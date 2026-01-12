HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

José Jerí, delincuencia imparable y elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Trump se autodeclara "presidente interino de Venezuela" al publicar una imagen manipulada de su perfil de Wikipedia

El republicano también replicó un mensaje en Truth Social que proponía al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, como “presidente de Cuba”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó la polémica imagen como mandatario venezolano en su cuenta de Truth Social, el domingo 11 de enero.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó la polémica imagen como mandatario venezolano en su cuenta de Truth Social, el domingo 11 de enero. | Composición LR/AFP/Truth Social

El presidente Donald Trump generó una nueva ola de controversia al publicar en su red social Truth Social una imagen manipulada de su supuesto perfil en Wikipedia en la que aparece con el título de “presidente interino de Venezuela”, con fecha de inicio de enero de 2026. La propia foto fue realizada con edición digital y no corresponde a ninguna actualización real, que sigue mostrando su cargo auténtico como mandatario de Estados Unidos.

La publicación fue interpretada por numerosos medios como una provocación o burla en el contexto de la crisis política en Venezuela tras la captura del exdictador Nicolás Maduro, y generó reacciones de confusión y críticas tanto en redes sociales como en la prensa internacional. Analistas señalan que no existe reconocimiento jurídico alguno de que Trump tenga alguna autoridad sobre el Ejecutivo venezolano.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI NO LLEGARÍA A SEGUNDA VUELTA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS
Donald Trump se autocalificó como presidente de EE.UU. y de Venezuela. Foto: @realDonaldTrump/Truth Social<br>

Donald Trump se autocalificó como presidente de EE.UU. y de Venezuela. Foto: @realDonaldTrump/Truth Social

PUEDES VER: Delcy Rodríguez autoriza la liberación de 116 presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

lr.pe

Trump espera visitar Venezuela y reunirse con Rodríguez

Trump ha aprovechado las últimas semanas para hacer declaraciones públicas sobre la situación venezolana y su relación con la presidenta interina Delcy Rodríguez. Según reportes, el mandatario afirmó que espera visitar Venezuela y reunirse con la chavista “en algún momento”, añadiendo que la relación bilateral “está llevándose muy bien con el liderazgo” venezolano interino.

Además, el presidente estadounidense realizó comentarios polémicos en torno al petróleo venezolano, indicando que Venezuela podría proporcionar entre 30 y 50 millones de barriles para Estados Unidos, una estrategia que en sus palabras ayudaría a “revitalizar el sector petrolero” y beneficiar a ambas naciones.

PUEDES VER: Así es el grupo de inteligencia cubana, un legado de Fidel Castro, que falló al proteger a Maduro de ser capturado por EE.UU.

lr.pe

Estado del proceso legal de Maduro en EE.UU.

Tras la operación militar estadounidense reportada en Caracas, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos federales relacionados con narcotráfico y otros delitos. Según informes, ambos han declarado no culpables ante tribunales en Manhattan y permanecen detenidos mientras se espera una audiencia programada para marzo de 2026.

Fuentes oficiales señalan que el caso contra el chavista incluye múltiples cargos federales, aunque algunos expertos han observado ajustes en las acusaciones originales y han debatido sobre la solidez jurídica de ciertas alegaciones. Maduro se ha declarado “prisionero de guerra” en medios estadounidenses y rechaza los cargos.

PUEDES VER: Marco Rubio: el descendiente latino que define la diplomacia de la era Trump en Estados Unidos

lr.pe

¿Marco Rubio como posible presidente de Cuba?

En otro gesto que despertó varias reacciones, Trump replicó en Truth Social un mensaje de un usuario que sugería que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, podría ser “presidente de Cuba”, acompañado en la publicación por un emoji de risa y el comentario del presidente: “Sounds good to me!” (“Suena bien para mí”).

El reposteo de este mensaje no fue acompañado de explicación oficial y fue interpretado por algunos analistas como parte del tono provocador de Trump en redes. El propio Rubio no ha emitido declaraciones públicas sobre la posibilidad sugerida, y el Gobierno cubano rechazó cualquier intromisión, calificando la idea como una muestra de hegemonía estadounidense que amenaza la soberanía de la isla.

Un usuario en X sugirió que Marco Rubio sea presidente de Cuba. Foto: @realDonaldTrump/Truth Social<br>

Un usuario en X sugirió que Marco Rubio sea presidente de Cuba. Foto: @realDonaldTrump/Truth Social

Notas relacionadas
Marco Rubio: el descendiente latino que define la diplomacia de la era Trump en Estados Unidos

Marco Rubio: el descendiente latino que define la diplomacia de la era Trump en Estados Unidos

LEER MÁS
Donald Trump dice que Estados Unidos gobernará Venezuela durante años y sugiere que podría viajar a Caracas

Donald Trump dice que Estados Unidos gobernará Venezuela durante años y sugiere que podría viajar a Caracas

LEER MÁS
Senado de EE. UU. aprueba en primera instancia resolución para impedir que Trump realice acciones militares en Venezuela

Senado de EE. UU. aprueba en primera instancia resolución para impedir que Trump realice acciones militares en Venezuela

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Guardia de Maduro revela el 'arma secreta' de EE. UU. cuando atacó Venezuela: "No teníamos forma de competir con su tecnología"

Guardia de Maduro revela el 'arma secreta' de EE. UU. cuando atacó Venezuela: "No teníamos forma de competir con su tecnología"

LEER MÁS
Viajó a Venezuela con su esposa y fue secuestrado por autoridades del régimen chavista: la historia de Renzo Huamanchumo

Viajó a Venezuela con su esposa y fue secuestrado por autoridades del régimen chavista: la historia de Renzo Huamanchumo

LEER MÁS
Delcy Rodríguez autoriza la liberación de 116 presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez autoriza la liberación de 116 presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Estados Unidos, Venezuela y Colombia estarían considerando una intervención militar para frenar las operaciones del ELN

Estados Unidos, Venezuela y Colombia estarían considerando una intervención militar para frenar las operaciones del ELN

LEER MÁS
Japón apuesta por este país de América Latina para construir megapuerto que revolucionará la logística regional

Japón apuesta por este país de América Latina para construir megapuerto que revolucionará la logística regional

LEER MÁS
EE.UU. descubre 2 yacimientos de petróleo cerca de China, el mayor hallazgo histórico en 20 años en medio de la tensión por Venezuela

EE.UU. descubre 2 yacimientos de petróleo cerca de China, el mayor hallazgo histórico en 20 años en medio de la tensión por Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Exactor de ‘High School Musical’ y ‘Hannah Montana’ es arrestado por presunto delito relacionado con material ilegal de menores

Partido Perú vs Brasil EN VIVO HOY: trasmisión del partido por la fecha 3 de la Kings World Cup Nations

Uyariy en Cineplanet y otros cines de Perú: ¿en qué salas está disponible la película peruana de Javier Corcuera?

Mundo

Policía de Ecuador investiga hallazgo de cinco cabezas humanas en playa turística de Manabí

EE. UU. podría levantar sanciones a Venezuela "la próxima semana" para facilitar la venta de petróleo

Canadá apuesta por este país de Sudamérica con una inversión cercana a US$100 millones en exploración minera

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportistas y los acusa de integrar bandas criminales

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva y ordena su ubicación y captura

JEE rechazó tacha contra plancha presidencial de Avanza País: estos son los argumentos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025