El abogado de Donald Trump le había dado un plazo a la BBC para retractarse por el documental 'engañoso'. | Composición LR

El abogado de Donald Trump le había dado un plazo a la BBC para retractarse por el documental 'engañoso'. | Composición LR

La BBC pidió disculpas a Donald Trump por la edición 'engañosa' de su discurso del 6 de enero de 2021, incluida en el documental 'Trump: ¿una segunda oportunidad?', emitido por el programa Panorama. La corporación reconoció que el montaje dio la impresión errónea de que el presidente llamó a la violencia durante el asalto al Capitolio, razón por la que envió una carta formal al equipo legal de Trump y una misiva personal a la Casa Blanca lamentando el error editorial.

Pese a admitir el fallo y afirmar que no volverá a emitir el documental, la BBC rechazó rotundamente pagar una compensación económica. La cadena sostuvo que no existe fundamento para una demanda por difamación, desestimó la solicitud de indemnización por US$1.000 millones y aseguró que, aunque la edición fue "inadecuada", no hubo intención de manipular el contenido para perjudicar al presidente estadounidense.

TE RECOMENDAMOS HARVEY COLCHADO EN VIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El documental sobre el asalto al Capitolio que fue editado

La polémica surgió porque el documental unió como si fueran una sola secuencia dos fragmentos del discurso de Trump pronunciados con más de 50 minutos de diferencia. En el montaje, el mensaje aparecía como un llamado directo a "marchar al Capitolio" seguido inmediatamente por "lucharemos con todas nuestras fuerzas", lo que reforzaba la idea de una incitación inmediata a la violencia durante el asalto de 2021. Este cambio alteró el sentido original de las palabras del mandatario y generó críticas dentro y fuera del Reino Unido.

El escándalo escaló después de que The Daily Telegraph revelara que un recorte manipulado similar ya había sido utilizado por la BBC en 2022 en el programa Newsnight, donde incluso un invitado expresó su incomodidad con la edición. La filtración provocó una crisis interna que derivó en la dimisión del director general Tim Davie y de la jefa de Noticias Deborah Turness, quienes asumieron responsabilidad institucional por lo ocurrido.

14 de noviembre era el deadline de la BBC para retractarse

Antes de que la BBC se disculpara formalmente, Trump ya había anunciado que consideraba el documental como "manipulado" y "engañoso". En una entrevista con Fox News, afirmó que el montaje alteraba el sentido real de su discurso del 6 de enero y engañaba a los espectadores al sugerir que incitó directamente a la violencia en el Capitolio. Su equipo legal sostuvo que la edición constituía un caso de difamación que dañaba su reputación.

Su abogado personal, Alejandro Brito, envió una carta a la corporación exigiendo una "retractación completa y justa", disculpas públicas y una indemnización no menor de US$1.000 millones. Trump fijó como fecha límite el 14 de noviembre para que la BBC respondiera y advirtió que, si no quedaba satisfecho, llevaría el caso ante un tribunal de Florida. Su estrategia consistía en aprovechar la legislación estadounidense, aunque expertos en derecho mediático dudan de la viabilidad porque el documental nunca fue emitido en Estados Unidos.