HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Minedu suspende clases presenciales este viernes
Minedu suspende clases presenciales este viernes     Minedu suspende clases presenciales este viernes     Minedu suspende clases presenciales este viernes     
No habrá paro este viernes 14 de noviembre
No habrá paro este viernes 14 de noviembre     No habrá paro este viernes 14 de noviembre     No habrá paro este viernes 14 de noviembre     
Mundo

Estados Unidos anuncia operación 'Lanza del Sur' para acabar con el narcotráfico en América Latina

A través de un comunicado difundido por Pete Hegseth, secretario de Guerra norteamericano, se anunciaron las acciones militares que comprenden a Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

Hegseth anunció la operación 'Lanza del Sur'
Hegseth anunció la operación 'Lanza del Sur'

Este jueves, Estados Unidos anunció la operación militar "Southern Spear" (Lanza del Sur), por sus siglas en español, que se vincula a la lucha de la administración de Donald Trump por acabar con el tráfico de droga proveniente, principalmente, de países de América Latina.

En un comunicado a través de X, Pete Hegseth, secretario de Guerra del país, especificó que el grupo de trabajo será liderado por el Comando Sur en conjunto con otros equipos; sin embargo, no se conocen detalles específicos. Actuarán en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

TE RECOMENDAMOS

HARVEY COLCHADO EN VIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Maduro asegura que Donald Trump y la CIA realizan campaña de desprestigio para “manchar a Venezuela”

lr.pe

"Protegeremos el hemisferio occidental", afirma Hegseth

Hace algunos días, Pete Hegseth anunció la llegada del USS Gerald Ford, el portaaviones más grande y sofisticado de Estados Unidos, al sur del Caribe, uniéndose al despliegue de destructores y buques de desembarco anfibio que la administración Trump mantiene desde mediados de agosto.

Dentro de sus declaraciones, Hegseth anuncio que el hemisferio occidental "es la vecindad de Estados Unidos, y la protegerán". Además, aseguró que obedece las ordenes del presidente Donald Trump de proteger a su patría de las drogas que matan a su gente.

PUEDES VER: Publican nuevos correos de Jeffrey Epstein en los que afirma que Donald Trump "pasó horas" con sus víctimas

lr.pe

Maduro acusa a EE. UU. de perseguir y torturar a migrantes venezolanos

Nicolás Maduro denunció que Estados Unidos "persigue, golpea, desaparece y tortura" a jóvenes migrantes venezolanos antes de "expulsarlos a patadas". Afirmó que más de 300.000 ciudadanos quedaron vulnerables tras el vencimiento del TPS.

El mandatario también cuestionó el despliegue militar estadounidense en el Caribe, que Washington atribuye a operaciones antidroga, pero que Caracas considera una "amenaza" orientada a promover un cambio de régimen.

Notas relacionadas
Estados Unidos podrá negar visa a personas con obesidad, diabetes, cáncer y otras enfermedades crónicas

Estados Unidos podrá negar visa a personas con obesidad, diabetes, cáncer y otras enfermedades crónicas

LEER MÁS
Los polémicos mails que exponen el rostro de Trump ante los ojos de Epstein: “Está al borde de la locura”

Los polémicos mails que exponen el rostro de Trump ante los ojos de Epstein: “Está al borde de la locura”

LEER MÁS
Santiago Posteguillo: “¿Por qué tenemos que pensar que lo que es popular nunca va a ser parte del canon literario?”

Santiago Posteguillo: “¿Por qué tenemos que pensar que lo que es popular nunca va a ser parte del canon literario?”

LEER MÁS
Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

LEER MÁS
China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina con la mayor producción de oro: superó a Brasil y Perú con 130 toneladas

El país de América Latina con la mayor producción de oro: superó a Brasil y Perú con 130 toneladas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Mundo

Ministro del Interior de Colombia aclara que Petro no ordenó suspender cooperación con Estados Unidos

Referéndum y consulta popular en Ecuador EN VIVO: sigue las últimas noticias antes de las votaciones 2025

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: candidatos, encuestas y últimas noticias de cara a la histórica votación del 16 de noviembre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025