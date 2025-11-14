Estados Unidos realizará ejercicios militares en Trinidad y Tobago del 16 al 21 de noviembre de 2025. | Comando Estratégico de EE. UU.

Trinidad y Tobago confirmó este viernes que las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe regresarán a su territorio para realizar ejercicios militares junto con la Fuerza de Defensa Trinitense (TTDF), situación que pone en alerta a Venezuela, país con el que se mantiene en perpetua tensión debido a las especulaciones sobre un posible ataque directo por parte de Washington.

Este anuncio se da en un contexto de alta tensión en la región, ya que, un día antes, Estados Unidos informó sobre el inicio de una nueva fase en la incursión (Lanza del Sur) tras la llegada del portaaviones USS Gerald Ford.

Estados Unidos volverá a Trinidad y Tobago tras llegada de USS Gerald Ford

Sean Sobers, ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago, confirmó el 14 de noviembre que la Marina de Guerra de Estados Unidos realizará ejercicios militares en su territorio durante cinco días. Según el anuncio oficial, estas acciones forman parte de la "larga historia de colaboración entre la TTDF y el Ejército de los EE. UU.".

"La Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago (TTDF) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina (MEU) del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, desplegada en el Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM), participarán conjuntamente en ejercicios de entrenamiento del 16 al 21 de noviembre de 2025", se lee en el comunicado emitido por la Cancillería del país trinitense.

De acuerdo con Sobers, el fin de esta práctica es fortalecerse en la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado. "El enfoque del próximo ejercicio es el compromiso militar a militar, que permite que el personal de ambos países se familiarice con el equipo, las tácticas y las técnicas del otro", enfatizó el canciller.

Sin embargo, el contexto de alta tensión en la que se lleva a cabo este anuncio y el ingreso al Caribe del portaaviones más grande y letal de Estados Unidos, el USS Gerald Ford, podría indicar que, una vez más, podría tratarse de una muestra de poderío militar a quienes se mantienen escépticos con el papel de Washington en esta parte del continente, especialmente a Venezuela.

Desde que inició la incursión del Comando Sur en el Caribe, varios de los ataques realizados a "narcolanchas", que resultaron con decenas de muertos, fueron realizados frente a las costas venezolanas, pero en aguas internacionales. Asimismo, el mismo régimen de Nicolás Maduro catalogó estas acciones, incluyendo el acercamiento de cazas y bombarderos estadounidenses a su territorio, como una provocación y "agresión militar".

Por otro lado, el Gobierno trinitense descartó conocer cualquier información sobre si estos ejercicios militares se emplearán como parte de alguna acción contra Venezuela.

¿Qué es la Operación Lanza del Sur?

La Operación Lanza del Sur es una táctica de ofensiva militar anunciada por el secretario de Guerra de Donald Trump, Pete Hegseth, y encabezada por el Comando Sur, que busca fortalecer la lucha contra el narcotráfico en el Caribe. Sin embargo, se desconocen detalles clave de esta medida.

"Esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos", enfatizó Hegseth.