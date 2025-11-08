El lago más alto del mundo está en América Latina, pero no es Perú con Titicaca: lo supera por más de 2.500 metros
Este lago de América Latina está en la cima de un gigante volcán a 6.893 msnm. Está cerca de Perú y Bolivia, pero no es navegable.
En el mundo existen diversos lagos situados a grandes altitudes que despiertan la curiosidad de científicos, aventureros y turistas. Estas masas de agua, formadas en entornos extremos, ofrecen paisajes únicos y ecosistemas adaptados a condiciones de baja presión, frío intenso y escasa oxigenación. Entre ellos, algunos destacan por su tamaño, otros por su belleza o por su ubicación en regiones inhóspitas.
Uno de los lagos más emblemáticos de América Latina es el Titicaca, compartido por Perú y Bolivia, conocido mundialmente por ser el lago navegable más alto del planeta, a unos 3.812 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, aunque ostenta el título de ser el más navegable, no es el lago más alto del mundo: existe otro, menos conocido y de dimensiones mucho menores, que lo supera por más de 2.500 metros de altitud.
¿Cuál es el lago más alto del mundo y de América Latina?
El lago más alto del mundo se encuentra en América Latina en el cráter del imponente volcán Ojos del Salado, una montaña que marca la frontera natural entre Argentina y Chile. Este pequeño cuerpo de agua, con un diámetro de apenas 100 metros, está ubicado a una altitud aproximada de 6.390 metros sobre el nivel del mar, y supera ampliamente al lago Titicaca. Su ubicación en el corazón de los Andes, rodeado de hielo y formaciones volcánicas, lo convierte en el espejo de agua más elevado del planeta.
Este lago destaca por su altura, pero también por su entorno extremo. Se sitúa en una de las regiones más áridas del mundo, cerca del Desierto de Atacama, donde las precipitaciones son casi inexistentes. A pesar de ello, su existencia desafía las condiciones climáticas, creando un ecosistema singular que atrae a investigadores interesados en la vida en ambientes extremos, así como a montañistas que buscan conquistar una de las cumbres más altas y desafiantes del continente.
La última erupción del volcán y más datos por conocer
Aunque el 'Ojos del Salado' es considerado un volcán activo, su última erupción significativa se registró hace unos 1.300 años. Sin embargo, en 1993 se observó una actividad reciente en forma de emisión de cenizas y fumarolas, lo que confirmó que sigue siendo una estructura geológicamente viva y potencialmente peligrosa.
Características destacadas del 'Ojos del Salado':
- Altitud: 6.893 metros sobre el nivel del mar, el volcán activo más alto del mundo.
- Ubicación: frontera entre Catamarca (Argentina) y la Región de Atacama (Chile).
- Entorno: cercano al Desierto de Atacama, una de las zonas más secas del planeta.
- Lago: posee el lago más alto del mundo en su cráter, a 6.390 metros de altitud.
- Actividad reciente: emisiones de ceniza y vapor detectadas en 1993, sin erupciones explosivas.