HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
Mundo

Rusia confía en que EE.UU. no tome acciones para desestabilizar Venezuela y el Caribe tras anunciar nueva operación

La operación 'Southern Spear', anunciada por Pete Hegseth, es una ofensiva militar de EE.UU. destinada a combatir el narcotráfico en América Latina.

Las declaraciones de Rusia ocurren en medio del refuerzo militar de EE.UU. en el Caribe.
Las declaraciones de Rusia ocurren en medio del refuerzo militar de EE.UU. en el Caribe. | Composición LR

Rusia confía en que Estados Unidos no adopte acciones que desestabilicen la región del Caribe ni la situación "en torno a Venezuela", pese al despliegue militar estadounidense en la zona y anuncio del 'Southern Spear' (Lanza del Sur). "Que todo se haga acorde al derecho internacional", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Las declaraciones ocurren en medio del refuerzo militar de EE.UU. en el Caribe, que incluye el reciente arribo del portaaviones USS Gerald Ford y una serie de operativos que Washington atribuye a la lucha contra el narcotráfico. Desde agosto, el Comando Sur ha destruido una veintena de embarcaciones, lo que dejó cerca de 80 muertos, según Reuters.

TE RECOMENDAMOS

MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Trump fue informado sobre opciones de operaciones militares en Venezuela mientras Maduro le pide la paz: "¡Yes, peace!"

lr.pe

La nueva operación militar 'Southern Spear' (Lanza del Sur)

La operación 'Southern Spear', anunciada por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, es una ofensiva militar destinada a combatir el narcotráfico en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Liderada por el Comando Sur, la iniciativa aún no ha revelado detalles operativos específicos, pero se enmarca en las órdenes del presidente Donald Trump para reforzar el control marítimo y aéreo de la región.

El operativo se ejecuta en paralelo a un despliegue de recursos militares, que incluye destructores, barcos de desembarco anfibio, aviones de combate y el portaaviones USS Gerald Ford. Desde mediados de agosto, estas acciones permitieron destruir presuntas narcolanchas que, según Washington, transportaban fentanilo hacia Estados Unidos. El incremento del poder naval estadounidense generó preocupación en Caracas y advertencias del Kremlin.

PUEDES VER: La BBC pide disculpas a Trump por documental 'engañoso' sobre el asalto al Capitolio, pero se niega a pagar una compensación

lr.pe

El Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación Rusia–Venezuela

El Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación entre Rusia y Venezuela entró en vigor esta semana, tras ser ratificado por Vladímir Putin y Nicolás Maduro. El pacto amplía la cooperación bilateral en áreas políticas y económicas, como energía, minería, transporte, comunicaciones, seguridad y lucha contra el terrorismo. Aunque no se ha difundido su contenido completo, Moscú sostiene que el acuerdo permitirá fortalecer su alianza con Caracas en varios sectores clave.

Pese a las especulaciones sobre un posible pedido venezolano de asistencia militar, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, negó que Moscú haya recibido solicitudes formales de ayuda para reforzar las defensas aéreas o modernizar equipos militares. Sin embargo, Maduro afirmó que ambos países están "avanzando" en una cooperación militar "serena y muy provechosa", mientras medios internacionales sostienen que Venezuela estaría interesada en actualizar radares, misiles y aviones Su-30.

PUEDES VER: Los polémicos mails que exponen el rostro de Trump ante los ojos de Epstein: “Está al borde de la locura”

lr.pe

¿Cuáles son las opciones militares que evalúa Trump en Venezuela?

Según CNN, el presidente Donald Trump recibió esta semana un conjunto de opciones militares elaboradas por su equipo de seguridad nacional y procesadas por el Comando Sur. Entre las alternativas figuran ataques aéreos dirigidos a instalaciones militares venezolanas, centros gubernamentales clave y estructuras vinculadas al tráfico de drogas. También se evaluaron acciones para debilitar directamente la estructura de poder de Nicolás Maduro e incluso operaciones orientadas a “eliminar” al mandatario.

A pesar de la contundencia de los planes presentados, las fuentes citadas indican que Trump está lejos de tomar una decisión. El mandatario sigue sopesando los riesgos políticos, humanitarios y militares de una intervención directa, consciente de que una operación fallida podría desencadenar un conflicto prolongado y poner en peligro a tropas estadounidenses. Mientras el republicano evalúa escenarios, Maduro ha enviado mensajes públicos pidiendo “paz”, aunque simultáneamente prepara milicias y tropas ante una posible escalada.

Notas relacionadas
Bombero mexicano fue arrestado por ICE en pleno incendio forestal en EE.UU. : "Me siento traicionado"

Bombero mexicano fue arrestado por ICE en pleno incendio forestal en EE.UU. : "Me siento traicionado"

LEER MÁS
Trump fue informado sobre opciones de operaciones militares en Venezuela mientras Maduro le pide la paz: "¡Yes, peace!"

Trump fue informado sobre opciones de operaciones militares en Venezuela mientras Maduro le pide la paz: "¡Yes, peace!"

LEER MÁS
La BBC pide disculpas a Trump por documental 'engañoso' sobre el asalto al Capitolio, pero se niega a pagar una compensación

La BBC pide disculpas a Trump por documental 'engañoso' sobre el asalto al Capitolio, pero se niega a pagar una compensación

LEER MÁS
Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

LEER MÁS
China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina con la mayor producción de oro: superó a Brasil y Perú con 130 toneladas

El país de América Latina con la mayor producción de oro: superó a Brasil y Perú con 130 toneladas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Mundo

Ministro del Interior de Colombia aclara que Petro no ordenó suspender cooperación con Estados Unidos

Referéndum y consulta popular en Ecuador EN VIVO: sigue las últimas noticias antes de las votaciones 2025

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: candidatos, encuestas y últimas noticias de cara a la histórica votación del 16 de noviembre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025