Chile ha aplicado la ley seca en elecciones presidenciales y parlamentarias anteriores para prohibir la venta de alcohol. | Foto: composición LR/AFP

Las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025 tendrán lugar el domingo 16 de noviembre para definir las nuevas caras del gobierno chileno por los próximos cuatro años. De esta manera, millones de ciudadanos del país sureño ejercerán su derecho al sufragio este fin de semana.

En años anteriores, se estableció la conocida 'ley seca' para asegurar un adecuado proceso electoral en Chile, así como velar por la seguridad y el orden durante el día de las elecciones. Por tanto, es apropiado informar si, en 2025, se llevará a cabo la prohibición de bebidas alcohólicas durante la jornada.

¿Habrá ley seca durante las elecciones en Chile?

La prohibición de bebidas alcohólicas no se implementará este domingo 16 de noviembre durante las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025 en Chile. La norma N° 21693 derogó la 'ley seca' que ordenaba la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. El cambio se concretó en agosto de 2024.

La última vez que se prohibió la venta de bebidas alcohólicas en Chile fue durante las elecciones municipales del año pasado. En ese proceso electoral, la legislación restringió el comercio de estos productos entre las 5:00 a. m. y dos horas después del cierre de las votaciones.

¿El comercio minorista en Chile tendrá restricciones?

La Dirección del Trabajo de Chile informó que los centros comerciales, strip centers y otros establecimientos permanecerán cerrados durante el transcurso de la jornada electoral. Dicho esto, estarán inhabilitados desde las 9:00 p. m. del sábado 15 hasta, al menos, las 6:00 a. m. del lunes 17 de noviembre.

La entidad indicó que el domingo 16 será un feriado legal obligatorio para estos locales. Por otro lado, supermercados, grandes tiendas o locales independientes podrán operar con normalidad, siempre y cuando permitan que sus trabajadores ejerzan su derecho al voto durante la jornada.