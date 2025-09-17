HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira a Curwen en La República
EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Jair Bolsonaro es diagnosticado con cáncer de piel tras ir al hospital por vómitos y mareos

Un parte médico del expresidente de Brasil reveló que padece de carcinoma, un tipo común de cáncer de piel, y que las lesiones fueron extirpadas el domingo pasado.

Jair Bolsonaro fue diagnosticado con carcinoma, un tipo común de cáncer de piel.
Jair Bolsonaro fue diagnosticado con carcinoma, un tipo común de cáncer de piel. | AFP

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue diagnosticado con carcinoma, un tipo común de cáncer, según un parte médico revelado este miércoles. A pesar de los resultados de la biopsia, no deberá someterse a nuevos procedimientos quirúrgicos. El último se realizó el domingo, cuando le extirparon las lesiones detectadas. No obstante, será evaluado periódicamente en función de su condición.

Bolsonaro, quien fue dado de alta este miércoles tras permanecer varios días hospitalizado por presión arterial alta, vómitos y mareos, continuará en su domicilio para cumplir con la prisión domiciliaria dispuesta por el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Además, será sometido a un seguimiento médico periódico.

Información en desarrollo

¿Qué es el carcinoma, el tipo de cáncer que le fue detectado a Jair Bolsonaro?

El carcinoma es un tipo común de cáncer de piel que se origina en la capa más externa de la epidermis y suele estar asociado a la exposición prolongada al sol. Según el informe médico de Bolsonaro, las lesiones se limitaron a las capas más superficiales y no se extendieron ni a zonas más profundas ni a otras partes del cuerpo.

Notas relacionadas
Bolsonaro deja prisión domiciliaria y es trasladado a urgencia por baja presión arterial y una crisis de hipo

Bolsonaro deja prisión domiciliaria y es trasladado a urgencia por baja presión arterial y una crisis de hipo

LEER MÁS
Brasil: Jair Bolsonaro deja prisión domiciliaria para examen médico tras ser condenado por golpismo

Brasil: Jair Bolsonaro deja prisión domiciliaria para examen médico tras ser condenado por golpismo

LEER MÁS
Lula responde a Trump y defiende condena contra Bolsonaro por intento de golpe: “La soberanía de Brasil no es negociable”

Lula responde a Trump y defiende condena contra Bolsonaro por intento de golpe: “La soberanía de Brasil no es negociable”

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
"Me harté de su odio": revelan mensajes de Tyler Robinson en los que confiesa a su pareja que asesinó Charlie Kirk

"Me harté de su odio": revelan mensajes de Tyler Robinson en los que confiesa a su pareja que asesinó Charlie Kirk

LEER MÁS
La conmovedora historia de la madre chilena que se reencontró con sus hijas gemelas que le fueron robadas hace 45 años

La conmovedora historia de la madre chilena que se reencontró con sus hijas gemelas que le fueron robadas hace 45 años

LEER MÁS
Representante de Trump asegura que Venezuela aún puede evitar la guerra y llegar a un acuerdo con Estados Unidos

Representante de Trump asegura que Venezuela aún puede evitar la guerra y llegar a un acuerdo con Estados Unidos

LEER MÁS
EEUU prepara ataques militares contra cárteles de droga en Venezuela para debilitar al régimen de Maduro, según CNN

EEUU prepara ataques militares contra cárteles de droga en Venezuela para debilitar al régimen de Maduro, según CNN

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Qué está pasando en Ecuador? La razón por la que Daniel Noboa declaró estado de excepción en 7 provincias del país

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

¿A qué hora juega Perú vs Bolivia EN VIVO HOY por la fecha 1 del Sudamericano de Vóley sub-17?

Mundo

¿Qué está pasando en Ecuador? La razón por la que Daniel Noboa declaró estado de excepción en 7 provincias del país

"Me harté de su odio": revelan mensajes de Tyler Robinson en los que confiesa a su pareja que asesinó Charlie Kirk

Chicago: latinos temen acudir incluso a las iglesias por miedo a redadas migratorias de Donald Trump

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Rafael López Aliaga estuvo con el hermano de Cipriani antes de viajar al Vaticano

Eduardo Arana ante la Comisión de Justicia confirma que recomendó a Juan Santiváñez como ministro de Justicia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota