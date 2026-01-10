Entre los países europeos que intensificaron sus esfuerzos por atraer trabajadores que hablen español, Noruega destaca por su mercado laboral activo y sus elevadas remuneraciones. | Composición LR/AFP/IA

Europa sigue siendo un destino atractivo para trabajadores hispanohablantes, incluidos muchos latinoamericanos y españoles. La Red EURES (European Employment Services) permite a quienes buscan empleo explorar ofertas laborales en distintos países europeos, acceder a información sobre condiciones laborales y conectarse con empresas que necesitan trabajadores, incluidas oportunidades que valoran el dominio del español y otros idiomas aparte del local.

Además de la movilidad mediante EURES, iniciativas como la Tarjeta Azul de la Unión Europea ofrecen permisos de trabajo para profesionales altamente cualificados que obtienen contratos con salarios competitivos en estados miembros, facilitando la entrada legal de talento extranjero cualificado en empleos con mejores remuneraciones.

¿Cuál es el país europeo con salarios superiores a US$5,000 por mes y visas para latinos?

Entre los países europeos que intensificaron sus esfuerzos por atraer trabajadores que hablen español, Noruega destaca por su mercado laboral activo y sus elevadas remuneraciones. A través de la plataforma EURES, se han publicado más de 15.000 ofertas de empleo en la nación noruega, con salarios que pueden llegar hasta aproximadamente 5.400 euros al mes, especialmente en sectores como salud, educación, hostelería y servicios, donde el español es una ventaja importante.

Aunque es parte del Espacio Económico Europeo (EEE) y los ciudadanos de la UE/EEE pueden trabajar allí sin visado, en ese país también facilita la estancia temporal para trabajar mediante programas específicos como la visa Working Holiday, orientada a jóvenes que desean trabajar y vivir en el país por un año. Esta combinación de oportunidades laborales bien remuneradas y mecanismos legales de estancia convierte a Noruega en uno de los destinos europeos más atractivos para hablantes de español que buscan ingresos por encima de los US$5.000 mensuales.

Requisitos para la visa Working Holiday en Noruega

La visa Working Holiday noruega está diseñada para jóvenes (normalmente entre 18 y 30/31 años, según nacionalidad) que quieren residir y trabajar en el país por hasta un año; entre los requisitos básicos se encuentran:

Tener la edad permitida por el programa y ser ciudadano del país participante.

Demostrar fondos suficientes para mantenerse durante los primeros meses en Noruega.

Contar con seguro médico válido para toda la estancia.

Residir en el país de origen al presentar la solicitud y pagar las tasas correspondientes.

Los trabajos disponibles para quienes hablen español pueden variar desde atención al cliente, turismo, servicios de soporte en tecnología e ingeniería básica hasta sectores como hostelería y salud, muchos de ellos publicados y gestionados mediante EURES y portales de empleo noruegos.

Beneficios de vivir en Noruega

Noruega destaca por tener una de las economías más prósperas del mundo, con uno de los PIB per cápita más altos de Europa y elevados niveles de empleo, lo que se traduce en salarios competitivos, un bajo desempleo y estabilidad económica generalizada.

Además de su fortaleza económica, Noruega ofrece servicios sociales extensivos, como educación gratuita en todos los niveles y atención sanitaria financiada públicamente, lo que reduce la carga de costos personales, junto con un entorno seguro y tasas de criminalidad bajas que favorecen la calidad de vida de residentes y trabajadores extranjeros.