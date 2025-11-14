HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
Mundo

Las alarmas se encienden en el Caribe: EE. UU. retomará ejercicios militares en Trinidad y Tobago en medio de tensiones con Venezuela

El Gobierno trinitense confirmó el regreso del cuerpo militar estadounidense al país caribeño y descartó conocer si estos ejercicios se emplearán para atacar a Venezuela.

Estados Unidos realizará ejercicios militares en Trinidad y Tobago del 16 al 21 de noviembre de 2025.
Estados Unidos realizará ejercicios militares en Trinidad y Tobago del 16 al 21 de noviembre de 2025. | Comando Estratégico de EE. UU.

Trinidad y Tobago confirmó este viernes que las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe regresarán a su territorio para realizar ejercicios militares junto con la Fuerza de Defensa Trinitense (TTDF), situación que pone en alerta a Venezuela, país con el que se mantiene en perpetua tensión debido a las especulaciones sobre un posible ataque directo por parte de Washington.

Este anuncio se da en un contexto de alta tensión en la región, ya que, un día antes, Estados Unidos informó sobre el inicio de una nueva fase en la incursión (Lanza del Sur) tras la llegada del portaaviones USS Gerald Ford.

TE RECOMENDAMOS

MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Maduro asegura que Donald Trump y la CIA realizan campaña de desprestigio para “manchar a Venezuela”

lr.pe

Estados Unidos volverá a Trinidad y Tobago tras llegada de USS Gerald Ford

Sean Sobers, ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago, confirmó el 14 de noviembre que la Marina de Guerra de Estados Unidos realizará ejercicios militares en su territorio durante cinco días. Según el anuncio oficial, estas acciones forman parte de la "larga historia de colaboración entre la TTDF y el Ejército de los EE. UU.".

"La Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago (TTDF) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina (MEU) del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, desplegada en el Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM), participarán conjuntamente en ejercicios de entrenamiento del 16 al 21 de noviembre de 2025", se lee en el comunicado emitido por la Cancillería del país trinitense.

De acuerdo con Sobers, el fin de esta práctica es fortalecerse en la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado. "El enfoque del próximo ejercicio es el compromiso militar a militar, que permite que el personal de ambos países se familiarice con el equipo, las tácticas y las técnicas del otro", enfatizó el canciller.

Sin embargo, el contexto de alta tensión en la que se lleva a cabo este anuncio y el ingreso al Caribe del portaaviones más grande y letal de Estados Unidos, el USS Gerald Ford, podría indicar que, una vez más, podría tratarse de una muestra de poderío militar a quienes se mantienen escépticos con el papel de Washington en esta parte del continente, especialmente a Venezuela.

Desde que inició la incursión del Comando Sur en el Caribe, varios de los ataques realizados a "narcolanchas", que resultaron con decenas de muertos, fueron realizados frente a las costas venezolanas, pero en aguas internacionales. Asimismo, el mismo régimen de Nicolás Maduro catalogó estas acciones, incluyendo el acercamiento de cazas y bombarderos estadounidenses a su territorio, como una provocación y "agresión militar".

Por otro lado, el Gobierno trinitense descartó conocer cualquier información sobre si estos ejercicios militares se emplearán como parte de alguna acción contra Venezuela.

PUEDES VER: La tensión entre Colombia y EE.UU. crece tras difusión de una foto de Petro y Maduro como presos por gobierno de Trump

lr.pe

¿Qué es la Operación Lanza del Sur?

La Operación Lanza del Sur es una táctica de ofensiva militar anunciada por el secretario de Guerra de Donald Trump, Pete Hegseth, y encabezada por el Comando Sur, que busca fortalecer la lucha contra el narcotráfico en el Caribe. Sin embargo, se desconocen detalles clave de esta medida.

"Esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos", enfatizó Hegseth.

Notas relacionadas
Rusia confía en que EE.UU. no tome acciones para desestabilizar Venezuela y el Caribe tras anunciar nueva operación

Rusia confía en que EE.UU. no tome acciones para desestabilizar Venezuela y el Caribe tras anunciar nueva operación

LEER MÁS
DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

LEER MÁS
La BBC pide disculpas a Trump por documental 'engañoso' sobre el asalto al Capitolio, pero se niega a pagar una compensación

La BBC pide disculpas a Trump por documental 'engañoso' sobre el asalto al Capitolio, pero se niega a pagar una compensación

LEER MÁS
Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

LEER MÁS
China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina con la mayor producción de oro: superó a Brasil y Perú con 130 toneladas

El país de América Latina con la mayor producción de oro: superó a Brasil y Perú con 130 toneladas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Mundo

Ministro del Interior de Colombia aclara que Petro no ordenó suspender cooperación con Estados Unidos

Referéndum y consulta popular en Ecuador EN VIVO: sigue las últimas noticias antes de las votaciones 2025

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: candidatos, encuestas y últimas noticias de cara a la histórica votación del 16 de noviembre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025