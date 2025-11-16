Elecciones Chile 2025: ¿Se puede votar en la hora límite y sí aún se está en la fila de la mesa de sufragio?

Desde las 8 de la mañana las personas acuden a votar en las elecciones presidenciales de Chile. Foto: El Divisadero

Desde las 8 de la mañana las personas acuden a votar en las elecciones presidenciales de Chile. Foto: El Divisadero

Más de 15 millones de ciudadanos participan en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 en Chile. La jornada electoral de voto obligatorio ha comenzado, donde las Mesas Receptoras de Sufragio reciben a los electores desde temprano. Entre las consultas más frecuentes sobre el horario de votación es: ¿qué ocurre si llega la hora de cierre y aún hay ciudadanos esperando en la fila?

El Servicio Electoral (Servel) ha reiterado la importancia de conocer el horario oficial de funcionamiento de las mesas, pero también la excepción legal que permite extender la votación para asegurar que todos los electores puedan ejercer su derecho.

¿Qué dice la ley sobre el cierre de mesas y la fila de votantes?

Según la normativa electoral, las Mesas Receptoras de Sufragios abren a las 8:00 horas y el cierre oficial está fijado para las 18:00 horas. Sin embargo, la ley establece que una mesa solo puede cerrar cuando ya no queda ninguna persona esperando para votar, ya sea dentro o fuera del local.

Esto significa que si un elector llega antes de las 18:00 y se incorpora a la fila, tiene garantizado su derecho a votar, incluso si la fila avanza después de la hora límite. Los vocales deben atender a todas las personas que llegaron antes del horario de cierre, sin cortar la fila ni impedir el sufragio a quienes estaban esperando.

Por lo tanto, quienes estén en la fila antes de las 18:00 sí podrán votar sin inconvenientes, y la mesa solo cerrará cuando no quede nadie esperando.

¿Qué pasa si no voto en las elecciones presidenciales?

El Congreso Nacional despachó la norma que repone la multa por no votar en los comicios, por lo que se fijó sanciones que van desde 0,5 a 1,5 unidades tributarias mensuales (UTM), es decir, entre 34.632 y 103.897 pesos, según determine el Juzgado de Policía Local.

La sanción por no votar se aplicará a todos los ciudadanos inscritos en el padrón electoral que no justifiquen su ausencia. Según la ley electoral chilena, las únicas excusas para no votar válidas son:

Enfermedad o condición médica certificada.

Estar fuera del país o a más de 200 kilómetros del local de votación.

Cumplir funciones asignadas por la Ley N° 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

Discapacidad certificada según la Ley 20.422.

Impedimentos graves, como estar privado de libertad.

¿Dónde me toca votar en las elecciones de Chile 2025?

Para saber dónde te corresponde votar en las elecciones de Chile, debes ingresar a la web oficial del Servicio Electoral (Servel): consulta.servel.cl. Los chilenos y chilenas pueden emitir su voto con la cédula de identidad física y el pasaporte, ya sean vigentes o vencidos (tiempo de un año).

¿Quiénes son los candidatos a la Presidencia de Chile?

Ocho postulantes compiten para suceder a Gabriel Boric, aunque solo cuatro tienen opciones reales de pasar a segunda vuelta. La mayoría representa polos ideológicos muy marcados, lo que intensificó la polarización en la campaña.