censura. El mandatario aprovechó para destacar los avances en la reducción de la deforestación en la Amazonía, que cayó a la mitad en los últimos dos años, aunque advirtió que el esfuerzo debe ser global para ser efectivo.