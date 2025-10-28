HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Venezuela declara persona no grata a primera ministra de Trinidad y Tobago por apoyar maniobras militares de EEUU

El acuerdo para declarar persona no grata a Kamla Persad-Bissessar se produjo tras la llegada del buque USS Gravely a Puerto España, capital de Trinidad y Tobago, donde realizó ejercicios militares conjuntos con las fuerzas locales.

Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago, hablando ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago, hablando ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. | Foto: AFP

El parlamento de Venezuela declaró persona no grata a Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago, por su respaldo a las maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe, que según el chavismo buscan derrocar a Nicolás Maduro.

Hace algunos días, el buque estadounidense 'USS Gravely' atracó en Puerto España, capital de Trinidad y Tobago, con el propósito de realizar ejercicios militares conjuntos con las fuerzas armadas trinitenses.

Relaciones bilaterales entre ambos países se han deteriorado

La embarcación integra la flota que Estados Unidos desplegó desde agosto para frenar las operaciones de narcotráfico en la región. Hasta el momento, han bombardeado 11 presuntas narcolanchas, dejando un saldo de 57 muertos en el Caribe y el Pacífico.

El acuerdo para declarar "persona non grata" a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, fue el segundo punto del orden del día en la Asamblea Nacional, en la que el chavismo tiene mayoría casi absoluta.

Cabe recordar que Nicolás Maduro suspendió el pacto energético que mantenía con Trinidad y Tobago, al considerar que su vecino se había sumado a la "amenaza" de las operaciones estadounidenses en el Caribe.

La relación entre Venezuela y Trinidad y Tobago comenzó a deteriorarse con la llegada al poder de Kamla Persad-Bissessar, quien tiene un discurso contra la migración venezolana y está alineada con Washington.

'Nuestro futuro no depende de Venezuela', afirma primera ministra

La gobernante de Trinidad y Tobago dijo a AFP que su país no es susceptible a ningún chantaje político. "Nuestro futuro no depende de Venezuela y nunca lo ha hecho", expresó Persad-Bissessar.

La suspensión del acuerdo gasífero impacta en el proyecto Dragón, en aguas venezolanas muy cerca del límite.

El campo tiene 120.000 millones de m3 de gas. Su explotación recién se retomaron después de que fueran suspendidas en abril por orden de Estados Unidos, que impuso un embargo petrolero a Venezuela y emite los permisos para poder operar.

