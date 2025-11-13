Estados Unidos anuncia operación 'Lanza del Sur' para acabar con el narcotráfico en América Latina
A través de un comunicado difundido por Pete Hegseth, secretario de Guerra norteamericano, se anunciaron las acciones militares que comprenden a Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.
Este jueves, Estados Unidos anunció la operación militar "Southern Spear" (Lanza del Sur), por sus siglas en español, que se vincula a la lucha de la administración de Donald Trump por acabar con el tráfico de droga proveniente, principalmente, de países de América Latina.
En un comunicado a través de X, Pete Hegseth, secretario de Guerra del país, especificó que el grupo de trabajo será liderado por el Comando Sur en conjunto con otros equipos; sin embargo, no se conocen detalles específicos. Actuarán en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.
"Protegeremos el hemisferio occidental", afirma Hegseth
Hace algunos días, Pete Hegseth anunció la llegada del USS Gerald Ford, el portaaviones más grande y sofisticado de Estados Unidos, al sur del Caribe, uniéndose al despliegue de destructores y buques de desembarco anfibio que la administración Trump mantiene desde mediados de agosto.
Dentro de sus declaraciones, Hegseth anuncio que el hemisferio occidental "es la vecindad de Estados Unidos, y la protegerán". Además, aseguró que obedece las ordenes del presidente Donald Trump de proteger a su patría de las drogas que matan a su gente.
Maduro acusa a EE. UU. de perseguir y torturar a migrantes venezolanos
Nicolás Maduro denunció que Estados Unidos "persigue, golpea, desaparece y tortura" a jóvenes migrantes venezolanos antes de "expulsarlos a patadas". Afirmó que más de 300.000 ciudadanos quedaron vulnerables tras el vencimiento del TPS.
El mandatario también cuestionó el despliegue militar estadounidense en el Caribe, que Washington atribuye a operaciones antidroga, pero que Caracas considera una "amenaza" orientada a promover un cambio de régimen.