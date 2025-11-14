HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Mundo

La BBC pide disculpas a Trump por documental 'engañoso' sobre el asalto al Capitolio, pero se niega a pagar una compensación

El abogado de Trump exigía en su carta a la BBC una "retractación completa y justa", disculpas públicas y una indemnización no menor de US$1.000 millones.

El abogado de Donald Trump le había dado un plazo a la BBC para retractarse por el documental 'engañoso'.
El abogado de Donald Trump le había dado un plazo a la BBC para retractarse por el documental 'engañoso'. | Composición LR

La BBC pidió disculpas a Donald Trump por la edición 'engañosa' de su discurso del 6 de enero de 2021, incluida en el documental 'Trump: ¿una segunda oportunidad?', emitido por el programa Panorama. La corporación reconoció que el montaje dio la impresión errónea de que el presidente llamó a la violencia durante el asalto al Capitolio, razón por la que envió una carta formal al equipo legal de Trump y una misiva personal a la Casa Blanca lamentando el error editorial.

Pese a admitir el fallo y afirmar que no volverá a emitir el documental, la BBC rechazó rotundamente pagar una compensación económica. La cadena sostuvo que no existe fundamento para una demanda por difamación, desestimó la solicitud de indemnización por US$1.000 millones y aseguró que, aunque la edición fue "inadecuada", no hubo intención de manipular el contenido para perjudicar al presidente estadounidense.

TE RECOMENDAMOS

HARVEY COLCHADO EN VIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Estados Unidos anuncia operación 'Lanza del Sur' para acabar con el narcotráfico en América Latina

lr.pe

El documental sobre el asalto al Capitolio que fue editado

La polémica surgió porque el documental unió como si fueran una sola secuencia dos fragmentos del discurso de Trump pronunciados con más de 50 minutos de diferencia. En el montaje, el mensaje aparecía como un llamado directo a "marchar al Capitolio" seguido inmediatamente por "lucharemos con todas nuestras fuerzas", lo que reforzaba la idea de una incitación inmediata a la violencia durante el asalto de 2021. Este cambio alteró el sentido original de las palabras del mandatario y generó críticas dentro y fuera del Reino Unido.

El escándalo escaló después de que The Daily Telegraph revelara que un recorte manipulado similar ya había sido utilizado por la BBC en 2022 en el programa Newsnight, donde incluso un invitado expresó su incomodidad con la edición. La filtración provocó una crisis interna que derivó en la dimisión del director general Tim Davie y de la jefa de Noticias Deborah Turness, quienes asumieron responsabilidad institucional por lo ocurrido.

PUEDES VER: Trump fue informado sobre opciones de operaciones militares en Venezuela mientras Maduro le pide la paz: "¡Yes, peace!"

lr.pe

14 de noviembre era el deadline de la BBC para retractarse

Antes de que la BBC se disculpara formalmente, Trump ya había anunciado que consideraba el documental como "manipulado" y "engañoso". En una entrevista con Fox News, afirmó que el montaje alteraba el sentido real de su discurso del 6 de enero y engañaba a los espectadores al sugerir que incitó directamente a la violencia en el Capitolio. Su equipo legal sostuvo que la edición constituía un caso de difamación que dañaba su reputación.

Su abogado personal, Alejandro Brito, envió una carta a la corporación exigiendo una "retractación completa y justa", disculpas públicas y una indemnización no menor de US$1.000 millones. Trump fijó como fecha límite el 14 de noviembre para que la BBC respondiera y advirtió que, si no quedaba satisfecho, llevaría el caso ante un tribunal de Florida. Su estrategia consistía en aprovechar la legislación estadounidense, aunque expertos en derecho mediático dudan de la viabilidad porque el documental nunca fue emitido en Estados Unidos.

Notas relacionadas
Hamás refuerza su poder en Gaza en medio del estancamiento del plan de paz promovido por Trump

Hamás refuerza su poder en Gaza en medio del estancamiento del plan de paz promovido por Trump

LEER MÁS
Trump fue informado sobre opciones de operaciones militares en Venezuela mientras Maduro le pide la paz: "¡Yes, peace!"

Trump fue informado sobre opciones de operaciones militares en Venezuela mientras Maduro le pide la paz: "¡Yes, peace!"

LEER MÁS
Los polémicos mails que exponen el rostro de Trump ante los ojos de Epstein: “Está al borde de la locura”

Los polémicos mails que exponen el rostro de Trump ante los ojos de Epstein: “Está al borde de la locura”

LEER MÁS
Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

LEER MÁS
China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina con la mayor producción de oro: superó a Brasil y Perú con 130 toneladas

El país de América Latina con la mayor producción de oro: superó a Brasil y Perú con 130 toneladas

LEER MÁS
Johannes Kaiser: el líder libertario que sacude la derecha radical chilena a días de las elecciones presidenciales

Johannes Kaiser: el líder libertario que sacude la derecha radical chilena a días de las elecciones presidenciales

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Mundo

Ministro del Interior de Colombia aclara que Petro no ordenó suspender cooperación con Estados Unidos

Referéndum y consulta popular en Ecuador EN VIVO: sigue las últimas noticias antes de las votaciones 2025

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: candidatos, encuestas y últimas noticias de cara a la histórica votación del 16 de noviembre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025