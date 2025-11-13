HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Maduro asegura que Donald Trump y la CIA realizan campaña de desprestigio para “manchar a Venezuela”

Hace unas semanas, Trump descartó cualquier plan de ataque militar contra Venezuela, luego de que surgieran versiones sobre una posible ofensiva en el Caribe a fin de derrocar a Maduro.


Maduro afirmó que EE.UU. y la CIA impulsan campaña de tratar de manchar a Venezuela. | AFP

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó al gobierno de Donald Trump y a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de realizar una "campaña de desprestigio" contra su gestión, a fin de justificar futuras acciones en contra de Venezuela.

Durante una transmisión oficial, el jefe de Estado sostuvo que se trata de una ofensiva mediática que ha sido advertida por diversas voces a en todo el mundo. "Es la campaña de tratar de manchar a Venezuela, a nuestra revolución. Primero, manchar al expresidente Chávez, después, manchar a Maduro. Y entonces, con esa campaña, justificar cualquier cosa contra nuestro país. Así hacen el imperialismo y la CIA", remarcó.

El trabajo en conjunto entre Washington y la CIA, según Maduro

Maduro mencionó que, durante las últimas siete décadas, Washington, con apoyo de la CIA, ha promovido diversas operaciones orientadas a cambiar de régimen en la región y aseguró que "muchas veces" han impulsado intervenciones en América Latina y el Caribe.

Además, volvió a denunciar que su país está siendo objeto de una agresión por parte de la Casa Blanca, a través del despliegue de fuerzas militares que desde el mes de agosto realizan ofensivas en aguas del mar Caribe, con el argumento de combatir el narcotráfico. Hasta el momento son 76 las personas que murieron en estos ataques.

También aseguró Venezuela se mantiene dentro de la ley y “nunca” ha amenazado a nadie. “Nuestros ejércitos salieron de aquí a liberar a los pueblos del yugo imperial español, a fundar repúblicas”, añadió.

Cabello afirma que EE.UU. no atiende sus problemas internos

El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que Estados Unidos atraviesa una fuerte crisis interna, pero opta por enfocar su atención en el ámbito internacional en lugar de atender sus propios problemas.

“Es un Gobierno que tiene problemas internos muy graves, pero prefiere ver el mundo hacia afuera y no ver el mundo hacia adentro",  comentó durante su programa Con el Mazo Dando. Sus declaraciones se dieron en el contexto del paro de controladores aéreos que afectó a Washington, una situación que provocó la cancelación de aproximadamente 1.500 vuelos.

Trump niega posible ataque contra Venezuela 

A finales de octubre, Trump descartó cualquier plan de ataque militar contra Venezuela, luego de que surgieran versiones sobre una posible ofensiva en el Caribe con el fin de derrocar el régimen de Maduro. Consultado por periodistas a bordo del Air Force One, el republicano respondió brevemente “no”, ante un posible despliegue de fuerzas estadounidenses en la región.

Según informes de The Wall Street Journal, la administración Trump baraja una campaña aérea dirigida a puntos estratégicos en Venezuela que, según sus fuentes, se ubican en la denominada “intersección crítica” entre las fuerzas armadas del país y presuntas redes del narcotráfico. 

Días antes, el mandatario reconoció haber autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela por dos motivos. "Número uno, ellos han vaciado sus prisiones y enviado a los presos a Estados Unidos", dijo. A lo que añadió: "La otra cuestión son las drogas. Tenemos muchas drogas que vienen de Venezuela, y muchas de ellas llegan por el mar, lo puedes ver. Pero también los vamos a detener por tierra", apuntó.

