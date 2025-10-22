HOYSuscripcion LR Focus

Igual que a Bolsonaro: el Supremo de Brasil condenó a 7 participantes del intento de golpe contra Lula

Los condenados fueron acusados de difundir información falsa y promover ataques que buscaban desestabilizar el proceso electoral tras las elecciones de 2022 en Brasil.

El tribunal concluyó que los condenados crearon y difundieron mensajes falsos sobre el sistema electoral. Foto: AFP.
El tribunal concluyó que los condenados crearon y difundieron mensajes falsos sobre el sistema electoral. Foto: AFP.

Al igual que ocurrió con el expresidente Jair Bolsonaro, siete personas fueron condenadas por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil por estar involucradas en el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva. Las y los sentenciados fueron acusados de difundir información falsa y promover ataques relacionados con la organización golpista formada tras las elecciones de 2022, según O Globo.

Cinco militares forman parte del grupo de sentenciados: Ailton Barros, Ángelo Denicoli, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida y Reginaldo Vieira de Abreu. Los otros dos acusados son el policía federal Marcelo Bormevet y Carlos César Rocha, presidente del Instituto Voto Legal, entidad contratada por el Partido Liberal para auditar las elecciones.

Cabe señalar que no todos los mencionados recibieron la misma condena. Ángelo Denicoli fue sentenciado a 17 años de prisión y multa; Reginaldo Abreu, a 15 años y seis meses; Marcelo Bormevet, a 14 años y medio y la pérdida de su cargo; Giancarlo Rodrigues, a 14 años; Ailton Barros y Guilherme Almeida, a 13 años y medio cada uno; y Carlos César Rocha, a siete años y medio y multa.

La implicancia de los sentenciados en el intento de golpe

Según informó Europa Press, el tribunal concluyó que los condenados crearon y difundieron mensajes falsos sobre el sistema electoral brasileño. Además, impulsaron campañas destinadas a presionar a las Fuerzas Armadas con el fin de modificar el resultado de las elecciones en las que Lula da Silva se impuso a Bolsonaro.

La investigación también reveló la existencia de una estructura paralela de inteligencia dedicada a expandir contenidos fraudulentos y hostigar a figuras contrarias al intervencionismo militar. Esta red habría manipulado informes y utilizado medios digitales para desestabilizar la transición democrática. Asimismo, se presentaron mensajes que instruían la organización de ataques verbales y campañas coordinadas para desacreditar la urna electrónica y el papel de los jueces electorales.

Uno de los casos más notorios fue el de Ailton Barros, quien, según las pruebas, recibió órdenes directas del general Braga Netto para hostigar a opositores, incluso a familiares, con el propósito de incrementar la presión institucional. Los implicados también intentaron modificar reportes del Ministerio de Defensa sobre las urnas electrónicas y coordinaron acciones para manipular la percepción ciudadana.

Un voto en contra de la sentencia

El Supremo Tribunal Federal (STF) concluyó que los acusados no necesitaban haber estado presentes físicamente en los disturbios del 8 de enero de 2023 para ser considerados responsables, pues su intervención en la planificación e instigación de los hechos bastó para la condena. La decisión fue casi unánime, con excepción del juez Luiz Fux, quien votó por la absolución.

Con esta sentencia, el STF establece un precedente clave para futuros procesos relacionados con la manipulación institucional y la difusión de información falsa con fines políticos tras los comicios presidenciales de 2022. La resolución reafirma la postura del máximo tribunal frente a las amenazas a la democracia y al uso de estrategias coordinadas para erosionar la legitimidad de las instituciones electorales en Brasil.

Corte de Brasil publica condena de Bolsonaro

La corte suprema de Brasil publicó este miércoles la sentencia a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, y la defensa del expresidente dispone ahora de cinco días para recurrir la decisión.

El tribunal condenó a Bolsonaro el 11 de septiembre por liderar una organización criminal para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

