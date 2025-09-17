Jair Bolsonaro es diagnosticado con cáncer de piel tras ir al hospital por vómitos y mareos

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue diagnosticado con carcinoma, un tipo común de cáncer, según un parte médico revelado este miércoles. A pesar de los resultados de la biopsia, no deberá someterse a nuevos procedimientos quirúrgicos. El último se realizó el domingo, cuando le extirparon las lesiones detectadas. No obstante, será evaluado periódicamente en función de su condición.

Bolsonaro, quien fue dado de alta este miércoles tras permanecer varios días hospitalizado por presión arterial alta, vómitos y mareos, continuará en su domicilio para cumplir con la prisión domiciliaria dispuesta por el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Además, será sometido a un seguimiento médico periódico.

¿Qué es el carcinoma, el tipo de cáncer que le fue detectado a Jair Bolsonaro?

El carcinoma es un tipo común de cáncer de piel que se origina en la capa más externa de la epidermis y suele estar asociado a la exposición prolongada al sol. Según el informe médico de Bolsonaro, las lesiones se limitaron a las capas más superficiales y no se extendieron ni a zonas más profundas ni a otras partes del cuerpo.