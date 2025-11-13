Estados Unidos anuncia operación 'Lanza del Sur' para acabar con el narcotráfico en América Latina

Este jueves, Estados Unidos anunció la operación militar "Southern Spear" (Lanza del Sur), por sus siglas en español, que se vincula a la lucha de la administración de Donald Trump por acabar con el tráfico de droga proveniente, principalmente, de países de América Latina.

En un comunicado a través de X, Pete Hegseth, secretario de Guerra del país, especificó que el grupo de trabajo será liderado por el Comando Sur en conjunto con otros equipos; sin embargo, no se conocen detalles específicos. Actuarán en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

TE RECOMENDAMOS HARVEY COLCHADO EN VIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Protegeremos el hemisferio occidental", afirma Hegseth

Hace algunos días, Pete Hegseth anunció la llegada del USS Gerald Ford, el portaaviones más grande y sofisticado de Estados Unidos, al sur del Caribe, uniéndose al despliegue de destructores y buques de desembarco anfibio que la administración Trump mantiene desde mediados de agosto.

Dentro de sus declaraciones, Hegseth anuncio que el hemisferio occidental "es la vecindad de Estados Unidos, y la protegerán". Además, aseguró que obedece las ordenes del presidente Donald Trump de proteger a su patría de las drogas que matan a su gente.

Maduro acusa a EE. UU. de perseguir y torturar a migrantes venezolanos

Nicolás Maduro denunció que Estados Unidos "persigue, golpea, desaparece y tortura" a jóvenes migrantes venezolanos antes de "expulsarlos a patadas". Afirmó que más de 300.000 ciudadanos quedaron vulnerables tras el vencimiento del TPS.

El mandatario también cuestionó el despliegue militar estadounidense en el Caribe, que Washington atribuye a operaciones antidroga, pero que Caracas considera una "amenaza" orientada a promover un cambio de régimen.