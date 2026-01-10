HOYSuscripcion LR Focus

Lula ordena que Brasil deje de representar a Argentina en Venezuela tras casi año y medio y cede su lugar a Italia

La decisión refleja un aumento en las tensiones entre Milei y Lula y ocurrió en el mismo día en que el Mercosur consiguió la aprobación política de su tratado con la Unión Europea.

Lula decidió que Brasil deje de representar los intereses de Argentina en Venezuela.
Lula decidió que Brasil deje de representar los intereses de Argentina en Venezuela. | Financial Times

El presidente de Brasil, Lula da Silva, decidió que su país ya deje de representar los intereses diplomáticos de Argentina en Venezuela. El gobierno argentino fue notificado de esta decisión por la embajada brasileña, y rápidamente encontró en Italia a quien se haga cargo de esa función ante Caracas.

La noticia se conoció en el mismo día en que el Mercosur consiguió en Bruselas la aprobación política de su tratado con la Unión Europea, pero también puso al descubierto el fuerte deterioro de las relaciones entre Buenos Aires y Brasilia.

La razón que estaría detrás de la decisión de Lula

Lula se habría molestado tras la primera intervención pública de Javier Milei sobre la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el sábado pasado. Según la información oficial, ese mismo día la cuenta del presidente argentino compartió un video de su discurso en la última cumbre del Mercosur, donde apoyó la presión militar estadounidense sobre Venezuela y acompañó cada una de sus frases con imágenes de Lula como si el mensaje estuviera dirigido exclusivamente a él.

Lo que terminó de enojar al mandatario brasileño fue que el posteo cerrara con una foto de Lula abrazado a Maduro. Ese detalle desbordó una relación ya marcada por tensiones crecientes entre los dos gobernantes. En esa línea, la decisión de Brasil de dejar de encargarse de los intereses argentinos en Caracas refleja el nivel de deterioro que atraviesa hoy la relación bilateral entre Argentina y Brasil.

Una relación bilateral que intentó prosperar

Que Brasil asumiera la representación de los intereses de Argentina ante el gobierno de Caracas fue, en parte, un gesto del presidente Lula para intentar mejorar la relación con Javier Milei tras la disputa diplomática que se desató por las elecciones en Venezuela. El gobierno argentino se negó a reconocer los resultados que mantuvieron a Maduro en el poder, que denegó la victoria de Edmundo González Urrutia.

Esa postura provocó que, en julio de 2024, el ambiente alrededor de la embajada argentina en la capital venezolana se volviera muy tenso. Allí se habían refugiado varios colaboradores de la campaña de María Corina Machado para pedir asilo ante la persecución del régimen venezolano, y la presión del entorno chavista creció hasta que las autoridades de Maduro expulsaron a los diplomáticos argentinos.

Luego, el 1 de agosto, Brasil aceptó tomar la representación diplomática de los intereses argentinos. La bandera brasileña se izó en la embajada de la Argentina, con la aprobación inicial de Venezuela. Sin embargo, unos meses más tarde, las autoridades venezolanas intentaron dar marcha atrás y negar ese permiso, tras alegar que en la embajada se desarrollaban acciones en contra de funcionarios de alto rango del chavismo.

Una relación basada en desconfianzas

La tensión entre Milei y Lula no nació ayer. Milei siempre ha dicho que el líder del Partido de los Trabajadores se involucró en la elección presidencial de Argentina en 2023, favoreciendo a Sergio Massa al contratar a parte de su propio equipo de campaña. Brasil rechazó esa acusación y explicó que esa decisión de contratación fue responsabilidad exclusiva de Massa.

Asimismo, Milei varias veces ha señalado a Lula de corrupto. También fue incómodo para él que el presidente argentino participara en eventos de campaña apoyando a Jair Bolsonaro, su principal adversario político en Brasil. A pesar de esas fricciones personales, funcionarios de ambos gobiernos en Buenos Aires y Brasilia trabajaron para aislar ese conflicto y evitar que perjudicara la relación entre los dos países.

Esa relación bilateral va más allá de las desavenencias personales: es fundamental no solo para las negociaciones del Mercosur con otros bloques y naciones, sino también para impulsar grandes proyectos energéticos conjuntos, especialmente el plan destinado a suministrar gas de Vaca Muerta al mercado brasileño.

