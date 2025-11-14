Las declaraciones de Rusia ocurren en medio del refuerzo militar de EE.UU. en el Caribe. | Composición LR

Rusia confía en que Estados Unidos no adopte acciones que desestabilicen la región del Caribe ni la situación "en torno a Venezuela", pese al despliegue militar estadounidense en la zona y anuncio del 'Southern Spear' (Lanza del Sur). "Que todo se haga acorde al derecho internacional", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Las declaraciones ocurren en medio del refuerzo militar de EE.UU. en el Caribe, que incluye el reciente arribo del portaaviones USS Gerald Ford y una serie de operativos que Washington atribuye a la lucha contra el narcotráfico. Desde agosto, el Comando Sur ha destruido una veintena de embarcaciones, lo que dejó cerca de 80 muertos, según Reuters.

La nueva operación militar 'Southern Spear' (Lanza del Sur)

La operación 'Southern Spear', anunciada por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, es una ofensiva militar destinada a combatir el narcotráfico en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Liderada por el Comando Sur, la iniciativa aún no ha revelado detalles operativos específicos, pero se enmarca en las órdenes del presidente Donald Trump para reforzar el control marítimo y aéreo de la región.

El operativo se ejecuta en paralelo a un despliegue de recursos militares, que incluye destructores, barcos de desembarco anfibio, aviones de combate y el portaaviones USS Gerald Ford. Desde mediados de agosto, estas acciones permitieron destruir presuntas narcolanchas que, según Washington, transportaban fentanilo hacia Estados Unidos. El incremento del poder naval estadounidense generó preocupación en Caracas y advertencias del Kremlin.

El Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación Rusia–Venezuela

El Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación entre Rusia y Venezuela entró en vigor esta semana, tras ser ratificado por Vladímir Putin y Nicolás Maduro. El pacto amplía la cooperación bilateral en áreas políticas y económicas, como energía, minería, transporte, comunicaciones, seguridad y lucha contra el terrorismo. Aunque no se ha difundido su contenido completo, Moscú sostiene que el acuerdo permitirá fortalecer su alianza con Caracas en varios sectores clave.

Pese a las especulaciones sobre un posible pedido venezolano de asistencia militar, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, negó que Moscú haya recibido solicitudes formales de ayuda para reforzar las defensas aéreas o modernizar equipos militares. Sin embargo, Maduro afirmó que ambos países están "avanzando" en una cooperación militar "serena y muy provechosa", mientras medios internacionales sostienen que Venezuela estaría interesada en actualizar radares, misiles y aviones Su-30.

¿Cuáles son las opciones militares que evalúa Trump en Venezuela?

Según CNN, el presidente Donald Trump recibió esta semana un conjunto de opciones militares elaboradas por su equipo de seguridad nacional y procesadas por el Comando Sur. Entre las alternativas figuran ataques aéreos dirigidos a instalaciones militares venezolanas, centros gubernamentales clave y estructuras vinculadas al tráfico de drogas. También se evaluaron acciones para debilitar directamente la estructura de poder de Nicolás Maduro e incluso operaciones orientadas a “eliminar” al mandatario.

A pesar de la contundencia de los planes presentados, las fuentes citadas indican que Trump está lejos de tomar una decisión. El mandatario sigue sopesando los riesgos políticos, humanitarios y militares de una intervención directa, consciente de que una operación fallida podría desencadenar un conflicto prolongado y poner en peligro a tropas estadounidenses. Mientras el republicano evalúa escenarios, Maduro ha enviado mensajes públicos pidiendo “paz”, aunque simultáneamente prepara milicias y tropas ante una posible escalada.