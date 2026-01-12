Trump se autodeclara "presidente interino de Venezuela" al publicar una imagen manipulada de su perfil de Wikipedia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó la polémica imagen como mandatario venezolano en su cuenta de Truth Social, el domingo 11 de enero. | Composición LR/AFP/Truth Social

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó la polémica imagen como mandatario venezolano en su cuenta de Truth Social, el domingo 11 de enero. | Composición LR/AFP/Truth Social

El presidente Donald Trump generó una nueva ola de controversia al publicar en su red social Truth Social una imagen manipulada de su supuesto perfil en Wikipedia en la que aparece con el título de “presidente interino de Venezuela”, con fecha de inicio de enero de 2026. La propia foto fue realizada con edición digital y no corresponde a ninguna actualización real, que sigue mostrando su cargo auténtico como mandatario de Estados Unidos.

La publicación fue interpretada por numerosos medios como una provocación o burla en el contexto de la crisis política en Venezuela tras la captura del exdictador Nicolás Maduro, y generó reacciones de confusión y críticas tanto en redes sociales como en la prensa internacional. Analistas señalan que no existe reconocimiento jurídico alguno de que Trump tenga alguna autoridad sobre el Ejecutivo venezolano.

Donald Trump se autocalificó como presidente de EE.UU. y de Venezuela. Foto: @realDonaldTrump/Truth Social



Trump espera visitar Venezuela y reunirse con Rodríguez

Trump ha aprovechado las últimas semanas para hacer declaraciones públicas sobre la situación venezolana y su relación con la presidenta interina Delcy Rodríguez. Según reportes, el mandatario afirmó que espera visitar Venezuela y reunirse con la chavista “en algún momento”, añadiendo que la relación bilateral “está llevándose muy bien con el liderazgo” venezolano interino.

Además, el presidente estadounidense realizó comentarios polémicos en torno al petróleo venezolano, indicando que Venezuela podría proporcionar entre 30 y 50 millones de barriles para Estados Unidos, una estrategia que en sus palabras ayudaría a “revitalizar el sector petrolero” y beneficiar a ambas naciones.

Estado del proceso legal de Maduro en EE.UU.

Tras la operación militar estadounidense reportada en Caracas, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos federales relacionados con narcotráfico y otros delitos. Según informes, ambos han declarado no culpables ante tribunales en Manhattan y permanecen detenidos mientras se espera una audiencia programada para marzo de 2026.

Fuentes oficiales señalan que el caso contra el chavista incluye múltiples cargos federales, aunque algunos expertos han observado ajustes en las acusaciones originales y han debatido sobre la solidez jurídica de ciertas alegaciones. Maduro se ha declarado “prisionero de guerra” en medios estadounidenses y rechaza los cargos.

¿Marco Rubio como posible presidente de Cuba?

En otro gesto que despertó varias reacciones, Trump replicó en Truth Social un mensaje de un usuario que sugería que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, podría ser “presidente de Cuba”, acompañado en la publicación por un emoji de risa y el comentario del presidente: “Sounds good to me!” (“Suena bien para mí”).

El reposteo de este mensaje no fue acompañado de explicación oficial y fue interpretado por algunos analistas como parte del tono provocador de Trump en redes. El propio Rubio no ha emitido declaraciones públicas sobre la posibilidad sugerida, y el Gobierno cubano rechazó cualquier intromisión, calificando la idea como una muestra de hegemonía estadounidense que amenaza la soberanía de la isla.